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Путин передал Главному командованию ВКС список иконы "Спас Нерукотворный"
Путин передал Главному командованию ВКС список иконы "Спас Нерукотворный" - РИА Новости, 21.02.2024
Путин передал Главному командованию ВКС список иконы "Спас Нерукотворный"
Президент России Владимир Путин передал Главному командованию Воздушно-космических сил РФ список подносной иконы-складня "Спас Нерукотворный". РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T11:22
2024-02-21T11:22
2024-02-21T11:22
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владимир путин
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АЭРОДРОМ ЧКАЛОВСКИЙ (Московская область), 21 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин передал Главному командованию Воздушно-космических сил РФ список подносной иконы-складня "Спас Нерукотворный". Образ будет храниться в храме Вознесения Господня за Серпуховскими воротами - главном храме Воздушно-космических сил. Икона "Спас Нерукотворный" считается защитницей русских воинов, символом веры и чуда. Ее изображали на знаменах русского воинства, образ помещался над вратами крепостей, воины всегда видели в нем своего покровителя, а мирные жители - защитника и спасителя.
https://ria.ru/20230908/ikona-1895077843.html
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Религия, Россия, Владимир Путин
Путин передал Главному командованию ВКС список иконы "Спас Нерукотворный"
Президент передал командованию ВКС список подносной иконы "Спас Нерукотворный"
АЭРОДРОМ ЧКАЛОВСКИЙ (Московская область), 21 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин передал Главному командованию Воздушно-космических сил РФ список подносной иконы-складня "Спас Нерукотворный".
Образ будет храниться в храме Вознесения Господня за Серпуховскими воротами - главном храме Воздушно-космических сил.
Икона "Спас Нерукотворный" считается защитницей русских воинов, символом веры и чуда. Ее изображали на знаменах русского воинства, образ помещался над вратами крепостей, воины всегда видели в нем своего покровителя, а мирные жители - защитника и спасителя.
Путин подарил Свято-Троицкому Серафимо-Дивеевскому монастырю икону