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"Они даже не знают": в США заговорили о панике ВСУ после сдачи Авдеевки - РИА Новости, 21.02.2024
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14:01 21.02.2024
https://ria.ru/20240221/taktika-1928722859.html
"Они даже не знают": в США заговорили о панике ВСУ после сдачи Авдеевки
"Они даже не знают": в США заговорили о панике ВСУ после сдачи Авдеевки - РИА Новости, 21.02.2024
"Они даже не знают": в США заговорили о панике ВСУ после сдачи Авдеевки
Вооруженные силы Украины после сдачи Авдеевки оказались в растерянности и совершенно не могут противостоять стремительному продвижению российской армии по всей... РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T14:01
2024-02-21T14:01
в мире
авдеевка
украина
донецк
сергей шойгу
владимир путин
вооруженные силы украины
центральное разведывательное управление (цру)
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Вооруженные силы Украины после сдачи Авдеевки оказались в растерянности и совершенно не могут противостоять стремительному продвижению российской армии по всей линии фронта, заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Stephen Gardner."Они (армия России. — Прим. ред.) продолжают наступать по всему тысячекилометровому фронту. Честно говоря, Украина даже не знает, откуда будет нанесен следующий удар", — отметил он.Джонсон подчеркнул, что ситуация для ВСУ ухудшается ежедневно: в армии наблюдается нехватка снарядов и подготовленного кадрового состава. По этой причине, добавил он, даже если США выделят Киеву новый пакет помощи в размере 61 миллиарда долларов, он никак не повлияет на положение дел на фронте."С каждым днем ситуация становится все хуже", — резюмировал эксперт.Вечером 17 февраля министр обороны Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину о полном взятии Авдеевки под контроль. Президент поздравил российских военных с этим успехом и важной победой.Авдеевка — северный пригород Донецка, бои за который шли с начала спецоперации. ВСУ регулярно обстреливали оттуда столицу ДНР и другие населенные пункты Донбасса. Освобождение города позволило отодвинуть линию фронта от Донецка и существенно обезопасить его от ударов противника.
https://ria.ru/20240221/kontrol-1928651322.html
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в мире, авдеевка, украина, донецк, сергей шойгу, владимир путин, вооруженные силы украины, центральное разведывательное управление (цру)
В мире, Авдеевка, Украина, Донецк, Сергей Шойгу, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
"Они даже не знают": в США заговорили о панике ВСУ после сдачи Авдеевки

Экс-сотрудник ЦРУ Джонсон: ВСУ не могут предугадать тактику ВС РФ после Авдеевки

© AP Photo / Vitali KomarУкраинский солдат в Авдеевке
Украинский солдат в Авдеевке - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
© AP Photo / Vitali Komar
Украинский солдат в Авдеевке. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Вооруженные силы Украины после сдачи Авдеевки оказались в растерянности и совершенно не могут противостоять стремительному продвижению российской армии по всей линии фронта, заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Stephen Gardner.
"Они (армия России. — Прим. ред.) продолжают наступать по всему тысячекилометровому фронту. Честно говоря, Украина даже не знает, откуда будет нанесен следующий удар", — отметил он.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
"Могли обороняться". В США раскрыли детали бегства ВСУ из Авдеевки
Вчера, 09:49
Джонсон подчеркнул, что ситуация для ВСУ ухудшается ежедневно: в армии наблюдается нехватка снарядов и подготовленного кадрового состава. По этой причине, добавил он, даже если США выделят Киеву новый пакет помощи в размере 61 миллиарда долларов, он никак не повлияет на положение дел на фронте.
"С каждым днем ситуация становится все хуже", — резюмировал эксперт.
Вечером 17 февраля министр обороны Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину о полном взятии Авдеевки под контроль. Президент поздравил российских военных с этим успехом и важной победой.
Авдеевка — северный пригород Донецка, бои за который шли с начала спецоперации. ВСУ регулярно обстреливали оттуда столицу ДНР и другие населенные пункты Донбасса. Освобождение города позволило отодвинуть линию фронта от Донецка и существенно обезопасить его от ударов противника.
Украинский солдат - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
Журналист из США пришел в ужас после разговора с солдатами ВСУ
Вчера, 12:45
 
В миреАвдеевкаУкраинаДонецкСергей ШойгуВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)
 
 
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