https://ria.ru/20240221/kirgiziya-1928780163.html

Отношения России и Киргизии успешно развиваются, заявил Путин

Отношения России и Киргизии успешно развиваются, заявил Путин - РИА Новости, 21.02.2024

Отношения России и Киргизии успешно развиваются, заявил Путин

Отношения России и Киргизии развиваются успешно по всем направлениям, заявил президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Киргизии Садыром... РИА Новости, 21.02.2024

2024-02-21T16:28

2024-02-21T16:28

2024-02-21T16:56

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КАЗАНЬ, 21 фев - РИА Новости. Отношения России и Киргизии развиваются успешно по всем направлениям, заявил президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Киргизии Садыром Жапаровым в Казани."Что касается наших двусторонних отношений, то они основаны на договоре нашем фундаментальном и развиваются успешно, причем по всем направлениям. Россия остается одним из основных торгово-экономических партнеров, 35% прямых инвестиций тоже из России в киргизскую экономику пришли, будем и дальше работать над этими вопросами", - сказал Путин.Он отметил, что отношения двух стран поступательно развиваются и в гуманитарной сфере, президент РФ выразил благодарность за внимание к развитию русского языка в Киргизии.Путин заметил, что "Игры будущего", которые посетит Жапаров, должны быть интересным мероприятиям, российская сторона постаралась сделать так, чтобы старт был достойным, а молодые люди со всего мира смогли посостязаться в любимых видах спорта.

https://ria.ru/20240220/kirgiziya-1928243826.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, киргизия, владимир путин, в мире