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Путин поприветствовал участников концерта, посвященного Лановому - РИА Новости, 21.02.2024
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Культура
 
22:02 21.02.2024
https://ria.ru/20240221/privetstvie-1928854681.html
Путин поприветствовал участников концерта, посвященного Лановому
Путин поприветствовал участников концерта, посвященного Лановому - РИА Новости, 21.02.2024
Путин поприветствовал участников концерта, посвященного Лановому
Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей концерта "Гордиться славою своих предков", посвященного 90-летию со дня рождения народного... РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T22:02
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей концерта "Гордиться славою своих предков", посвященного 90-летию со дня рождения народного артиста СССР Василия Ланового. "Дорогие друзья! Приветствую вас на концерте "Гордиться славою своих предков", посвящённом 90-летию со Дня рождения Василия Семёновича Ланового... Уверен, что концерт порадует гостей богатой, насыщенной программой, яркими выступлениями талантливых артистов и творческих коллективов, оставит у всех самые добрые впечатления", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля. Путин подчеркнул символичность концерта, который проходит накануне Дня защитника Отечества. На мероприятии собрались участники специальной военной операции, ветераны Вооруженных сил, представители волонтерских организаций, воспитанники суворовских и кадетских училищ. "Ведь Василий Семенович Лановой был не только прославленным, всенародно любимым артистом – мы навсегда запомним его как выдающегося сына России, искренне, всем сердцем радеющего за её будущее. Он понимал исключительную важность сбережения для потомков правды о ратных, героических страницах истории нашей страны, был вдохновителем движения "Бессмертный полк", других общественно значимых инициатив, многое сделал для патриотического, духовно-­нравственного воспитания молодежи", - отмечается в телеграмме. Василий Лановой родился 16 января 1934 года. Он прослужил в Театре имени Вахтангова 63 года, до последних дней играя в постановках. Артист принимал участие во встречах и концертах в горячих точках, в частности в Цхинвале и Донбассе. Лановой был председателем межрегионального общественного фонда "Армия и культура", членом общественного совета при министерстве обороны РФ, одним из лидеров движения "Бессмертный полк" и занимал пост руководителя международного кинофестиваля для детей "Артек".
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ссср, россия, василий лановой, донбасс, владимир путин, артек, новости культуры, культура
Культура, СССР, Россия, Василий Лановой, Донбасс, Владимир Путин, Артек, Новости культуры, Культура
Путин поприветствовал участников концерта, посвященного Лановому

Путин отметил богатую программу концерта к 90-летию со дня рождения Ланового

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкАктер Василий Лановой
Актер Василий Лановой - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Актер Василий Лановой. Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей концерта "Гордиться славою своих предков", посвященного 90-летию со дня рождения народного артиста СССР Василия Ланового.
«
"Дорогие друзья! Приветствую вас на концерте "Гордиться славою своих предков", посвящённом 90-летию со Дня рождения Василия Семёновича Ланового... Уверен, что концерт порадует гостей богатой, насыщенной программой, яркими выступлениями талантливых артистов и творческих коллективов, оставит у всех самые добрые впечатления", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
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Путин подчеркнул символичность концерта, который проходит накануне Дня защитника Отечества. На мероприятии собрались участники специальной военной операции, ветераны Вооруженных сил, представители волонтерских организаций, воспитанники суворовских и кадетских училищ.
«
"Ведь Василий Семенович Лановой был не только прославленным, всенародно любимым артистом – мы навсегда запомним его как выдающегося сына России, искренне, всем сердцем радеющего за её будущее. Он понимал исключительную важность сбережения для потомков правды о ратных, героических страницах истории нашей страны, был вдохновителем движения "Бессмертный полк", других общественно значимых инициатив, многое сделал для патриотического, духовно-­нравственного воспитания молодежи", - отмечается в телеграмме.
Василий Лановой родился 16 января 1934 года. Он прослужил в Театре имени Вахтангова 63 года, до последних дней играя в постановках. Артист принимал участие во встречах и концертах в горячих точках, в частности в Цхинвале и Донбассе.
Лановой был председателем межрегионального общественного фонда "Армия и культура", членом общественного совета при министерстве обороны РФ, одним из лидеров движения "Бессмертный полк" и занимал пост руководителя международного кинофестиваля для детей "Артек".
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