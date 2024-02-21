https://ria.ru/20240221/minnikhanov-1928795120.html

Татарстану и Белоруссии важно расширять сотрудничество, заявил Минниханов

Татарстану и Белоруссии важно расширять сотрудничество, заявил Минниханов - РИА Новости, 21.02.2024

Татарстану и Белоруссии важно расширять сотрудничество, заявил Минниханов

Татарстану и Белоруссии в условиях санкционного давления важно расширять экономическую кооперацию по всем направлениям, заявил глава Татарстана Рустам... РИА Новости, 21.02.2024

2024-02-21T17:00

2024-02-21T17:00

2024-02-21T17:00

республика татарстан

рустам минниханов

александр лукашенко

белоруссия

казань

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КАЗАНЬ, 21 фев – РИА Новости. Татарстану и Белоруссии в условиях санкционного давления важно расширять экономическую кооперацию по всем направлениям, заявил глава Татарстана Рустам Минниханов. Минниханов в среду встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, который прибыл в Казань для участия в церемонии открытия международного мультиспортивного турнира "Игры будущего", сообщает пресс-служба главы региона. "У нас есть хорошая возможность, чтобы обсудить текущее состояние татарстано-белорусского сотрудничества, наметить перспективные направления совместной работы. В условиях санкционного давления Запада важно расширять экономическую кооперацию по всем направлениям", - сказал Минниханов. Глава республики отметил, что Белоруссия – один из ведущих зарубежных партнеров Татарстана, действует соглашение о сотрудничестве, подписаны план мероприятий, соглашения между министерствами, муниципалитетами, торгово-промышленными палатами, предприятиями. "Мы высоко ценим возможность расширения взаимодействия с Беларусью в рамках дружественных российско-белорусских отношений. Вместе с президентом нашей страны Владимиром Владимировичем Путиным Вы активно поддерживаете развитие связей между нашими странами на уровне регионов", - добавил он. Минниханов выразил Лукашенко признательность за то, что он откликнулся на приглашение посетить республику и принять участие в церемонии открытия "Игр будущего". По его словам, турнир объединит участников со всего мира, включая клубы из государств-членов БРИКС, которые являются признанными лидерами не только в сфере высоких технологий, но и в международном киберспортивном сообществе. "Игры будущего" - инновационные международные соревнования по гибридным дисциплинам, в концепции фиджитал (physical+digital), которая объединяет классический спорт и киберспорт или VR/AR-технологию. Первые в истории "Игры будущего" пройдут в Казани с 21 февраля по 3 марта. Спортивная программа включает соревнования в 21 дисциплине (поделены на пять категорий, или "вызовов": спорт, тактика, стратегия, технологии и скорость). Ожидается участие более 2 тысяч атлетов из более чем 100 стран.

https://ria.ru/20240216/tatarstan-1927850146.html

https://ria.ru/20240214/sotrudnichestvo-1927325572.html

https://ria.ru/20231213/sotrudnichestvo-1915575179.html

белоруссия

казань

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рустам минниханов, александр лукашенко, белоруссия, казань