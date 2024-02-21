МИД Нидерландов рассказал о новых санкциях ЕС против России
МИД Нидерландов: новые санкции ЕС против России затронут 193 физических и юрлиц
Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
ГААГА, 21 фев - РИА Новости. Новый пакет санкций ЕС против России затронет 193 юридических и физических лица, заявила в среду глава МИД Нидерландов Ханке Брюинс Слот.
Ранее председательство Бельгии в Совете ЕС сообщило о согласовании нового 13-го пакета санкций ЕС против России, который должен быть официально одобрен к 24 февраля. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что 13-й по счету пакет санкций против России затронет предприятия оборонного сектора и компании, которые обходят введенные антироссийские ограничения.
"ЕС продолжает усиливать давление с помощью 13-го пакета санкций против России. Я приветствую эти обширные новые санкции, направленные на 193 физических и юридических лица", - написала Брюинс Слот в соцсети Х.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.