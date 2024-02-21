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Отношения России и Киргизии успешно развиваются, заявил Путин - РИА Новости, 21.02.2024
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16:28 21.02.2024 (обновлено: 16:56 21.02.2024)
https://ria.ru/20240221/kirgiziya-1928780163.html
Отношения России и Киргизии успешно развиваются, заявил Путин
Отношения России и Киргизии успешно развиваются, заявил Путин - РИА Новости, 21.02.2024
Отношения России и Киргизии успешно развиваются, заявил Путин
Отношения России и Киргизии развиваются успешно по всем направлениям, заявил президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Киргизии Садыром... РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T16:28
2024-02-21T16:56
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киргизия
владимир путин
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КАЗАНЬ, 21 фев - РИА Новости. Отношения России и Киргизии развиваются успешно по всем направлениям, заявил президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Киргизии Садыром Жапаровым в Казани."Что касается наших двусторонних отношений, то они основаны на договоре нашем фундаментальном и развиваются успешно, причем по всем направлениям. Россия остается одним из основных торгово-экономических партнеров, 35% прямых инвестиций тоже из России в киргизскую экономику пришли, будем и дальше работать над этими вопросами", - сказал Путин.Он отметил, что отношения двух стран поступательно развиваются и в гуманитарной сфере, президент РФ выразил благодарность за внимание к развитию русского языка в Киргизии.Путин заметил, что "Игры будущего", которые посетит Жапаров, должны быть интересным мероприятиям, российская сторона постаралась сделать так, чтобы старт был достойным, а молодые люди со всего мира смогли посостязаться в любимых видах спорта.
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россия, киргизия, владимир путин, в мире
Россия, Киргизия, Владимир Путин, В мире
Отношения России и Киргизии успешно развиваются, заявил Путин

Путин: отношения России и Киргизии успешно развиваются во всех направлениях

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 21 фев - РИА Новости. Отношения России и Киргизии развиваются успешно по всем направлениям, заявил президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Киргизии Садыром Жапаровым в Казани.
"Что касается наших двусторонних отношений, то они основаны на договоре нашем фундаментальном и развиваются успешно, причем по всем направлениям. Россия остается одним из основных торгово-экономических партнеров, 35% прямых инвестиций тоже из России в киргизскую экономику пришли, будем и дальше работать над этими вопросами", - сказал Путин.
Он отметил, что отношения двух стран поступательно развиваются и в гуманитарной сфере, президент РФ выразил благодарность за внимание к развитию русского языка в Киргизии.
Путин заметил, что "Игры будущего", которые посетит Жапаров, должны быть интересным мероприятиям, российская сторона постаралась сделать так, чтобы старт был достойным, а молодые люди со всего мира смогли посостязаться в любимых видах спорта.
Государственные флаги России и Киргизии - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
Межгосударственные отношения России и Киргизии
20 февраля, 00:31
 
РоссияКиргизияВладимир ПутинВ мире
 
 
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