https://ria.ru/20240221/ukrepleniya-1928626551.html

Депутат Рады заявила, что в Авдеевке почти не было укреплений

Депутат Рады заявила, что в Авдеевке почти не было укреплений - РИА Новости, 21.02.2024

Депутат Рады заявила, что в Авдеевке почти не было укреплений

Депутат Верховной рады Украины, замглавы парламентского комитета по вопросам нацбезопасности Марьяна Безуглая заявила, что ни в Северодонецке, ни в Лисичанске,... РИА Новости, 21.02.2024

2024-02-21T05:19

2024-02-21T05:19

2024-02-21T05:19

специальная военная операция на украине

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александр сырский

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины, замглавы парламентского комитета по вопросам нацбезопасности Марьяна Безуглая заявила, что ни в Северодонецке, ни в Лисичанске, ни в Авдеевке почти не было укреплений. "Да, ни в Северодонецке, ни в Лисичанске, ни в Авдеевке почти не было укреплений. Генералы не спланировали и не проконтролировали. В отчетах иначе, конечно", - написала Безуглая в Facebook*. По её словам, "пытались делать как-то системно только в Бахмуте", но "получилось несистемно". "Когда наши отходили на восточном берегу города (за рекой Бахмуткой), то становились за укреплениями, а не на подготовленных рубежах", - отметила Безуглая. В ночь на 17 февраля главком ВСУ Александр Сырский отдал приказ оставить Авдеевку, при этом позже министерство обороны РФ констатировало, что приказ вышел спустя сутки после начала "неконтролируемого бегства украинских подразделений из города". Подразделения группировки войск "Центр" 17 февраля в ходе наступательных действий полностью освободили Авдеевку и продвинулись на глубину 8,6 километра, сообщило Минобороны РФ. Общая площадь освобожденной территории составила 31,75 квадратных километра. Противник потерял более 1,5 тысячи военнослужащих. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240221/avdeevka-1928626116.html

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в мире, россия, авдеевка, украина, александр сырский, верховная рада украины, вооруженные силы украины