https://ria.ru/20240221/sanktsii-1928761713.html

МИД Нидерландов рассказал о новых санкциях ЕС против России

МИД Нидерландов рассказал о новых санкциях ЕС против России - РИА Новости, 21.02.2024

МИД Нидерландов рассказал о новых санкциях ЕС против России

Новый пакет санкций ЕС против России затронет 193 юридических и физических лица, заявила в среду глава МИД Нидерландов Ханке Брюинс Слот. РИА Новости, 21.02.2024

2024-02-21T15:59

2024-02-21T15:59

2024-02-21T16:09

нидерланды

россия

евросоюз

санкции в отношении россии

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ГААГА, 21 фев - РИА Новости. Новый пакет санкций ЕС против России затронет 193 юридических и физических лица, заявила в среду глава МИД Нидерландов Ханке Брюинс Слот.Ранее председательство Бельгии в Совете ЕС сообщило о согласовании нового 13-го пакета санкций ЕС против России, который должен быть официально одобрен к 24 февраля. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что 13-й по счету пакет санкций против России затронет предприятия оборонного сектора и компании, которые обходят введенные антироссийские ограничения."ЕС продолжает усиливать давление с помощью 13-го пакета санкций против России. Я приветствую эти обширные новые санкции, направленные на 193 физических и юридических лица", - написала Брюинс Слот в соцсети Х.В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20240220/sanktsii-1928599749.html

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Варвара Скокшина

нидерланды, россия, евросоюз, санкции в отношении россии