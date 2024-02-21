https://ria.ru/20240221/taktika-1928722859.html

"Они даже не знают": в США заговорили о панике ВСУ после сдачи Авдеевки

"Они даже не знают": в США заговорили о панике ВСУ после сдачи Авдеевки - РИА Новости, 21.02.2024

"Они даже не знают": в США заговорили о панике ВСУ после сдачи Авдеевки

Вооруженные силы Украины после сдачи Авдеевки оказались в растерянности и совершенно не могут противостоять стремительному продвижению российской армии по всей... РИА Новости, 21.02.2024

2024-02-21T14:01

2024-02-21T14:01

2024-02-21T14:01

в мире

авдеевка

украина

донецк

сергей шойгу

владимир путин

вооруженные силы украины

центральное разведывательное управление (цру)

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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Вооруженные силы Украины после сдачи Авдеевки оказались в растерянности и совершенно не могут противостоять стремительному продвижению российской армии по всей линии фронта, заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Stephen Gardner."Они (армия России. — Прим. ред.) продолжают наступать по всему тысячекилометровому фронту. Честно говоря, Украина даже не знает, откуда будет нанесен следующий удар", — отметил он.Джонсон подчеркнул, что ситуация для ВСУ ухудшается ежедневно: в армии наблюдается нехватка снарядов и подготовленного кадрового состава. По этой причине, добавил он, даже если США выделят Киеву новый пакет помощи в размере 61 миллиарда долларов, он никак не повлияет на положение дел на фронте."С каждым днем ситуация становится все хуже", — резюмировал эксперт.Вечером 17 февраля министр обороны Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину о полном взятии Авдеевки под контроль. Президент поздравил российских военных с этим успехом и важной победой.Авдеевка — северный пригород Донецка, бои за который шли с начала спецоперации. ВСУ регулярно обстреливали оттуда столицу ДНР и другие населенные пункты Донбасса. Освобождение города позволило отодвинуть линию фронта от Донецка и существенно обезопасить его от ударов противника.

https://ria.ru/20240221/kontrol-1928651322.html

https://ria.ru/20240221/territorii-1928698002.html

авдеевка

украина

донецк

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в мире, авдеевка, украина, донецк, сергей шойгу, владимир путин, вооруженные силы украины, центральное разведывательное управление (цру)