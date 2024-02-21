Рейтинг@Mail.ru
Владимирские предприятия произвели мобильные бани для бойцов в зоне СВО - РИА Новости, 21.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка Надежные люди
Надежные люди
 
12:42 21.02.2024
https://ria.ru/20240221/svo-1928696170.html
Владимирские предприятия произвели мобильные бани для бойцов в зоне СВО
Владимирские предприятия произвели мобильные бани для бойцов в зоне СВО - РИА Новости, 21.02.2024
Владимирские предприятия произвели мобильные бани для бойцов в зоне СВО
Владимирские предприятия производят мобильные бани для бойцов в зоне специальной военной операции, к отправке готовится двенадцатый экземпляр, сообщило... РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T12:42
2024-02-21T12:42
надежные люди
владимирская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/15/1928695064_0:37:1280:757_1920x0_80_0_0_eb7d7b1a570073cbff1ebbcf1da1e392.jpg
РЯЗАНЬ, 21 фев - РИА Новости. Владимирские предприятия производят мобильные бани для бойцов в зоне специальной военной операции, к отправке готовится двенадцатый экземпляр, сообщило правительство региона. "Нашим ребятам в зону СВО готовится к отправке уже 12-я по счету мобильная баня. Их выпуском занимаются компании "Завод Бетал", "ПМ-Комплект" и "СТС", - говорится в сообщении в Telegram-канале правительства Владимирской области. Как рассказал РИА Новости представитель завода "Бетал", инженеры предприятия разработали и построили мобильную баню, которую легко буксировать любым транспортом. Изготовлена она из сэндвич-панелей с облицовкой из нержавеющей стали. "Спросом пользуется огромным… Сейчас двенадцатая (баня – ред.) уходит, тринадцатая стоит почти готовая… В месяц мы отправляем одну баню", - отметил собеседник.
https://ria.ru/20240221/svo-1928684134.html
владимирская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/15/1928695064_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_c8d30ab24345f7c8d0894f6654c4c649.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимирская область
Надежные люди, Владимирская область
Владимирские предприятия произвели мобильные бани для бойцов в зоне СВО

Владимирские предприятия готовят к отправке в зону СВО мобильную баню

© Фото : Правительство Владимирской областиВладимирские предприятия готовят к отправке в зону СВО мобильную баню
Владимирские предприятия готовят к отправке в зону СВО мобильную баню - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
© Фото : Правительство Владимирской области
Владимирские предприятия готовят к отправке в зону СВО мобильную баню
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 21 фев - РИА Новости. Владимирские предприятия производят мобильные бани для бойцов в зоне специальной военной операции, к отправке готовится двенадцатый экземпляр, сообщило правительство региона.
"Нашим ребятам в зону СВО готовится к отправке уже 12-я по счету мобильная баня. Их выпуском занимаются компании "Завод Бетал", "ПМ-Комплект" и "СТС", - говорится в сообщении в Telegram-канале правительства Владимирской области.
Как рассказал РИА Новости представитель завода "Бетал", инженеры предприятия разработали и построили мобильную баню, которую легко буксировать любым транспортом. Изготовлена она из сэндвич-панелей с облицовкой из нержавеющей стали.
"Спросом пользуется огромным… Сейчас двенадцатая (баня – ред.) уходит, тринадцатая стоит почти готовая… В месяц мы отправляем одну баню", - отметил собеседник.
Студентка СВГУ во время мастер-класса по плетению маскировочных сетей - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
Магаданских студентов научили плести маскировочные сети для бойцов СВО
Вчера, 12:04
 
Надежные людиВладимирская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала