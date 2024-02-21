https://ria.ru/20240221/lechenie-1928633025.html

На лечении в Москве остаются 13 пострадавших при обстреле Белгорода

На лечении в Москве остаются 13 пострадавших при обстреле Белгорода - РИА Новости, 21.02.2024

На лечении в Москве остаются 13 пострадавших при обстреле Белгорода

Четыре человека, которые пострадали от украинского обстрела Белгорода 30 декабря, все еще находятся в больницах Москвы, 9 проходят в столице реабилитацию,... РИА Новости, 21.02.2024

2024-02-21T07:43

2024-02-21T07:43

2024-02-21T10:45

белгород

москва

белгородская область

вячеслав гладков

происшествия

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БЕЛГОРОД, 21 фев – РИА Новости. Четыре человека, которые пострадали от украинского обстрела Белгорода 30 декабря, все еще находятся в больницах Москвы, 9 проходят в столице реабилитацию, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.В начале февраля губернатор информировал, что из больниц Белгорода выписаны все пострадавшие в результате террористической атаки 30 декабря. В московских больницах находились 15 пострадавших."В Москве ещё находятся 13 наших жителей, которые получили ранения в конце прошлого года. 4 из них, тяжелораненых, уже переведены в обычные палаты. А 9 человек находятся в реабилитационных центрах города Москвы: 3 ребенка и 6 взрослых", - написал Гладков в соцсети "ВКонтакте".Глава области пожелал всем скорейшего выздоровления и быстрейшего возвращения домой.По данным Минобороны РФ, 30 декабря удалось перехватить ракеты "Ольха" и большую часть реактивных снарядов РСЗО Vampire, однако несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет "Ольха" попали по Белгороду. Эти атаки привели к гибели 25 человек, среди которых пять детей, 109 были ранены. С тех пор город и другие территории региона еще несколько раз подвергались крупным обстрелам.

https://ria.ru/20240219/belgorod-1928328555.html

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москва

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