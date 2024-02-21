https://ria.ru/20240221/maduro-1928615461.html

Мадуро назвал встречу с Лавровым плодотворной

Мадуро назвал встречу с Лавровым плодотворной - РИА Новости, 21.02.2024

Мадуро назвал встречу с Лавровым плодотворной

Встреча с главой МИД РФ Сергеем Лавровым была плодотворной и превосходной, сообщил президент Венесуэлы Николас Мадуро в соцсети X. РИА Новости, 21.02.2024

2024-02-21T01:41

2024-02-21T01:41

2024-02-21T11:32

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венесуэла

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БУЭНОС-АЙРЕС, 21 фев - РИА Новости. Встреча с главой МИД РФ Сергеем Лавровым была плодотворной и превосходной, сообщил президент Венесуэлы Николас Мадуро в соцсети X. "Плодотворная и превосходная встреча с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, с которым мы обсудили различные сферы двусторонних отношений, укрепляя всю стратегическую карту кооперации России и Венесуэлы. Братство и дружба нерушимы", - написал президент после встречи. В Каракасе глава МИД РФ провел переговоры со своим венесуэльским коллегой, а также принял участие в торжественном открытии памятника Александру Пушкину.

https://ria.ru/20240221/maduro-1928610506.html

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россия, венесуэла, каракас, сергей лавров, николас мадуро, в мире