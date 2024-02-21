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Работников "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье" наградили в Липецке

Работников "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье" наградили в Липецке - РИА Новости, 21.02.2024

Работников "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье" наградили в Липецке

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов и генеральный директор "Россети Центр" и "Россети Центр и Приволжье" Игорь Маковский на площадке 11-й... РИА Новости, 21.02.2024

2024-02-21T20:46

2024-02-21T20:46

2024-02-21T20:46

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МОСКВА, 21 фев — Пресс-служба ПАО "Россети Центр". Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов и генеральный директор "Россети Центр" и "Россети Центр и Приволжье" Игорь Маковский на площадке 11-й профессиональной Коллегии Обществ вручили энергетикам региональные и корпоративные награды.За выдающийся вклад в развитие Липецкой области знаком отличия "За заслуги перед Липецкой областью" награжден генеральный директор Обществ Игорь Маковский. Награды от губернатора Липецкой области получили еще 5 сотрудников компании.За значительный вклад в развитие электросетевого комплекса и многолетний добросовестный труд Почетными грамотами и Благодарностями ПАО "Россети" были отмечены 13 работников Обществ. За достижение высоких показателей деятельности из рук главы энергокомпании корпоративные награды получили еще 10 сотрудников. Кроме того, Игорь Маковский вручил Удостоверения ветеранов боевых действий семерым энергетикам "Липецкэнерго".За высокие показатели деятельности по итогу 2023 года, а также на основании Рейтинга филиалов Обществ, победный кубок был присужден "Брянскэнерго", второе место завоевал филиал "Воронежэнерго", почетное третье место присуждено "Владимирэнерго". Лучшим высокоавтоматизированным районом электрических сетей, добившимся высочайших результатов работы в 2023 году, признан Боровский РЭС "Калугаэнерго"."Благодарю весь наш многотысячный коллектив за эффективную работу и совместные успехи. К нашей профессии всегда относились и будут относиться с уважением, ведь стабильное функционирование энергосистемы – одно из главных условий для комфортной жизни людей, развития промышленности и экономики. Сегодня, в современных реалиях, увеличилась ответственность и требовательность к работе энергетиков. Спасибо за ваше честное и самоотверженное отношение к делу, благодаря которому в этом году нам удалось не только добиться высоких результатов, но и противостоять всем внешним вызовам", – отметил Игорь Маковский."Компания "Россети Центр" и "Россети Центр и Приволжье" является нашим стратегическим партнером. И в год 70-летия Липецкой области это особенно важно, так как значимая роль в достижениях региона принадлежит энергетикам", – подчеркнул Игорь Артамонов.Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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2024

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

пресс-релизы