https://ria.ru/20240221/svo-1928737865.html

Детская топ-модель из Калининграда помогает бойцам СВО

Детская топ-модель из Калининграда помогает бойцам СВО - РИА Новости, 21.02.2024

Детская топ-модель из Калининграда помогает бойцам СВО

Детская топ-модель из Калининграда Саша Дьючкова отказалась от карьеры в Европе, чтобы в сложное время помогать стране, и сейчас часть заработанных гонораров... РИА Новости, 21.02.2024

2024-02-21T14:45

2024-02-21T14:45

2024-02-21T18:07

надежные люди

европа

калининград

берлин (город)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/15/1928735726_0:143:2048:1295_1920x0_80_0_0_3d11650b82b2b8092d93576ddff5bcd4.jpg

КАЛИНИНГРАД, 21 фев - РИА Новости. Детская топ-модель из Калининграда Саша Дьючкова отказалась от карьеры в Европе, чтобы в сложное время помогать стране, и сейчас часть заработанных гонораров она отдает на помощь бойцам СВО и жителям новых регионов, рассказала РИА Новости ее мама Анна Дьючкова."Весь прошлый год нам поступало по нескольку предложений от мировых брендов... Саша была лицом этих брендов. Но мы написали агенту — мы приняли решение, что возвращаемся в Россию. Я понимала, что это все, конец европейской карьеры, потому что мы не можем далее продолжать и как-то негативно говорить в своей стране — нужно в конце концов определиться... Да, Саша могла бы сделать карьеру в Европе, но отказалась. Пока их оружие убивает парней, за которыми я ухаживала, и бомбят стариков, за которыми я тоже ухаживала... И Саша это поняла", - сказала она.Собеседница агентства рассказала, что у Саши не стоял моральный выбор - вернуться в Россию, помогать бойцам СВО или продолжать работать в Европе. Уже лет 10 семья Дьючковых помогает в Калининграде семьям ветеранов Великой Отечественной войны и блокадникам. Сама Анна Дьючкова ездит работать волонтером в Горловку, Мариуполь и Донецк. Как младший медперсонал она ухаживает за ранеными в госпиталях, стариками и детьми, которые по тем или иным причинам остались без родителей. Сашу туда, конечно, не пустят, пока идут боевые действия, но девочка отдает маме часть заработанных денег для помощи жителям новых регионов и бойцам СВО."Тепловизоры, генераторы, рации отправляем. Партию одежды как минимум 50 комплектов, теплые носки, продукты... Много разных благодарностей для Саши от бойцов, у меня, наверно, с десяток видео в телефоне", - рассказала Анна Дьячкова.Сейчас, по словам мамы, Саша работает с российскими модельными агентствами. Скоро они вместе отправятся в Кемерово, где Саша даст мастер-класс, а часть заработанных денег снова отправит на помощь. Девочка - отличница в школе и занимается спортом. Недавно она отправила письмо президенту, где рассказала о себе и написала, что поддерживает его и желает победы на выборах.

https://ria.ru/20240221/svo-1928696170.html

https://ria.ru/20240221/svo-1928684134.html

европа

калининград

берлин (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

европа, калининград, берлин (город)