Рейтинг@Mail.ru
Городские службы Москвы переведут на усиленный режим в праздничные дни - РИА Новости, 21.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
14:43 21.02.2024
https://ria.ru/20240221/sluzhby-1928736270.html
Городские службы Москвы переведут на усиленный режим в праздничные дни
Городские службы Москвы переведут на усиленный режим в праздничные дни - РИА Новости, 21.02.2024
Городские службы Москвы переведут на усиленный режим в праздничные дни
Все городские службы Москвы будут переведены на усиленный режим работы в преддверии праздничных дней, он сохранится до 25 февраля включительно, сообщил РИА... РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T14:43
2024-02-21T14:43
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
городское хозяйство москвы
москва
петр бирюков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0f/1927601925_0:66:3406:1982_1920x0_80_0_0_53f8bee379ce3d75ef5b953bda6051b3.jpg
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Все городские службы Москвы будут переведены на усиленный режим работы в преддверии праздничных дней, он сохранится до 25 февраля включительно, сообщил РИА Новости заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Все предприятия и компании комплекса городского хозяйства с четверга, 22 февраля, переходят на усиленный режим работы, он сохранится до воскресенья, 25 февраля, включительно. Под особым контролем будут находится функционирование систем жизнеобеспечения, соблюдение мер противопожарной безопасности и антитеррористической защищенности инженерно-коммунальной и топливно-энергетической инфраструктуры", - отметил Бирюков. По его словам, в эти дни предусмотрено круглосуточное дежурство ответственных лиц всех структур комплекса, оперативного и ремонтного персонала. В состоянии повышенной готовности будут находиться около 1,5 тысячи аварийно-восстановительных бригад инженерных компаний и префектур округов. "Особое внимание будет уделяться уборке улиц и магистралей, пешеходных зон, общественных пространств и дворовых территорий. В этой работе задействуем необходимое количество различной коммунальной техники и бригады ручной уборки", - заключил заммэра.
https://ria.ru/20240220/dvory-1928494261.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0f/1927601925_338:0:3069:2048_1920x0_80_0_0_8008302573167922790640afae211da4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков
Городские службы Москвы переведут на усиленный режим в праздничные дни

Бирюков: городские службы Москвы будут работать в усиленном режиме в праздники

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСотрудники коммунальных служб во время работы на одной из улиц Москвы
Сотрудники коммунальных служб во время работы на одной из улиц Москвы - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Сотрудники коммунальных служб во время работы на одной из улиц Москвы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Все городские службы Москвы будут переведены на усиленный режим работы в преддверии праздничных дней, он сохранится до 25 февраля включительно, сообщил РИА Новости заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
«
"Все предприятия и компании комплекса городского хозяйства с четверга, 22 февраля, переходят на усиленный режим работы, он сохранится до воскресенья, 25 февраля, включительно. Под особым контролем будут находится функционирование систем жизнеобеспечения, соблюдение мер противопожарной безопасности и антитеррористической защищенности инженерно-коммунальной и топливно-энергетической инфраструктуры", - отметил Бирюков.
По его словам, в эти дни предусмотрено круглосуточное дежурство ответственных лиц всех структур комплекса, оперативного и ремонтного персонала. В состоянии повышенной готовности будут находиться около 1,5 тысячи аварийно-восстановительных бригад инженерных компаний и префектур округов.
«
"Особое внимание будет уделяться уборке улиц и магистралей, пешеходных зон, общественных пространств и дворовых территорий. В этой работе задействуем необходимое количество различной коммунальной техники и бригады ручной уборки", - заключил заммэра.
Новый Арбат в Москве - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
Около 1,7 тысячи дворов в Москве благоустроят в 2024 году, заявил Бирюков
20 февраля, 15:19
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниОбществоГородское хозяйство МосквыМоскваПетр Бирюков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала