На лечении в Москве остаются 13 пострадавших при обстреле Белгорода

БЕЛГОРОД, 21 фев – РИА Новости. Четыре человека, которые пострадали от украинского обстрела Белгорода 30 декабря, все еще находятся в больницах Москвы, 9 проходят в столице реабилитацию, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.В начале февраля губернатор информировал, что из больниц Белгорода выписаны все пострадавшие в результате террористической атаки 30 декабря. В московских больницах находились 15 пострадавших."В Москве ещё находятся 13 наших жителей, которые получили ранения в конце прошлого года. 4 из них, тяжелораненых, уже переведены в обычные палаты. А 9 человек находятся в реабилитационных центрах города Москвы: 3 ребенка и 6 взрослых", - написал Гладков в соцсети "ВКонтакте".Глава области пожелал всем скорейшего выздоровления и быстрейшего возвращения домой.По данным Минобороны РФ, 30 декабря удалось перехватить ракеты "Ольха" и большую часть реактивных снарядов РСЗО Vampire, однако несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет "Ольха" попали по Белгороду. Эти атаки привели к гибели 25 человек, среди которых пять детей, 109 были ранены. С тех пор город и другие территории региона еще несколько раз подвергались крупным обстрелам.
Последствия удара ВСУ по центру Белгорода. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 21 фев – РИА Новости. Четыре человека, которые пострадали от украинского обстрела Белгорода 30 декабря, все еще находятся в больницах Москвы, 9 проходят в столице реабилитацию, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
В начале февраля губернатор информировал, что из больниц Белгорода выписаны все пострадавшие в результате террористической атаки 30 декабря. В московских больницах находились 15 пострадавших.
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"В Москве ещё находятся 13 наших жителей, которые получили ранения в конце прошлого года. 4 из них, тяжелораненых, уже переведены в обычные палаты. А 9 человек находятся в реабилитационных центрах города Москвы: 3 ребенка и 6 взрослых", - написал Гладков в соцсети "ВКонтакте".
Глава области пожелал всем скорейшего выздоровления и быстрейшего возвращения домой.
По данным Минобороны РФ, 30 декабря удалось перехватить ракеты "Ольха" и большую часть реактивных снарядов РСЗО Vampire, однако несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет "Ольха" попали по Белгороду. Эти атаки привели к гибели 25 человек, среди которых пять детей, 109 были ранены. С тех пор город и другие территории региона еще несколько раз подвергались крупным обстрелам.
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