https://ria.ru/20240221/pytochnye-1928623708.html
Рогов рассказал о пыточных СБУ в Запорожье
Рогов рассказал о пыточных СБУ в Запорожье - РИА Новости, 21.02.2024
Рогов рассказал о пыточных СБУ в Запорожье
Служба безопасности Украины обустроила пыточные в подконтрольном ВСУ городе Запорожье, заявил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T04:12
2024-02-21T04:12
2024-02-21T04:12
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости. Служба безопасности Украины обустроила пыточные в подконтрольном ВСУ городе Запорожье, заявил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов. "В Запорожье в подвалах оборудованы пыточные СБУ. Пытки продолжаются. Фиксируются постоянные исчезновения людей и отсутствие информации о судьбах антифашистов, пропавших без вести", - сказал Рогов. По его словам, после освобождения Запорожья все преступления киевского режима будут запротоколированы и лягут в основу дела для рассмотрения на трибунале. Ранее посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил РИА Новости, что в Авдеевке, согласно предварительной информации, находились тайные пыточные и захоронения, Киев держал жителей в заключении по политическим мотивам. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил агентству, что информация о тайных тюрьмах и пыточных в Авдеевке сейчас изучается. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
https://ria.ru/20240220/zaporozhe-1928432378.html
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Авдеевка, Киев, Владимир Рогов, Запорожская область, Происшествия, Украина, Служба безопасности Украины
Рогов рассказал о пыточных СБУ в Запорожье
Рогов: СБУ обустроила пыточные в подконтрольном ВСУ городе Запорожье