https://ria.ru/20240221/spetssluzhby-1928660327.html

Житель Херсонской области рассказал, как его склоняли работать на Лондон

Житель Херсонской области рассказал, как его склоняли работать на Лондон - РИА Новости, 21.02.2024

Житель Херсонской области рассказал, как его склоняли работать на Лондон

Связанная с "Британским советом" знакомая предлагала жителю Херсонской области передавать координаты мест расположения российских военных и техники, рассказал... РИА Новости, 21.02.2024

2024-02-21T10:37

2024-02-21T10:37

2024-02-21T11:35

происшествия

херсонская область

великобритания

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/15/1928659577_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_9ae5fecb3310155748b66f6cebd311f3.jpg

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Связанная с "Британским советом" знакомая предлагала жителю Херсонской области передавать координаты мест расположения российских военных и техники, рассказал житель населенного пункта Новая Маячка Сергей Чебукин, видео разговора с которым опубликовал в среду Центр общественных связей ФСБ РФ. Ранее в среду в ФСБ заявили о вскрытии в Херсонской области деятельности организации из Великобритании "Британский совет", занимавшейся разведкой для Киева и использовавшей украинских беженцев для сбора разведывательных данных, сообщает в среду ФСБ. Под её влияние попал житель Новой Маячки, гражданин РФ, Сергей Чебукин, который ранее разделял ультранационалистические взгляды. Мужчина все же смог вовремя осознать, что его втягивают в преступную деятельность, и обратился в правоохранительные органы. "Летом 2023 года Волошина (знакомая Чебукина - ред.) написала мне предложение передавать координаты мест расположения российских военнослужащих и военной техники посредством чат-бота. Написала мне адрес электронный этого бота, после чего я понял, что Волошина фактически меня использует для получения развединформации и передачи сотрудникам "Британского совета", - сказал Чебукин. По его словам, в этот момент он осознал, что такая информация может быть использована в том числе для ударов по его посёлку, и категорически отказался передавать эти сведения. "Я хочу предостеречь жителей Херсонщины от контактов с подобными иностранными фондами, потому что понимаю, что это может быть использовано для уничтожения наших с вами городов и посёлков, гибели мирных жителей. Киевскому режиму и кураторам из Британии плевать на нас, на мирных жителей, по большому счёту", - подчеркнул Чебукин.

https://ria.ru/20240113/rossiyanin-1921136612.html

херсонская область

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Житель Херсонской области о деятельности британской шпионской организации В Херсонской области вскрыли деятельность организации из Великобритании "Британский совет", занимавшейся разведкой для Украины, сообщила ФСБ. 2024-02-21T10:37 true PT4M31S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, херсонская область , великобритания