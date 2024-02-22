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Байден заявил, что Трамп сравнивает себя с Навальным - РИА Новости, 22.02.2024
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08:19 22.02.2024
https://ria.ru/20240222/bayden-1928883044.html
Байден заявил, что Трамп сравнивает себя с Навальным
Байден заявил, что Трамп сравнивает себя с Навальным - РИА Новости, 22.02.2024
Байден заявил, что Трамп сравнивает себя с Навальным
Президент США Джо Байден заявил, что его предшественник Дональд Трамп сравнивает себя с Алексеем Навальным. РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T08:19
2024-02-22T08:19
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дмитрий песков
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ВАШИНГТОН, 22 фев - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что его предшественник Дональд Трамп сравнивает себя с Алексеем Навальным. "Некоторые вещи, которые говорит этот парень, типа, он сравнивает себя с Навальным и заявляет, что наша страна стала коммунистической страной, его преследуют так же, как преследовали Навального. Я не знаю, откуда, черт возьми, такое берется", - процитировала Байдена в социальной сети Х журналистка пула Белого дома из агентства Блумберг Дженнифер Джейкобс. Байден, продолжающий турне по западному побережью США, выступал на закрытом предвыборном мероприятии в Сан-Франциско. Трамп ранее заявлял, что со смертью Навального он лучше осознал происходящее в США, сфокусировав свою реакцию на внутриполитической повестке, а не осуждении российских властей. Экс-президент, на которого заведены четыре уголовных дела, называет себя жертвой политических гонений, развязанных его конкурентами в преддверии президентских выборов 2024 года. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Москва считает заявления западных политиков о смерти Навального оголтелыми и недопустимыми, еще нет окончательной информации и заявлений медиков и судмедэкспертов. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что моментальная реакция лидеров стран НАТО с выводами о смерти Навального в колонии, которая озвучена раньше выводов судмедэкспертов, саморазоблачительна. МИД РФ отмечал, что реакции из-за рубежа на смерть Навального были "заготовлены заранее" - буквально через 15 минут после сообщения УФСИН "бурным потоком пошли сделанные как под копирку обвинения". По данным ямальского управления ФСИН, 16 февраля после прогулки Навальный почувствовал себя плохо, потерял сознание и скончался. По предварительным данным источника RT, у осужденного оторвался тромб, точные причины смерти устанавливаются. СУСК по Ямало-Ненецкому автономному округу организовал процессуальную проверку по этому факту, все обстоятельства смерти Навального будут установлены. Как рассказали РИА Новости в Лабытнангской городской больнице, скорая помощь более получаса тщетно пыталась реанимировать Навального, а путь от станции до пациента занял у бригады около девяти минут. По факту случившегося начата доследственная проверка. В заключение Навальный попал после того, как в 2021 году условный срок по делу "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения. После нескольких процессов по другим уголовным статьям, включая создание экстремистского сообщества, мошенничество и неуважение к суду (оскорбление судьи, судившей его за клевету на ветерана войны) итоговый срок заключения вырос до 19 лет, а режим колонии - до особого.
https://ria.ru/20240221/karlson-1928632731.html
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в мире, сша, россия, сан-франциско, дональд трамп, джо байден, дмитрий песков, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), нато, ив роше
В мире, США, Россия, Сан-Франциско, Дональд Трамп, Джо Байден, Дмитрий Песков, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), НАТО, Ив Роше
Байден заявил, что Трамп сравнивает себя с Навальным

Президент США Байден заявил, что Трамп сравнивает себя с Навальным

© AP Photo / Manuel Balce CenetaДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 22 фев - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что его предшественник Дональд Трамп сравнивает себя с Алексеем Навальным.
"Некоторые вещи, которые говорит этот парень, типа, он сравнивает себя с Навальным и заявляет, что наша страна стала коммунистической страной, его преследуют так же, как преследовали Навального. Я не знаю, откуда, черт возьми, такое берется", - процитировала Байдена в социальной сети Х журналистка пула Белого дома из агентства Блумберг Дженнифер Джейкобс.
Такер Карлсон - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
Такер Карлсон прокомментировал смерть Навального
21 февраля, 07:33
Байден, продолжающий турне по западному побережью США, выступал на закрытом предвыборном мероприятии в Сан-Франциско.
Трамп ранее заявлял, что со смертью Навального он лучше осознал происходящее в США, сфокусировав свою реакцию на внутриполитической повестке, а не осуждении российских властей. Экс-президент, на которого заведены четыре уголовных дела, называет себя жертвой политических гонений, развязанных его конкурентами в преддверии президентских выборов 2024 года.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Москва считает заявления западных политиков о смерти Навального оголтелыми и недопустимыми, еще нет окончательной информации и заявлений медиков и судмедэкспертов. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что моментальная реакция лидеров стран НАТО с выводами о смерти Навального в колонии, которая озвучена раньше выводов судмедэкспертов, саморазоблачительна. МИД РФ отмечал, что реакции из-за рубежа на смерть Навального были "заготовлены заранее" - буквально через 15 минут после сообщения УФСИН "бурным потоком пошли сделанные как под копирку обвинения".
Посол России в Канаде Олег Степанов - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
Посол в Оттаве прокомментировал вызов в МИД Канады из-за смерти Навального
Вчера, 02:14
По данным ямальского управления ФСИН, 16 февраля после прогулки Навальный почувствовал себя плохо, потерял сознание и скончался. По предварительным данным источника RT, у осужденного оторвался тромб, точные причины смерти устанавливаются. СУСК по Ямало-Ненецкому автономному округу организовал процессуальную проверку по этому факту, все обстоятельства смерти Навального будут установлены.
Как рассказали РИА Новости в Лабытнангской городской больнице, скорая помощь более получаса тщетно пыталась реанимировать Навального, а путь от станции до пациента занял у бригады около девяти минут. По факту случившегося начата доследственная проверка.
В заключение Навальный попал после того, как в 2021 году условный срок по делу "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения. После нескольких процессов по другим уголовным статьям, включая создание экстремистского сообщества, мошенничество и неуважение к суду (оскорбление судьи, судившей его за клевету на ветерана войны) итоговый срок заключения вырос до 19 лет, а режим колонии - до особого.
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
Боррель заявил о планах ЕС назвать санкционный режим в честь Навального
19 февраля, 12:40
 
В миреСШАРоссияСан-ФранцискоДональд ТрампДжо БайденДмитрий ПесковФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)НАТОИв Роше
 
 
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