США не видят условий для переговоров по Украине, заявил Блинкен
Госсекретарь Блинкен: США не видят условий для переговоров по Украине
© AP Photo / Andrew HarnikГоссекретарь США Энтони Блинкен
© AP Photo / Andrew Harnik
Госсекретарь США Энтони Блинкен. Архивное фото
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил президенту Бразилии Луису Инасиу Луле да Силве, что Вашингтон не видит условий для дипломатии по ситуации на Украине, передает агентство Рейтер со ссылкой на американского чиновника.
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"Блинкен и Лула поговорили о конфликте на Украине, Блинкен дал ясно понять, что США не видят условий для дипломатии", - говорится в сообщении агентства.
Москва ранее неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявляли в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны. Президент РФ Владимир Путин заявил позже, что если на Украине хотят переговорного процесса, то театральные жесты не нужны, надо отменить декрет, запрещающий вести переговоры с Россией. По его словам, Россия никогда не была против урегулирования конфликта на Украине мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности РФ.