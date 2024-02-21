https://ria.ru/20240221/moldaviya-1928686666.html

Молдавские коммунисты и социалисты вышли на акцию протеста

Молдавские коммунисты и социалисты вышли на акцию протеста - РИА Новости, 21.02.2024

Молдавские коммунисты и социалисты вышли на акцию протеста

Сторонники оппозиционного в Молдавии Блока коммунистов и социалистов (БКС) проводят акцию протеста у здания правительства в Кишиневе, требуя отставки... РИА Новости, 21.02.2024

2024-02-21T12:16

2024-02-21T12:16

2024-02-21T12:16

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молдавия

дорин речан

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КИШИНЕВ, 21 фев – РИА Новости. Сторонники оппозиционного в Молдавии Блока коммунистов и социалистов (БКС) проводят акцию протеста у здания правительства в Кишиневе, требуя отставки руководства страны в том числе и премьера Дорина Речана, передает корреспондент РИА Новости. Манифестанты высказывают недовольство в связи с отсутствием результатов экономической политики правительства. "Мы против социального геноцида в отношении пожилых граждан. Правительство увеличило зарплаты министрам до 3 тысяч евро, а в этом году не предусмотрело в бюджете увеличение пенсий и других социальных выплат. Это произвол!" - заявил на митинге один из лидеров пикета Никита Роменский. В акции участвуют несколько сотен человек. Протест проходит мирно, полиция в действия манифестантов не вмешивается. В Молдавии оппозиция с мая 2022 года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Санду, которая является неформальным лидером правящей партии "Действие и солидарность". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор", представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.

https://ria.ru/20240220/moldaviya-1928595292.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, молдавия, дорин речан