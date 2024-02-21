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Путин заявил об успешном развитии отношений между Россией и Казахстаном - РИА Новости, 21.02.2024
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17:33 21.02.2024 (обновлено: 17:37 21.02.2024)
https://ria.ru/20240221/otnosheniya-1928804982.html
Путин заявил об успешном развитии отношений между Россией и Казахстаном
Путин заявил об успешном развитии отношений между Россией и Казахстаном - РИА Новости, 21.02.2024
Путин заявил об успешном развитии отношений между Россией и Казахстаном
Президент России Владимир Путин на переговорах с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым заявил об успешном развитии двусторонних отношений и предложил... РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T17:33
2024-02-21T17:37
россия
казахстан
владимир путин
касым-жомарт токаев
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КАЗАНЬ, 21 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на переговорах с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым заявил об успешном развитии двусторонних отношений и предложил обсудить все направления взаимодействия двух стран."Что касается наших двусторонних отношений, они развиваются весьма успешно, практически по всем жизненно важным направлениям для нас. Я помню визит нашей делегации в прошлом году в Казахстан. Тогда все прошло удачно, мы наметили направления дальнейшего развития", - сказал Путин на встрече с Токаевым.Президент РФ поблагодарил коллегу за "очень сердечный и деловой" прием во время его визита в республику в прошлом году."Мы сейчас имеем возможность поговорить, если есть необходимость, по всем направлениям. Коллеги мне докладывали о том, как идет работа и по линии энергетики, и по линии инвестиций, и по линии регионов. Здесь все представляет реальный, значительный интерес для стран в целом, для отдельных регионов России и Казахстана и целых отраслей производства", - подчеркнул Путин.
https://ria.ru/20240103/rossiya-1919544857.html
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россия, казахстан, владимир путин, касым-жомарт токаев
Россия, Казахстан, Владимир Путин, Касым-Жомарт Токаев
Путин заявил об успешном развитии отношений между Россией и Казахстаном

Путин на переговорах с Токаевым: отношения с Казахстаном развиваются успешно

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев во время встречи - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев во время встречи. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 21 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на переговорах с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым заявил об успешном развитии двусторонних отношений и предложил обсудить все направления взаимодействия двух стран.
«
"Что касается наших двусторонних отношений, они развиваются весьма успешно, практически по всем жизненно важным направлениям для нас. Я помню визит нашей делегации в прошлом году в Казахстан. Тогда все прошло удачно, мы наметили направления дальнейшего развития", - сказал Путин на встрече с Токаевым.
Президент РФ поблагодарил коллегу за "очень сердечный и деловой" прием во время его визита в республику в прошлом году.
«
"Мы сейчас имеем возможность поговорить, если есть необходимость, по всем направлениям. Коллеги мне докладывали о том, как идет работа и по линии энергетики, и по линии инвестиций, и по линии регионов. Здесь все представляет реальный, значительный интерес для стран в целом, для отдельных регионов России и Казахстана и целых отраслей производства", - подчеркнул Путин.
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