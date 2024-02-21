https://ria.ru/20240221/sluzhby-1928736270.html

Городские службы Москвы переведут на усиленный режим в праздничные дни

Городские службы Москвы переведут на усиленный режим в праздничные дни - РИА Новости, 21.02.2024

Городские службы Москвы переведут на усиленный режим в праздничные дни

Все городские службы Москвы будут переведены на усиленный режим работы в преддверии праздничных дней, он сохранится до 25 февраля включительно, сообщил РИА... РИА Новости, 21.02.2024

2024-02-21T14:43

2024-02-21T14:43

2024-02-21T14:43

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общество

городское хозяйство москвы

москва

петр бирюков

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Все городские службы Москвы будут переведены на усиленный режим работы в преддверии праздничных дней, он сохранится до 25 февраля включительно, сообщил РИА Новости заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Все предприятия и компании комплекса городского хозяйства с четверга, 22 февраля, переходят на усиленный режим работы, он сохранится до воскресенья, 25 февраля, включительно. Под особым контролем будут находится функционирование систем жизнеобеспечения, соблюдение мер противопожарной безопасности и антитеррористической защищенности инженерно-коммунальной и топливно-энергетической инфраструктуры", - отметил Бирюков. По его словам, в эти дни предусмотрено круглосуточное дежурство ответственных лиц всех структур комплекса, оперативного и ремонтного персонала. В состоянии повышенной готовности будут находиться около 1,5 тысячи аварийно-восстановительных бригад инженерных компаний и префектур округов. "Особое внимание будет уделяться уборке улиц и магистралей, пешеходных зон, общественных пространств и дворовых территорий. В этой работе задействуем необходимое количество различной коммунальной техники и бригады ручной уборки", - заключил заммэра.

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков