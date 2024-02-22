https://ria.ru/20240222/bayden-1928882688.html

Байден вновь оскорбительно высказался о Путине

Байден вновь оскорбительно высказался о Путине - РИА Новости, 22.02.2024

Байден вновь оскорбительно высказался о Путине

Президент США Джо Байден грубо высказался насчет Владимира Путина во время закрытого предвыборного мероприятия в Сан-Франциско, сообщил журналистский пул Белого РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T08:13

2024-02-22T08:13

2024-02-22T09:30

в мире

джо байден

сша

владимир путин

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ВАШИНГТОН, 22 фев — РИА Новости. Президент США Джо Байден грубо высказался насчет Владимира Путина во время закрытого предвыборного мероприятия в Сан-Франциско, сообщил журналистский пул Белого дома."У нас есть сумасшедшие сукины дети, как этот парень Путин и другие, и нам всегда приходится переживать по поводу ядерного конфликта, но экзистенциальной угрозой человечеству являются климатические изменения", — заявил он.Говоря о Путине, президент США давно не стесняется в выражениях. Сначала он спровоцировал дипломатический скандал, назвав российского лидера убийцей. Позднее Байден применял к Путину такие выражения, как диктатор, мясник и военный преступник. Российский лидер в ответ на это пожелал американскому коллеге здоровья и отметил, что оценивать других людей — все равно что смотреть в зеркало.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в свою очередь, назвал подобную риторику недопустимой и непростительной для руководителя страны, от бомб которой погибли сотни тысяч человек во всем мире.

https://ria.ru/20240214/putin-1927457656.html

https://ria.ru/20240213/biden-1926953507.html

сша

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Влада Копылова

Влада Копылова

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Влада Копылова

в мире, джо байден, сша, владимир путин