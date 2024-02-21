https://ria.ru/20240221/kirgiziya-1928780163.html
Отношения России и Киргизии успешно развиваются, заявил Путин
Отношения России и Киргизии успешно развиваются, заявил Путин - РИА Новости, 21.02.2024
Отношения России и Киргизии успешно развиваются, заявил Путин
Отношения России и Киргизии развиваются успешно по всем направлениям, заявил президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Киргизии Садыром... РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T16:28
2024-02-21T16:28
2024-02-21T16:56
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КАЗАНЬ, 21 фев - РИА Новости. Отношения России и Киргизии развиваются успешно по всем направлениям, заявил президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Киргизии Садыром Жапаровым в Казани."Что касается наших двусторонних отношений, то они основаны на договоре нашем фундаментальном и развиваются успешно, причем по всем направлениям. Россия остается одним из основных торгово-экономических партнеров, 35% прямых инвестиций тоже из России в киргизскую экономику пришли, будем и дальше работать над этими вопросами", - сказал Путин.Он отметил, что отношения двух стран поступательно развиваются и в гуманитарной сфере, президент РФ выразил благодарность за внимание к развитию русского языка в Киргизии.Путин заметил, что "Игры будущего", которые посетит Жапаров, должны быть интересным мероприятиям, российская сторона постаралась сделать так, чтобы старт был достойным, а молодые люди со всего мира смогли посостязаться в любимых видах спорта.
https://ria.ru/20240220/kirgiziya-1928243826.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, киргизия, владимир путин, в мире
Россия, Киргизия, Владимир Путин, В мире
Отношения России и Киргизии успешно развиваются, заявил Путин
Путин: отношения России и Киргизии успешно развиваются во всех направлениях
КАЗАНЬ, 21 фев - РИА Новости. Отношения России и Киргизии развиваются успешно по всем направлениям, заявил президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Киргизии Садыром Жапаровым в Казани.
"Что касается наших двусторонних отношений, то они основаны на договоре нашем фундаментальном и развиваются успешно, причем по всем направлениям. Россия остается одним из основных торгово-экономических партнеров, 35% прямых инвестиций тоже из России в киргизскую экономику пришли, будем и дальше работать над этими вопросами", - сказал Путин.
Он отметил, что отношения двух стран поступательно развиваются и в гуманитарной сфере, президент РФ выразил благодарность за внимание к развитию русского языка в Киргизии.
Путин
заметил, что "Игры будущего", которые посетит Жапаров, должны быть интересным мероприятиям, российская сторона постаралась сделать так, чтобы старт был достойным, а молодые люди со всего мира смогли посостязаться в любимых видах спорта.
Межгосударственные отношения России и Киргизии