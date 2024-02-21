Рейтинг@Mail.ru
Мадуро назвал встречу с Лавровым плодотворной - РИА Новости, 21.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:41 21.02.2024 (обновлено: 11:32 21.02.2024)
https://ria.ru/20240221/maduro-1928615461.html
Мадуро назвал встречу с Лавровым плодотворной
Мадуро назвал встречу с Лавровым плодотворной - РИА Новости, 21.02.2024
Мадуро назвал встречу с Лавровым плодотворной
Встреча с главой МИД РФ Сергеем Лавровым была плодотворной и превосходной, сообщил президент Венесуэлы Николас Мадуро в соцсети X. РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T01:41
2024-02-21T11:32
россия
венесуэла
каракас
сергей лавров
николас мадуро
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/15/1928672886_0:164:3059:1885_1920x0_80_0_0_d2f3fcf788b4805bbee98c19fb3f5b12.jpg
БУЭНОС-АЙРЕС, 21 фев - РИА Новости. Встреча с главой МИД РФ Сергеем Лавровым была плодотворной и превосходной, сообщил президент Венесуэлы Николас Мадуро в соцсети X. "Плодотворная и превосходная встреча с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, с которым мы обсудили различные сферы двусторонних отношений, укрепляя всю стратегическую карту кооперации России и Венесуэлы. Братство и дружба нерушимы", - написал президент после встречи. В Каракасе глава МИД РФ провел переговоры со своим венесуэльским коллегой, а также принял участие в торжественном открытии памятника Александру Пушкину.
https://ria.ru/20240221/maduro-1928610506.html
россия
венесуэла
каракас
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/15/1928672886_135:0:2866:2048_1920x0_80_0_0_3d3de5511e366851c6b9026117c3359b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, венесуэла, каракас, сергей лавров, николас мадуро, в мире
Россия, Венесуэла, Каракас, Сергей Лавров, Николас Мадуро, В мире
Мадуро назвал встречу с Лавровым плодотворной

Мадуро назвал встречу с Лавровым плодотворной и превосходной

© РИА Новости | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и президент Венесуэлы Николас Мадуро во время встречи во дворце Мирафлорес в Каракасе
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и президент Венесуэлы Николас Мадуро во время встречи во дворце Мирафлорес в Каракасе - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и президент Венесуэлы Николас Мадуро во время встречи во дворце Мирафлорес в Каракасе
Читать ria.ru в
БУЭНОС-АЙРЕС, 21 фев - РИА Новости. Встреча с главой МИД РФ Сергеем Лавровым была плодотворной и превосходной, сообщил президент Венесуэлы Николас Мадуро в соцсети X.
"Плодотворная и превосходная встреча с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, с которым мы обсудили различные сферы двусторонних отношений, укрепляя всю стратегическую карту кооперации России и Венесуэлы. Братство и дружба нерушимы", - написал президент после встречи.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и президент Венесуэлы Николас Мадуро во время встречи во дворце Мирафлорес в Каракасе - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
Путин передал устное послание Мадуро
00:33
В Каракасе глава МИД РФ провел переговоры со своим венесуэльским коллегой, а также принял участие в торжественном открытии памятника Александру Пушкину.
 
РоссияВенесуэлаКаракасСергей ЛавровНиколас МадуроВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала