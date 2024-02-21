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Власти подмосковного Краснознаменска опровергли сообщения о взрывах - РИА Новости, 21.02.2024
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14:45 21.02.2024
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Власти подмосковного Краснознаменска опровергли сообщения о взрывах
Власти подмосковного Краснознаменска опровергли сообщения о взрывах - РИА Новости, 21.02.2024
Власти подмосковного Краснознаменска опровергли сообщения о взрывах
Единая дежурно-диспетчерская служба не получала информации о хлопках или взрывах на территории Краснознаменска, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T14:45
2024-02-21T14:45
происшествия
краснознаменск
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Единая дежурно-диспетчерская служба не получала информации о хлопках или взрывах на территории Краснознаменска, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации городского округа в Подмосковье. По данным Telegram-канала "Осторожно, Москва", в районе 13 часов дня жители Краснознаменска услышали два хлопка, очевидцы сообщили о задрожавших окнах; предположительно, это самолет преодолел звуковой барьер. "По информации Единой дежурно-диспетчерской службы городского округа Краснознаменск Московской области, на 13.45 данных о каких-либо хлопках или взрывах не поступало", - сказали в пресс-службе.
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краснознаменск
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происшествия, краснознаменск, московская область (подмосковье)
Происшествия, Краснознаменск, Московская область (Подмосковье)
Власти подмосковного Краснознаменска опровергли сообщения о взрывах

Власти Краснознаменска: информации о хлопках или взрывах не поступало

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкГлавный испытательный космический центр имени Г.С. Титова в Краснознаменске
Главный испытательный космический центр имени Г.С. Титова в Краснознаменске - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Главный испытательный космический центр имени Г.С. Титова в Краснознаменске. Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Единая дежурно-диспетчерская служба не получала информации о хлопках или взрывах на территории Краснознаменска, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации городского округа в Подмосковье.
По данным Telegram-канала "Осторожно, Москва", в районе 13 часов дня жители Краснознаменска услышали два хлопка, очевидцы сообщили о задрожавших окнах; предположительно, это самолет преодолел звуковой барьер.
"По информации Единой дежурно-диспетчерской службы городского округа Краснознаменск Московской области, на 13.45 данных о каких-либо хлопках или взрывах не поступало", - сказали в пресс-службе.
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