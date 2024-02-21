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Житель Херсонской области рассказал, как его склоняли работать на Лондон - РИА Новости, 21.02.2024
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10:37 21.02.2024 (обновлено: 11:35 21.02.2024)
https://ria.ru/20240221/spetssluzhby-1928660327.html
Житель Херсонской области рассказал, как его склоняли работать на Лондон
Житель Херсонской области рассказал, как его склоняли работать на Лондон - РИА Новости, 21.02.2024
Житель Херсонской области рассказал, как его склоняли работать на Лондон
Связанная с "Британским советом" знакомая предлагала жителю Херсонской области передавать координаты мест расположения российских военных и техники, рассказал... РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T10:37
2024-02-21T11:35
происшествия
херсонская область
великобритания
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Связанная с "Британским советом" знакомая предлагала жителю Херсонской области передавать координаты мест расположения российских военных и техники, рассказал житель населенного пункта Новая Маячка Сергей Чебукин, видео разговора с которым опубликовал в среду Центр общественных связей ФСБ РФ. Ранее в среду в ФСБ заявили о вскрытии в Херсонской области деятельности организации из Великобритании "Британский совет", занимавшейся разведкой для Киева и использовавшей украинских беженцев для сбора разведывательных данных, сообщает в среду ФСБ. Под её влияние попал житель Новой Маячки, гражданин РФ, Сергей Чебукин, который ранее разделял ультранационалистические взгляды. Мужчина все же смог вовремя осознать, что его втягивают в преступную деятельность, и обратился в правоохранительные органы. "Летом 2023 года Волошина (знакомая Чебукина - ред.) написала мне предложение передавать координаты мест расположения российских военнослужащих и военной техники посредством чат-бота. Написала мне адрес электронный этого бота, после чего я понял, что Волошина фактически меня использует для получения развединформации и передачи сотрудникам "Британского совета", - сказал Чебукин. По его словам, в этот момент он осознал, что такая информация может быть использована в том числе для ударов по его посёлку, и категорически отказался передавать эти сведения. "Я хочу предостеречь жителей Херсонщины от контактов с подобными иностранными фондами, потому что понимаю, что это может быть использовано для уничтожения наших с вами городов и посёлков, гибели мирных жителей. Киевскому режиму и кураторам из Британии плевать на нас, на мирных жителей, по большому счёту", - подчеркнул Чебукин.
https://ria.ru/20240113/rossiyanin-1921136612.html
херсонская область
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Житель Херсонской области о деятельности британской шпионской организации
В Херсонской области вскрыли деятельность организации из Великобритании "Британский совет", занимавшейся разведкой для Украины, сообщила ФСБ.
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происшествия, херсонская область , великобритания
Происшествия, Херсонская область , Великобритания
Житель Херсонской области рассказал, как его склоняли работать на Лондон

Жителю Херсонской области предлагали передавать координаты ВС России Лондону

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Связанная с "Британским советом" знакомая предлагала жителю Херсонской области передавать координаты мест расположения российских военных и техники, рассказал житель населенного пункта Новая Маячка Сергей Чебукин, видео разговора с которым опубликовал в среду Центр общественных связей ФСБ РФ.
Ранее в среду в ФСБ заявили о вскрытии в Херсонской области деятельности организации из Великобритании "Британский совет", занимавшейся разведкой для Киева и использовавшей украинских беженцев для сбора разведывательных данных, сообщает в среду ФСБ. Под её влияние попал житель Новой Маячки, гражданин РФ, Сергей Чебукин, который ранее разделял ультранационалистические взгляды. Мужчина все же смог вовремя осознать, что его втягивают в преступную деятельность, и обратился в правоохранительные органы.
"Летом 2023 года Волошина (знакомая Чебукина - ред.) написала мне предложение передавать координаты мест расположения российских военнослужащих и военной техники посредством чат-бота. Написала мне адрес электронный этого бота, после чего я понял, что Волошина фактически меня использует для получения развединформации и передачи сотрудникам "Британского совета", - сказал Чебукин.
По его словам, в этот момент он осознал, что такая информация может быть использована в том числе для ударов по его посёлку, и категорически отказался передавать эти сведения.
"Я хочу предостеречь жителей Херсонщины от контактов с подобными иностранными фондами, потому что понимаю, что это может быть использовано для уничтожения наших с вами городов и посёлков, гибели мирных жителей. Киевскому режиму и кураторам из Британии плевать на нас, на мирных жителей, по большому счёту", - подчеркнул Чебукин.
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ПроисшествияХерсонская областьВеликобритания
 
 
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