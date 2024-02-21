https://ria.ru/20240221/privetstvie-1928854681.html

Путин поприветствовал участников концерта, посвященного Лановому

Путин поприветствовал участников концерта, посвященного Лановому - РИА Новости, 21.02.2024

Путин поприветствовал участников концерта, посвященного Лановому

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей концерта "Гордиться славою своих предков", посвященного 90-летию со дня рождения народного... РИА Новости, 21.02.2024

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей концерта "Гордиться славою своих предков", посвященного 90-летию со дня рождения народного артиста СССР Василия Ланового. "Дорогие друзья! Приветствую вас на концерте "Гордиться славою своих предков", посвящённом 90-летию со Дня рождения Василия Семёновича Ланового... Уверен, что концерт порадует гостей богатой, насыщенной программой, яркими выступлениями талантливых артистов и творческих коллективов, оставит у всех самые добрые впечатления", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля. Путин подчеркнул символичность концерта, который проходит накануне Дня защитника Отечества. На мероприятии собрались участники специальной военной операции, ветераны Вооруженных сил, представители волонтерских организаций, воспитанники суворовских и кадетских училищ. "Ведь Василий Семенович Лановой был не только прославленным, всенародно любимым артистом – мы навсегда запомним его как выдающегося сына России, искренне, всем сердцем радеющего за её будущее. Он понимал исключительную важность сбережения для потомков правды о ратных, героических страницах истории нашей страны, был вдохновителем движения "Бессмертный полк", других общественно значимых инициатив, многое сделал для патриотического, духовно-­нравственного воспитания молодежи", - отмечается в телеграмме. Василий Лановой родился 16 января 1934 года. Он прослужил в Театре имени Вахтангова 63 года, до последних дней играя в постановках. Артист принимал участие во встречах и концертах в горячих точках, в частности в Цхинвале и Донбассе. Лановой был председателем межрегионального общественного фонда "Армия и культура", членом общественного совета при министерстве обороны РФ, одним из лидеров движения "Бессмертный полк" и занимал пост руководителя международного кинофестиваля для детей "Артек".

https://ria.ru/20240128/pamyatnik-1923963550.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

ссср, россия, василий лановой, донбасс, владимир путин, артек, новости культуры, культура