Рейтинг@Mail.ru
Советник Пушилина сообщил об эвакуации украинских властей из Курахово в ДНР - РИА Новости, 21.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:33 21.02.2024 (обновлено: 17:46 21.02.2024)
https://ria.ru/20240221/kurakhovo-1928783353.html
Советник Пушилина сообщил об эвакуации украинских властей из Курахово в ДНР
Советник Пушилина сообщил об эвакуации украинских властей из Курахово в ДНР - РИА Новости, 21.02.2024
Советник Пушилина сообщил об эвакуации украинских властей из Курахово в ДНР
Киевский режим эвакуировал из Курахово в ДНР архивы, чиновников и сотрудников СБУ, сообщил РИА Новости советник главы региона Дениса Пушилина Ян Гагин. РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T16:33
2024-02-21T17:46
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
служба безопасности украины
безопасность
россия
ян гагин
украина
ситуация в днр и лнр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105214/93/1052149345_0:146:2000:1271_1920x0_80_0_0_3f9afb21cf4d8b79372bd5871c905c25.jpg
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Киевский режим эвакуировал из Курахово в ДНР архивы, чиновников и сотрудников СБУ, сообщил РИА Новости советник главы региона Дениса Пушилина Ян Гагин.&quot;В Курахово противник отступил после взятия нами Марьинки. Из Европы и США (Владимиру. — Прим. ред.) Зеленскому давали указания превратить Курахово в новую крепость. Но реальность говорит, что крепости из Курахово тоже не выйдет: оттуда уже эвакуированы архивы, чиновники и СБУ. Мы двигаемся на Курахово&quot;, — рассказал он.Гагин объяснил, что Курахово — значимый транспортный узел снабжения группировки ВСУ на этом участке фронта. Собеседник агентства также подчеркнул, что российские военные продвигаются по всем направлениям в ДНР.Город Курахово находится в Покровском районе республики, расположен на расстоянии около 21 километра от Марьинки.В последние месяцы российские военные усилили успешные наступательные действия в ДНР.Так, 25 декабря министр обороны Сергей Шойгу сообщил о полном освобождении Марьинки, расположенной около Донецка. Президент Владимир Путин отметил, что это позволит российским войскам отодвинуть от столицы ДНР подразделения противника.Вечером 17 февраля министр обороны доложил главе государства о полном освобождении Авдеевки.При этом накануне Шойгу заявил, что российские военные продолжают наступление в западном направлении после взятия города.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20240217/avdeevka-1927950272.html
донецкая народная республика
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105214/93/1052149345_57:0:1945:1416_1920x0_80_0_0_fdc9c0c46129f15834cc764698b05414.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецкая народная республика, служба безопасности украины, безопасность, россия, ян гагин, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Служба безопасности Украины, Безопасность, Россия, Ян Гагин, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
Советник Пушилина сообщил об эвакуации украинских властей из Курахово в ДНР

Гагин: Украина вывозит из Курахово архивы, чиновников и сотрудников СБУ

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные в Курахово, 2015 год
Украинские военные в Курахово, 2015 год - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные в Курахово, 2015 год. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Киевский режим эвакуировал из Курахово в ДНР архивы, чиновников и сотрудников СБУ, сообщил РИА Новости советник главы региона Дениса Пушилина Ян Гагин.
«

"В Курахово противник отступил после взятия нами Марьинки. Из Европы и США (Владимиру. — Прим. ред.) Зеленскому давали указания превратить Курахово в новую крепость. Но реальность говорит, что крепости из Курахово тоже не выйдет: оттуда уже эвакуированы архивы, чиновники и СБУ. Мы двигаемся на Курахово", — рассказал он.

Гагин объяснил, что Курахово — значимый транспортный узел снабжения группировки ВСУ на этом участке фронта.
Собеседник агентства также подчеркнул, что российские военные продвигаются по всем направлениям в ДНР.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
Город Курахово находится в Покровском районе республики, расположен на расстоянии около 21 километра от Марьинки.
В последние месяцы российские военные усилили успешные наступательные действия в ДНР.
Так, 25 декабря министр обороны Сергей Шойгу сообщил о полном освобождении Марьинки, расположенной около Донецка. Президент Владимир Путин отметил, что это позволит российским войскам отодвинуть от столицы ДНР подразделения противника.
Вечером 17 февраля министр обороны доложил главе государства о полном освобождении Авдеевки.
При этом накануне Шойгу заявил, что российские военные продолжают наступление в западном направлении после взятия города.
Боец ВС РФ на Авдеевском направлении - РИА Новости, 1920, 17.02.2024
"Наступление продолжается". Что будет после освобождения Авдеевки
17 февраля, 23:04
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаСлужба безопасности УкраиныБезопасностьРоссияЯн ГагинУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала