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На лечении в Москве остаются 13 пострадавших при обстреле Белгорода - РИА Новости, 21.02.2024
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07:43 21.02.2024 (обновлено: 10:45 21.02.2024)
https://ria.ru/20240221/lechenie-1928633025.html
На лечении в Москве остаются 13 пострадавших при обстреле Белгорода
На лечении в Москве остаются 13 пострадавших при обстреле Белгорода - РИА Новости, 21.02.2024
На лечении в Москве остаются 13 пострадавших при обстреле Белгорода
Четыре человека, которые пострадали от украинского обстрела Белгорода 30 декабря, все еще находятся в больницах Москвы, 9 проходят в столице реабилитацию,... РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T07:43
2024-02-21T10:45
белгород
москва
белгородская область
вячеслав гладков
происшествия
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БЕЛГОРОД, 21 фев – РИА Новости. Четыре человека, которые пострадали от украинского обстрела Белгорода 30 декабря, все еще находятся в больницах Москвы, 9 проходят в столице реабилитацию, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.В начале февраля губернатор информировал, что из больниц Белгорода выписаны все пострадавшие в результате террористической атаки 30 декабря. В московских больницах находились 15 пострадавших."В Москве ещё находятся 13 наших жителей, которые получили ранения в конце прошлого года. 4 из них, тяжелораненых, уже переведены в обычные палаты. А 9 человек находятся в реабилитационных центрах города Москвы: 3 ребенка и 6 взрослых", - написал Гладков в соцсети "ВКонтакте".Глава области пожелал всем скорейшего выздоровления и быстрейшего возвращения домой.По данным Минобороны РФ, 30 декабря удалось перехватить ракеты "Ольха" и большую часть реактивных снарядов РСЗО Vampire, однако несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет "Ольха" попали по Белгороду. Эти атаки привели к гибели 25 человек, среди которых пять детей, 109 были ранены. С тех пор город и другие территории региона еще несколько раз подвергались крупным обстрелам.
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белгород, москва, белгородская область, вячеслав гладков, происшествия
Белгород, Москва, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Происшествия
На лечении в Москве остаются 13 пострадавших при обстреле Белгорода

Гладков: в Москве остаются 13 пострадавших при обстреле Белгорода 30 декабря

© РИА НовостиПоследствия удара ВСУ по центру Белгорода
Последствия удара ВСУ по центру Белгорода
© РИА Новости
Последствия удара ВСУ по центру Белгорода. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 21 фев – РИА Новости. Четыре человека, которые пострадали от украинского обстрела Белгорода 30 декабря, все еще находятся в больницах Москвы, 9 проходят в столице реабилитацию, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
В начале февраля губернатор информировал, что из больниц Белгорода выписаны все пострадавшие в результате террористической атаки 30 декабря. В московских больницах находились 15 пострадавших.
Торговый центр, в котором находятся магазин Магнит и аптека, поврежденный в результате ракетной атаки со стороны ВСУ по Белгороду - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
Россия призвала структуры ООН осудить удар ВСУ по Белгороду
19 февраля, 20:09
"В Москве ещё находятся 13 наших жителей, которые получили ранения в конце прошлого года. 4 из них, тяжелораненых, уже переведены в обычные палаты. А 9 человек находятся в реабилитационных центрах города Москвы: 3 ребенка и 6 взрослых", - написал Гладков в соцсети "ВКонтакте".
Глава области пожелал всем скорейшего выздоровления и быстрейшего возвращения домой.
По данным Минобороны РФ, 30 декабря удалось перехватить ракеты "Ольха" и большую часть реактивных снарядов РСЗО Vampire, однако несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет "Ольха" попали по Белгороду. Эти атаки привели к гибели 25 человек, среди которых пять детей, 109 были ранены. С тех пор город и другие территории региона еще несколько раз подвергались крупным обстрелам.
Последствия массированного обстрела Белгорода со стороны ВСУ
© Фото очевидца

Взрывы раздались около 15:00, после чего в небе над городом появился черный дым.

Обстрел центра Белгорода

Взрывы раздались около 15:00, после чего в небе над городом появился черный дым.

© Фото очевидца
1 из 8
© РИА Новости

Вскоре начала работать сирена, глава региона призвал жителей спуститься в укрытия. Спецслужбы перекрыли перекресток улицы Богдана Хмельницкого и проспекта Славы в центре Белгорода.

Последствия удара ВСУ по центру Белгорода

Вскоре начала работать сирена, глава региона призвал жителей спуститься в укрытия. Спецслужбы перекрыли перекресток улицы Богдана Хмельницкого и проспекта Славы в центре Белгорода.

© РИА Новости
2 из 8
© фото очевидца

В результате обстрела ВСУ повреждения получили Дом правительства Белгородской области и медколледж БелГУ.

Последствия обстрела Белгорода со стороны ВСУ

В результате обстрела ВСУ повреждения получили Дом правительства Белгородской области и медколледж БелГУ.

© фото очевидца
3 из 8
© фото очевидца

В городе запустили единую горячую линию по номеру "122" для приема заявок о повреждениях и пострадавших.

Последствия обстрела Белгорода со стороны ВСУ

В городе запустили единую горячую линию по номеру "122" для приема заявок о повреждениях и пострадавших.

© фото очевидца
4 из 8
© ГУ МЧС России по Белгородской области

Очевидец обстрела рассказал, что оперативные и экстренные службы прибыли на место практически моментально.

Ликвидация последствий обстрела Белгорода со стороны ВСУ. Кадр видео

Очевидец обстрела рассказал, что оперативные и экстренные службы прибыли на место практически моментально.

© ГУ МЧС России по Белгородской области
5 из 8
© РИА Новости

Несколько машин на улице Островского полностью выгорели. Автомобили стояли на парковке возле центрального городского парка. В соседних жилых домах выбиты стекла.

Последствия удара ВСУ по центру Белгорода

Несколько машин на улице Островского полностью выгорели. Автомобили стояли на парковке возле центрального городского парка. В соседних жилых домах выбиты стекла.

© РИА Новости
6 из 8
© фото очевидца

По поручению президента Путина в Белгород вылетела бригада Минздрава во главе с министром Михаилом Мурашко. Кроме того, туда отправили группу МЧС для оказания помощи пострадавшим.

Последствия обстрела Белгорода со стороны ВСУ

По поручению президента Путина в Белгород вылетела бригада Минздрава во главе с министром Михаилом Мурашко. Кроме того, туда отправили группу МЧС для оказания помощи пострадавшим.

© фото очевидца
7 из 8
© РИА Новости

После массированного обстрела в городе начались пожары. Поступили сообщения о десяти возгораниях, все они были ликвидированы спасателями.

Последствия удара ВСУ по центру Белгорода

После массированного обстрела в городе начались пожары. Поступили сообщения о десяти возгораниях, все они были ликвидированы спасателями.

© РИА Новости
8 из 8

Взрывы раздались около 15:00, после чего в небе над городом появился черный дым.

© Фото очевидца
1 из 8

Вскоре начала работать сирена, глава региона призвал жителей спуститься в укрытия. Спецслужбы перекрыли перекресток улицы Богдана Хмельницкого и проспекта Славы в центре Белгорода.

© РИА Новости
2 из 8

В результате обстрела ВСУ повреждения получили Дом правительства Белгородской области и медколледж БелГУ.

© фото очевидца
3 из 8

В городе запустили единую горячую линию по номеру "122" для приема заявок о повреждениях и пострадавших.

© фото очевидца
4 из 8

Очевидец обстрела рассказал, что оперативные и экстренные службы прибыли на место практически моментально.

© ГУ МЧС России по Белгородской области
5 из 8

Несколько машин на улице Островского полностью выгорели. Автомобили стояли на парковке возле центрального городского парка. В соседних жилых домах выбиты стекла.

© РИА Новости
6 из 8

По поручению президента Путина в Белгород вылетела бригада Минздрава во главе с министром Михаилом Мурашко. Кроме того, туда отправили группу МЧС для оказания помощи пострадавшим.

© фото очевидца
7 из 8

После массированного обстрела в городе начались пожары. Поступили сообщения о десяти возгораниях, все они были ликвидированы спасателями.

© РИА Новости
8 из 8
 
БелгородМоскваБелгородская областьВячеслав ГладковПроисшествия
 
 
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