https://ria.ru/20240222/bayden-1929006897.html

Захарова высмеяла Байдена из-за оскорбления в адрес Путина

Захарова высмеяла Байдена из-за оскорбления в адрес Путина - РИА Новости, 22.02.2024

Захарова высмеяла Байдена из-за оскорбления в адрес Путина

Американскому президенту Джо Байдену, воспользовавшись выражением "сумасшедший сукин сын" в адрес российского лидера Владимира Путина, стоит вспомнить, что в... РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T15:49

2024-02-22T15:49

2024-02-22T15:49

в мире

сша

россия

джо байден

владимир путин

сан-франциско

мария захарова

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Американскому президенту Джо Байдену, воспользовавшись выражением "сумасшедший сукин сын" в адрес российского лидера Владимира Путина, стоит вспомнить, что в США оно ассоциируется с его сыном, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале. Ранее Байден, выступая на закрытом предвыборном мероприятии в Сан-Франциско, снова хамски высказался в отношении Владимира Путина. Президент США заявил, что "у нас есть сумасшедшие сукины дети, как этот парень Путин и другие, и нам всегда приходится переживать по поводу ядерного конфликта". "Когда в следующий раз Джо Байден решит воспользоваться выражением "сумасшедший сукин сын", пусть постарается вспомнить, что лучше всего оно ассоциируется у американцев с его собственным отпрыском Хантером Байденом", - написала Захарова.

https://ria.ru/20240222/bayden-1928908169.html

сша

россия

сан-франциско

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Варвара Скокшина

в мире, сша, россия, джо байден, владимир путин, сан-франциско, мария захарова