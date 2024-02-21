https://ria.ru/20240221/svo-1928696170.html

Владимирские предприятия произвели мобильные бани для бойцов в зоне СВО

Владимирские предприятия произвели мобильные бани для бойцов в зоне СВО - РИА Новости, 21.02.2024

Владимирские предприятия произвели мобильные бани для бойцов в зоне СВО

Владимирские предприятия производят мобильные бани для бойцов в зоне специальной военной операции, к отправке готовится двенадцатый экземпляр, сообщило... РИА Новости, 21.02.2024

2024-02-21T12:42

2024-02-21T12:42

2024-02-21T12:42

надежные люди

владимирская область

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РЯЗАНЬ, 21 фев - РИА Новости. Владимирские предприятия производят мобильные бани для бойцов в зоне специальной военной операции, к отправке готовится двенадцатый экземпляр, сообщило правительство региона. "Нашим ребятам в зону СВО готовится к отправке уже 12-я по счету мобильная баня. Их выпуском занимаются компании "Завод Бетал", "ПМ-Комплект" и "СТС", - говорится в сообщении в Telegram-канале правительства Владимирской области. Как рассказал РИА Новости представитель завода "Бетал", инженеры предприятия разработали и построили мобильную баню, которую легко буксировать любым транспортом. Изготовлена она из сэндвич-панелей с облицовкой из нержавеющей стали. "Спросом пользуется огромным… Сейчас двенадцатая (баня – ред.) уходит, тринадцатая стоит почти готовая… В месяц мы отправляем одну баню", - отметил собеседник.

https://ria.ru/20240221/svo-1928684134.html

владимирская область

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владимирская область