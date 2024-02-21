https://ria.ru/20240221/otsifrovka-1928601244.html
Сканер московской фирмы помог оцифровать экспонаты столичного музея
Сканер московской фирмы помог оцифровать экспонаты столичного музея - РИА Новости, 21.02.2024
Сканер московской фирмы помог оцифровать экспонаты столичного музея
Зарисовки и фотографии из полевых экспедиций и командировок сотрудников НИИ художественной промышленности, хранящиеся во Всероссийском музее декоративного... РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T07:13
2024-02-21T07:13
2024-02-21T07:13
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
владислав овчинский
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Зарисовки и фотографии из полевых экспедиций и командировок сотрудников НИИ художественной промышленности, хранящиеся во Всероссийском музее декоративного искусства, оцифрованы с помощью сканеров производства московской компании и теперь будут доступны онлайн, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.Всего с помощью сканеров столичной компании "ЭЛАР" оцифровано более шести тысяч зарисовок и фото из коллекции музея, на которых представлены произведения народного искусства и художественных промыслов из тканей, керамики, дерева, металла и кости."Предприятия города выпускают высокотехнологичное оборудование для развития промышленности и других отраслей, в том числе для научных и исторических проектов. Например, с помощью сканеров столичного производства оцифровали более шести тысяч экспонатов Всероссийского музея декоративного искусства из архива Научно-исследовательского института художественной промышленности. Электронные копии будут доступны в онлайн-коллекции музея", - привели слова Овчинского в пресс-службе ДИПП.Он отметил, что продукция столичной фирмы находит применение в учреждениях науки, культуры и образования, в органах власти дружественных стран."Развивать экспортное направление столичным промышленникам помогает центр "Моспром", сотрудники которого организовывают различные мероприятия", – добавил Овчинский.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что сканер московской разработки помог оцифровать документы XII–XX веков. Так, в Пушкинском Доме РАН в электронный вид перевели "Книжное письмо поморских рукописей XVIII–XIX веков".Москва – город с развитым производством. В столице работает более 4,2 тысячи промышленных площадок, на которых трудятся 725 тысяч человек. Ежегодно в городе открывается 40–50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. Они производят различные товары, включая одежду, обувь, косметику, мебель, лекарства, медицинское оборудование, сложную технику.В столице созданы комфортные условия для развития малых, средних и крупных предприятий. Московские предприниматели могут воспользоваться более чем 20 системными мерами поддержки города, например целевыми займами и субсидиями. Разработан также ряд антикризисных инструментов. Выйти на экспорт компаниям помогают в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт".
https://ria.ru/20240220/moskva-1928410466.html
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москва, владислав овчинский
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Владислав Овчинский
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Зарисовки и фотографии из полевых экспедиций и командировок сотрудников НИИ художественной промышленности, хранящиеся во Всероссийском музее декоративного искусства, оцифрованы с помощью сканеров производства московской компании и теперь будут доступны онлайн, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.
Всего с помощью сканеров столичной компании "ЭЛАР" оцифровано более шести тысяч зарисовок и фото из коллекции музея, на которых представлены произведения народного искусства и художественных промыслов из тканей, керамики, дерева, металла и кости.
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"Предприятия города выпускают высокотехнологичное оборудование для развития промышленности и других отраслей, в том числе для научных и исторических проектов. Например, с помощью сканеров столичного производства оцифровали более шести тысяч экспонатов Всероссийского музея декоративного искусства из архива Научно-исследовательского института художественной промышленности. Электронные копии будут доступны в онлайн-коллекции музея", - привели слова Овчинского в пресс-службе ДИПП.
Он отметил, что продукция столичной фирмы находит применение в учреждениях науки, культуры и образования, в органах власти дружественных стран.
"Развивать экспортное направление столичным промышленникам помогает центр "Моспром", сотрудники которого организовывают различные мероприятия", – добавил Овчинский.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин
сообщил, что сканер московской разработки помог оцифровать документы XII–XX веков. Так, в Пушкинском Доме РАН
в электронный вид перевели "Книжное письмо поморских рукописей XVIII–XIX веков".
Москва – город с развитым производством. В столице работает более 4,2 тысячи промышленных площадок, на которых трудятся 725 тысяч человек. Ежегодно в городе открывается 40–50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. Они производят различные товары, включая одежду, обувь, косметику, мебель, лекарства, медицинское оборудование, сложную технику.
В столице созданы комфортные условия для развития малых, средних и крупных предприятий. Московские предприниматели могут воспользоваться более чем 20 системными мерами поддержки города, например целевыми займами и субсидиями. Разработан также ряд антикризисных инструментов. Выйти на экспорт компаниям помогают в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт".
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