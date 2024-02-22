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Байден вновь оскорбительно высказался о Путине - РИА Новости, 22.02.2024
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08:13 22.02.2024 (обновлено: 09:30 22.02.2024)
https://ria.ru/20240222/bayden-1928882688.html
Байден вновь оскорбительно высказался о Путине
Байден вновь оскорбительно высказался о Путине - РИА Новости, 22.02.2024
Байден вновь оскорбительно высказался о Путине
Президент США Джо Байден грубо высказался насчет Владимира Путина во время закрытого предвыборного мероприятия в Сан-Франциско, сообщил журналистский пул Белого РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T08:13
2024-02-22T09:30
в мире
джо байден
сша
владимир путин
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ВАШИНГТОН, 22 фев — РИА Новости. Президент США Джо Байден грубо высказался насчет Владимира Путина во время закрытого предвыборного мероприятия в Сан-Франциско, сообщил журналистский пул Белого дома.&quot;У нас есть сумасшедшие сукины дети, как этот парень Путин и другие, и нам всегда приходится переживать по поводу ядерного конфликта, но экзистенциальной угрозой человечеству являются климатические изменения&quot;, — заявил он.Говоря о Путине, президент США давно не стесняется в выражениях. Сначала он спровоцировал дипломатический скандал, назвав российского лидера убийцей. Позднее Байден применял к Путину такие выражения, как диктатор, мясник и военный преступник. Российский лидер в ответ на это пожелал американскому коллеге здоровья и отметил, что оценивать других людей — все равно что смотреть в зеркало.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в свою очередь, назвал подобную риторику недопустимой и непростительной для руководителя страны, от бомб которой погибли сотни тысяч человек во всем мире.
https://ria.ru/20240214/putin-1927457656.html
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в мире, джо байден, сша, владимир путин
В мире, Джо Байден, США, Владимир Путин
Байден вновь оскорбительно высказался о Путине

Президент США Джо Байден хамски высказался о Путине

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 22 фев — РИА Новости. Президент США Джо Байден грубо высказался насчет Владимира Путина во время закрытого предвыборного мероприятия в Сан-Франциско, сообщил журналистский пул Белого дома.
«

"У нас есть сумасшедшие сукины дети, как этот парень Путин и другие, и нам всегда приходится переживать по поводу ядерного конфликта, но экзистенциальной угрозой человечеству являются климатические изменения", — заявил он.

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Говоря о Путине, президент США давно не стесняется в выражениях. Сначала он спровоцировал дипломатический скандал, назвав российского лидера убийцей. Позднее Байден применял к Путину такие выражения, как диктатор, мясник и военный преступник.
Российский лидер в ответ на это пожелал американскому коллеге здоровья и отметил, что оценивать других людей — все равно что смотреть в зеркало.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в свою очередь, назвал подобную риторику недопустимой и непростительной для руководителя страны, от бомб которой погибли сотни тысяч человек во всем мире.
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