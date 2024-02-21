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Под Орлом задержали 13 человек из-за найденных в Москве фальшивых купюр - РИА Новости, 21.02.2024
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13:14 21.02.2024
https://ria.ru/20240221/kupyury-1928709984.html
Под Орлом задержали 13 человек из-за найденных в Москве фальшивых купюр
Под Орлом задержали 13 человек из-за найденных в Москве фальшивых купюр - РИА Новости, 21.02.2024
Под Орлом задержали 13 человек из-за найденных в Москве фальшивых купюр
Орловские полицейские задержали 13 местных жителей по подозрению в сбыте поддельных пятитысячных купюр, найденных в мусоре в Москве, из оборота изъято в общей... РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T13:14
2024-02-21T13:14
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Орловские полицейские задержали 13 местных жителей по подозрению в сбыте поддельных пятитысячных купюр, найденных в мусоре в Москве, из оборота изъято в общей сложности около 5 тысяч фальшивок, сообщается на портале "МВД Медиа". "Предварительно установлено, что несколько рабочих во время вахты на мусоросортировочном заводе в Москве обнаружили и забрали себе выброшенные пятитысячные купюры, которые имели явные признаки подделки. Вернувшись в Орловскую область, они передали часть банкнот своим близким и знакомым, которые попытались оплатить фальшивками товары и услуги. В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемых. Из незаконного оборота изъято свыше 1,3 тысячи поддельных денежных купюр номиналом пять тысяч рублей", – отметила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Уточняется, что возбуждено более 20 уголовных дел по части 1 статьи 186 УК РФ (Изготовление, хранение или сбыт поддельных денег). Фигуранты заключены под стражу, из незаконного оборота изъято еще порядка 3,5 тысяч фальшивых пятитысячных купюр. По словам Волк, в настоящее время устанавливаются все эпизоды и участники противоправной деятельности, а также пресекается распространение поддельных банкнот, выясняется, где были изготовлены фальшивые деньги и как они оказались на мусоросортировочном заводе.
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происшествия, москва, россия, орел, ирина волк
Происшествия, Москва, Россия, Орел, Ирина Волк
Под Орлом задержали 13 человек из-за найденных в Москве фальшивых купюр

Под Орлом задержали 13 человек из-за найденных в мусоре в Москве фальшивых купюр

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкПятитысячные купюры
Пятитысячные купюры - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Пятитысячные купюры. Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Орловские полицейские задержали 13 местных жителей по подозрению в сбыте поддельных пятитысячных купюр, найденных в мусоре в Москве, из оборота изъято в общей сложности около 5 тысяч фальшивок, сообщается на портале "МВД Медиа".
"Предварительно установлено, что несколько рабочих во время вахты на мусоросортировочном заводе в Москве обнаружили и забрали себе выброшенные пятитысячные купюры, которые имели явные признаки подделки. Вернувшись в Орловскую область, они передали часть банкнот своим близким и знакомым, которые попытались оплатить фальшивками товары и услуги. В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемых. Из незаконного оборота изъято свыше 1,3 тысячи поддельных денежных купюр номиналом пять тысяч рублей", – отметила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Уточняется, что возбуждено более 20 уголовных дел по части 1 статьи 186 УК РФ (Изготовление, хранение или сбыт поддельных денег). Фигуранты заключены под стражу, из незаконного оборота изъято еще порядка 3,5 тысяч фальшивых пятитысячных купюр.
По словам Волк, в настоящее время устанавливаются все эпизоды и участники противоправной деятельности, а также пресекается распространение поддельных банкнот, выясняется, где были изготовлены фальшивые деньги и как они оказались на мусоросортировочном заводе.
Сотрудник полиции Черногории - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
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ПроисшествияМоскваРоссияОрелИрина Волк
 
 
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