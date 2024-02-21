Путин поприветствовал участников концерта, посвященного Лановому
Путин отметил богатую программу концерта к 90-летию со дня рождения Ланового
Актер Василий Лановой. Архивное фото
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей концерта "Гордиться славою своих предков", посвященного 90-летию со дня рождения народного артиста СССР Василия Ланового.
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"Дорогие друзья! Приветствую вас на концерте "Гордиться славою своих предков", посвящённом 90-летию со Дня рождения Василия Семёновича Ланового... Уверен, что концерт порадует гостей богатой, насыщенной программой, яркими выступлениями талантливых артистов и творческих коллективов, оставит у всех самые добрые впечатления", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
Путин подчеркнул символичность концерта, который проходит накануне Дня защитника Отечества. На мероприятии собрались участники специальной военной операции, ветераны Вооруженных сил, представители волонтерских организаций, воспитанники суворовских и кадетских училищ.
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"Ведь Василий Семенович Лановой был не только прославленным, всенародно любимым артистом – мы навсегда запомним его как выдающегося сына России, искренне, всем сердцем радеющего за её будущее. Он понимал исключительную важность сбережения для потомков правды о ратных, героических страницах истории нашей страны, был вдохновителем движения "Бессмертный полк", других общественно значимых инициатив, многое сделал для патриотического, духовно-нравственного воспитания молодежи", - отмечается в телеграмме.
Василий Лановой родился 16 января 1934 года. Он прослужил в Театре имени Вахтангова 63 года, до последних дней играя в постановках. Артист принимал участие во встречах и концертах в горячих точках, в частности в Цхинвале и Донбассе.
Лановой был председателем межрегионального общественного фонда "Армия и культура", членом общественного совета при министерстве обороны РФ, одним из лидеров движения "Бессмертный полк" и занимал пост руководителя международного кинофестиваля для детей "Артек".