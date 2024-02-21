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Путин передал Главному командованию ВКС список иконы "Спас Нерукотворный" - РИА Новости, 21.02.2024
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Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
11:22 21.02.2024
https://ria.ru/20240221/spasnerukotvornyy-1928670732.html
Путин передал Главному командованию ВКС список иконы "Спас Нерукотворный"
Путин передал Главному командованию ВКС список иконы "Спас Нерукотворный" - РИА Новости, 21.02.2024
Путин передал Главному командованию ВКС список иконы "Спас Нерукотворный"
Президент России Владимир Путин передал Главному командованию Воздушно-космических сил РФ список подносной иконы-складня "Спас Нерукотворный". РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T11:22
2024-02-21T11:22
религия
россия
владимир путин
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АЭРОДРОМ ЧКАЛОВСКИЙ (Московская область), 21 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин передал Главному командованию Воздушно-космических сил РФ список подносной иконы-складня "Спас Нерукотворный". Образ будет храниться в храме Вознесения Господня за Серпуховскими воротами - главном храме Воздушно-космических сил. Икона "Спас Нерукотворный" считается защитницей русских воинов, символом веры и чуда. Ее изображали на знаменах русского воинства, образ помещался над вратами крепостей, воины всегда видели в нем своего покровителя, а мирные жители - защитника и спасителя.
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россия, владимир путин
Религия, Россия, Владимир Путин
Путин передал Главному командованию ВКС список иконы "Спас Нерукотворный"

Президент передал командованию ВКС список подносной иконы "Спас Нерукотворный"

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкВерующие у главной иконы храма вооруженных сил РФ "Спас Нерукотворный"
Верующие у главной иконы храма вооруженных сил РФ Спас Нерукотворный - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Верующие у главной иконы храма вооруженных сил РФ "Спас Нерукотворный". Архивное фото
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АЭРОДРОМ ЧКАЛОВСКИЙ (Московская область), 21 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин передал Главному командованию Воздушно-космических сил РФ список подносной иконы-складня "Спас Нерукотворный".
Образ будет храниться в храме Вознесения Господня за Серпуховскими воротами - главном храме Воздушно-космических сил.
Икона "Спас Нерукотворный" считается защитницей русских воинов, символом веры и чуда. Ее изображали на знаменах русского воинства, образ помещался над вратами крепостей, воины всегда видели в нем своего покровителя, а мирные жители - защитника и спасителя.
Президент РФ Владимир Путин и митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
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