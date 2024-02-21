https://ria.ru/20240221/kurakhovo-1928783353.html

Советник Пушилина сообщил об эвакуации украинских властей из Курахово в ДНР

Советник Пушилина сообщил об эвакуации украинских властей из Курахово в ДНР - РИА Новости, 21.02.2024

Советник Пушилина сообщил об эвакуации украинских властей из Курахово в ДНР

Киевский режим эвакуировал из Курахово в ДНР архивы, чиновников и сотрудников СБУ, сообщил РИА Новости советник главы региона Дениса Пушилина Ян Гагин. РИА Новости, 21.02.2024

2024-02-21T16:33

2024-02-21T16:33

2024-02-21T17:46

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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Киевский режим эвакуировал из Курахово в ДНР архивы, чиновников и сотрудников СБУ, сообщил РИА Новости советник главы региона Дениса Пушилина Ян Гагин."В Курахово противник отступил после взятия нами Марьинки. Из Европы и США (Владимиру. — Прим. ред.) Зеленскому давали указания превратить Курахово в новую крепость. Но реальность говорит, что крепости из Курахово тоже не выйдет: оттуда уже эвакуированы архивы, чиновники и СБУ. Мы двигаемся на Курахово", — рассказал он.Гагин объяснил, что Курахово — значимый транспортный узел снабжения группировки ВСУ на этом участке фронта. Собеседник агентства также подчеркнул, что российские военные продвигаются по всем направлениям в ДНР.Город Курахово находится в Покровском районе республики, расположен на расстоянии около 21 километра от Марьинки.В последние месяцы российские военные усилили успешные наступательные действия в ДНР.Так, 25 декабря министр обороны Сергей Шойгу сообщил о полном освобождении Марьинки, расположенной около Донецка. Президент Владимир Путин отметил, что это позволит российским войскам отодвинуть от столицы ДНР подразделения противника.Вечером 17 февраля министр обороны доложил главе государства о полном освобождении Авдеевки.При этом накануне Шойгу заявил, что российские военные продолжают наступление в западном направлении после взятия города.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20240217/avdeevka-1927950272.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

донецкая народная республика, служба безопасности украины, безопасность, россия, ян гагин, украина, ситуация в днр и лнр