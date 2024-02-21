Путин заявил об успешном развитии отношений между Россией и Казахстаном
Путин на переговорах с Токаевым: отношения с Казахстаном развиваются успешно
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев во время встречи. Архивное фото
КАЗАНЬ, 21 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на переговорах с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым заявил об успешном развитии двусторонних отношений и предложил обсудить все направления взаимодействия двух стран.
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"Что касается наших двусторонних отношений, они развиваются весьма успешно, практически по всем жизненно важным направлениям для нас. Я помню визит нашей делегации в прошлом году в Казахстан. Тогда все прошло удачно, мы наметили направления дальнейшего развития", - сказал Путин на встрече с Токаевым.
Президент РФ поблагодарил коллегу за "очень сердечный и деловой" прием во время его визита в республику в прошлом году.
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"Мы сейчас имеем возможность поговорить, если есть необходимость, по всем направлениям. Коллеги мне докладывали о том, как идет работа и по линии энергетики, и по линии инвестиций, и по линии регионов. Здесь все представляет реальный, значительный интерес для стран в целом, для отдельных регионов России и Казахстана и целых отраслей производства", - подчеркнул Путин.