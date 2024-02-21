https://ria.ru/20240221/otnosheniya-1928804982.html

Путин заявил об успешном развитии отношений между Россией и Казахстаном

Путин заявил об успешном развитии отношений между Россией и Казахстаном - РИА Новости, 21.02.2024

Путин заявил об успешном развитии отношений между Россией и Казахстаном

Президент России Владимир Путин на переговорах с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым заявил об успешном развитии двусторонних отношений и предложил... РИА Новости, 21.02.2024

2024-02-21T17:33

2024-02-21T17:33

2024-02-21T17:37

россия

казахстан

владимир путин

касым-жомарт токаев

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КАЗАНЬ, 21 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на переговорах с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым заявил об успешном развитии двусторонних отношений и предложил обсудить все направления взаимодействия двух стран."Что касается наших двусторонних отношений, они развиваются весьма успешно, практически по всем жизненно важным направлениям для нас. Я помню визит нашей делегации в прошлом году в Казахстан. Тогда все прошло удачно, мы наметили направления дальнейшего развития", - сказал Путин на встрече с Токаевым.Президент РФ поблагодарил коллегу за "очень сердечный и деловой" прием во время его визита в республику в прошлом году."Мы сейчас имеем возможность поговорить, если есть необходимость, по всем направлениям. Коллеги мне докладывали о том, как идет работа и по линии энергетики, и по линии инвестиций, и по линии регионов. Здесь все представляет реальный, значительный интерес для стран в целом, для отдельных регионов России и Казахстана и целых отраслей производства", - подчеркнул Путин.

https://ria.ru/20240103/rossiya-1919544857.html

россия

казахстан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, казахстан, владимир путин, касым-жомарт токаев