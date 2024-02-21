Городские службы Москвы переведут на усиленный режим в праздничные дни
Бирюков: городские службы Москвы будут работать в усиленном режиме в праздники
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСотрудники коммунальных служб во время работы на одной из улиц Москвы
Сотрудники коммунальных служб во время работы на одной из улиц Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Все городские службы Москвы будут переведены на усиленный режим работы в преддверии праздничных дней, он сохранится до 25 февраля включительно, сообщил РИА Новости заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
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"Все предприятия и компании комплекса городского хозяйства с четверга, 22 февраля, переходят на усиленный режим работы, он сохранится до воскресенья, 25 февраля, включительно. Под особым контролем будут находится функционирование систем жизнеобеспечения, соблюдение мер противопожарной безопасности и антитеррористической защищенности инженерно-коммунальной и топливно-энергетической инфраструктуры", - отметил Бирюков.
По его словам, в эти дни предусмотрено круглосуточное дежурство ответственных лиц всех структур комплекса, оперативного и ремонтного персонала. В состоянии повышенной готовности будут находиться около 1,5 тысячи аварийно-восстановительных бригад инженерных компаний и префектур округов.
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"Особое внимание будет уделяться уборке улиц и магистралей, пешеходных зон, общественных пространств и дворовых территорий. В этой работе задействуем необходимое количество различной коммунальной техники и бригады ручной уборки", - заключил заммэра.