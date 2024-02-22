https://ria.ru/20240222/bayden-1929006897.html
Захарова высмеяла Байдена из-за оскорбления в адрес Путина
Захарова высмеяла Байдена из-за оскорбления в адрес Путина - РИА Новости, 22.02.2024
Захарова высмеяла Байдена из-за оскорбления в адрес Путина
Американскому президенту Джо Байдену, воспользовавшись выражением "сумасшедший сукин сын" в адрес российского лидера Владимира Путина, стоит вспомнить, что в... РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T15:49
2024-02-22T15:49
2024-02-22T15:49
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владимир путин
сан-франциско
мария захарова
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Американскому президенту Джо Байдену, воспользовавшись выражением "сумасшедший сукин сын" в адрес российского лидера Владимира Путина, стоит вспомнить, что в США оно ассоциируется с его сыном, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале. Ранее Байден, выступая на закрытом предвыборном мероприятии в Сан-Франциско, снова хамски высказался в отношении Владимира Путина. Президент США заявил, что "у нас есть сумасшедшие сукины дети, как этот парень Путин и другие, и нам всегда приходится переживать по поводу ядерного конфликта". "Когда в следующий раз Джо Байден решит воспользоваться выражением "сумасшедший сукин сын", пусть постарается вспомнить, что лучше всего оно ассоциируется у американцев с его собственным отпрыском Хантером Байденом", - написала Захарова.
https://ria.ru/20240222/bayden-1928908169.html
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РИА Новости
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В мире, США, Россия, Джо Байден, Владимир Путин, Сан-Франциско, Мария Захарова
Захарова высмеяла Байдена из-за оскорбления в адрес Путина
Представитель МИД Захарова высмеяла Байдена из-за оскорбления в адрес Путина