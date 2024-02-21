https://ria.ru/20240221/krasnoznamensk-1928737594.html

Власти подмосковного Краснознаменска опровергли сообщения о взрывах

Власти подмосковного Краснознаменска опровергли сообщения о взрывах - РИА Новости, 21.02.2024

Власти подмосковного Краснознаменска опровергли сообщения о взрывах

Единая дежурно-диспетчерская служба не получала информации о хлопках или взрывах на территории Краснознаменска, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 21.02.2024

2024-02-21T14:45

2024-02-21T14:45

2024-02-21T14:45

происшествия

краснознаменск

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Единая дежурно-диспетчерская служба не получала информации о хлопках или взрывах на территории Краснознаменска, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации городского округа в Подмосковье. По данным Telegram-канала "Осторожно, Москва", в районе 13 часов дня жители Краснознаменска услышали два хлопка, очевидцы сообщили о задрожавших окнах; предположительно, это самолет преодолел звуковой барьер. "По информации Единой дежурно-диспетчерской службы городского округа Краснознаменск Московской области, на 13.45 данных о каких-либо хлопках или взрывах не поступало", - сказали в пресс-службе.

https://ria.ru/20230923/khlopok-1898148569.html

краснознаменск

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, краснознаменск, московская область (подмосковье)