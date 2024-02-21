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Молдавские коммунисты и социалисты вышли на акцию протеста - РИА Новости, 21.02.2024
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12:16 21.02.2024
https://ria.ru/20240221/moldaviya-1928686666.html
Молдавские коммунисты и социалисты вышли на акцию протеста
Молдавские коммунисты и социалисты вышли на акцию протеста - РИА Новости, 21.02.2024
Молдавские коммунисты и социалисты вышли на акцию протеста
Сторонники оппозиционного в Молдавии Блока коммунистов и социалистов (БКС) проводят акцию протеста у здания правительства в Кишиневе, требуя отставки... РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T12:16
2024-02-21T12:16
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КИШИНЕВ, 21 фев – РИА Новости. Сторонники оппозиционного в Молдавии Блока коммунистов и социалистов (БКС) проводят акцию протеста у здания правительства в Кишиневе, требуя отставки руководства страны в том числе и премьера Дорина Речана, передает корреспондент РИА Новости. Манифестанты высказывают недовольство в связи с отсутствием результатов экономической политики правительства. "Мы против социального геноцида в отношении пожилых граждан. Правительство увеличило зарплаты министрам до 3 тысяч евро, а в этом году не предусмотрело в бюджете увеличение пенсий и других социальных выплат. Это произвол!" - заявил на митинге один из лидеров пикета Никита Роменский. В акции участвуют несколько сотен человек. Протест проходит мирно, полиция в действия манифестантов не вмешивается. В Молдавии оппозиция с мая 2022 года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Санду, которая является неформальным лидером правящей партии "Действие и солидарность". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор", представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.
https://ria.ru/20240220/moldaviya-1928595292.html
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в мире, молдавия, дорин речан
В мире, Молдавия, Дорин Речан
Молдавские коммунисты и социалисты вышли на акцию протеста

Коммунисты Молдавии вышли на митинг против "социального геноцида пожилых"

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
© Sputnik / Михай Карауш
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Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 21 фев – РИА Новости. Сторонники оппозиционного в Молдавии Блока коммунистов и социалистов (БКС) проводят акцию протеста у здания правительства в Кишиневе, требуя отставки руководства страны в том числе и премьера Дорина Речана, передает корреспондент РИА Новости.
Манифестанты высказывают недовольство в связи с отсутствием результатов экономической политики правительства.
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"Мы против социального геноцида в отношении пожилых граждан. Правительство увеличило зарплаты министрам до 3 тысяч евро, а в этом году не предусмотрело в бюджете увеличение пенсий и других социальных выплат. Это произвол!" - заявил на митинге один из лидеров пикета Никита Роменский.
В акции участвуют несколько сотен человек. Протест проходит мирно, полиция в действия манифестантов не вмешивается.
В Молдавии оппозиция с мая 2022 года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Санду, которая является неформальным лидером правящей партии "Действие и солидарность". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор", представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.
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