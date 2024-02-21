https://ria.ru/20240221/svo-1928696170.html
Владимирские предприятия произвели мобильные бани для бойцов в зоне СВО
Владимирские предприятия произвели мобильные бани для бойцов в зоне СВО - РИА Новости, 21.02.2024
Владимирские предприятия произвели мобильные бани для бойцов в зоне СВО
Владимирские предприятия производят мобильные бани для бойцов в зоне специальной военной операции, к отправке готовится двенадцатый экземпляр, сообщило... РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T12:42
2024-02-21T12:42
2024-02-21T12:42
надежные люди
владимирская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/15/1928695064_0:37:1280:757_1920x0_80_0_0_eb7d7b1a570073cbff1ebbcf1da1e392.jpg
РЯЗАНЬ, 21 фев - РИА Новости. Владимирские предприятия производят мобильные бани для бойцов в зоне специальной военной операции, к отправке готовится двенадцатый экземпляр, сообщило правительство региона. "Нашим ребятам в зону СВО готовится к отправке уже 12-я по счету мобильная баня. Их выпуском занимаются компании "Завод Бетал", "ПМ-Комплект" и "СТС", - говорится в сообщении в Telegram-канале правительства Владимирской области. Как рассказал РИА Новости представитель завода "Бетал", инженеры предприятия разработали и построили мобильную баню, которую легко буксировать любым транспортом. Изготовлена она из сэндвич-панелей с облицовкой из нержавеющей стали. "Спросом пользуется огромным… Сейчас двенадцатая (баня – ред.) уходит, тринадцатая стоит почти готовая… В месяц мы отправляем одну баню", - отметил собеседник.
https://ria.ru/20240221/svo-1928684134.html
владимирская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/15/1928695064_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_c8d30ab24345f7c8d0894f6654c4c649.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимирская область
Надежные люди, Владимирская область
Владимирские предприятия произвели мобильные бани для бойцов в зоне СВО
Владимирские предприятия готовят к отправке в зону СВО мобильную баню
РЯЗАНЬ, 21 фев - РИА Новости. Владимирские предприятия производят мобильные бани для бойцов в зоне специальной военной операции, к отправке готовится двенадцатый экземпляр, сообщило правительство региона.
"Нашим ребятам в зону СВО готовится к отправке уже 12-я по счету мобильная баня. Их выпуском занимаются компании "Завод Бетал", "ПМ-Комплект" и "СТС", - говорится в сообщении в Telegram-канале правительства Владимирской области.
Как рассказал РИА Новости представитель завода "Бетал", инженеры предприятия разработали и построили мобильную баню, которую легко буксировать любым транспортом. Изготовлена она из сэндвич-панелей с облицовкой из нержавеющей стали.
"Спросом пользуется огромным… Сейчас двенадцатая (баня – ред.) уходит, тринадцатая стоит почти готовая… В месяц мы отправляем одну баню", - отметил собеседник.
Магаданских студентов научили плести маскировочные сети для бойцов СВО