https://ria.ru/20240221/kupyury-1928709984.html

Под Орлом задержали 13 человек из-за найденных в Москве фальшивых купюр

Под Орлом задержали 13 человек из-за найденных в Москве фальшивых купюр - РИА Новости, 21.02.2024

Под Орлом задержали 13 человек из-за найденных в Москве фальшивых купюр

Орловские полицейские задержали 13 местных жителей по подозрению в сбыте поддельных пятитысячных купюр, найденных в мусоре в Москве, из оборота изъято в общей... РИА Новости, 21.02.2024

2024-02-21T13:14

2024-02-21T13:14

2024-02-21T13:14

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россия

орел

ирина волк

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Орловские полицейские задержали 13 местных жителей по подозрению в сбыте поддельных пятитысячных купюр, найденных в мусоре в Москве, из оборота изъято в общей сложности около 5 тысяч фальшивок, сообщается на портале "МВД Медиа". "Предварительно установлено, что несколько рабочих во время вахты на мусоросортировочном заводе в Москве обнаружили и забрали себе выброшенные пятитысячные купюры, которые имели явные признаки подделки. Вернувшись в Орловскую область, они передали часть банкнот своим близким и знакомым, которые попытались оплатить фальшивками товары и услуги. В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемых. Из незаконного оборота изъято свыше 1,3 тысячи поддельных денежных купюр номиналом пять тысяч рублей", – отметила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Уточняется, что возбуждено более 20 уголовных дел по части 1 статьи 186 УК РФ (Изготовление, хранение или сбыт поддельных денег). Фигуранты заключены под стражу, из незаконного оборота изъято еще порядка 3,5 тысяч фальшивых пятитысячных купюр. По словам Волк, в настоящее время устанавливаются все эпизоды и участники противоправной деятельности, а также пресекается распространение поддельных банкнот, выясняется, где были изготовлены фальшивые деньги и как они оказались на мусоросортировочном заводе.

https://ria.ru/20240212/chernogoriya-1926846128.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, москва, россия, орел, ирина волк