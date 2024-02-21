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В США заявили о неэффективности ограничения цены на нефть из России

В США заявили о неэффективности ограничения цены на нефть из России - РИА Новости, 21.02.2024

В США заявили о неэффективности ограничения цены на нефть из России

Ограничение Западом цены на российскую нефть не привело к серьезным последствиям для доходов РФ и имело лишь краткосрочный эффект, заявил РИА Новости бывший... РИА Новости, 21.02.2024

2024-02-21T03:16

2024-02-21T03:16

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ВАШИНГТОН, 21 фев - РИА Новости. Ограничение Западом цены на российскую нефть не привело к серьезным последствиям для доходов РФ и имело лишь краткосрочный эффект, заявил РИА Новости бывший комиссар Техасской железнодорожной комиссии (нефтяного регулятора крупнейшего в стране штата по производству нефти) Райан Ситтон. "Я не думаю, что оно сделало многое. Полагаю, воздействие было краткосрочным", - ответил он на вопрос о влиянии потолка цен на российские нефтяные доходы. По оценке Ситтона, Россия продолжает получать доход от поставок нефти на мировой рынок. В конце января директор департамента исследований Международного валютного фонда (МВФ) Пьер-Оливье Гуринша заявил, что экономика России демонстрирует лучшие темпы роста, чем ожидалось. Отвечая на вопрос РИА Новости о влиянии снижения нефтяных цен на рост экономики РФ он добавил, что в случае с Россией ситуация более сложная из-за потолка цен на нефть, поскольку "даже если глобальные нефтяные цены сократятся, это не обязательно повлияет на российские нефтяные доходы". Нефтяные санкции стран Запада в отношении РФ вступили в силу с 5 декабря 2022 года: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель - более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено. В ответ президент России Владимир Путин указом запретил с 1 февраля 2023 года поставлять нефть иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

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цены на нефть, россия, австралия, москва, мвф, евросоюз, в мире