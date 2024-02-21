https://ria.ru/20240221/gum-katok-1928745034.html

ГУМ-Каток завершает зимний сезон семейной акцией

ГУМ-Каток завершает зимний сезон семейной акцией - РИА Новости, 21.02.2024

ГУМ-Каток завершает зимний сезон семейной акцией

erid: 4CQwVszH9pWvp5caMZE РИА Новости, 21.02.2024

2024-02-21T16:54

2024-02-21T16:54

2024-02-21T16:54

пресс-релизы

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erid: 4CQwVszH9pWvp5caMZEМОСКВА, 21 фев - Пресс-служба АО "ТД ГУМ". В 2024 году в России проходит Год семьи, и ГУМ-Каток вместе с благотворительным фондом "WorldVita Вместе мы справимся" поддерживают российские семьи, чьи дети победили рак и другие тяжелые заболевания.Маленькие подопечные фонда, победившие болезнь, смогут 25 февраля покататься на коньках вместе с профессиональными фигуристами и при желании освоить несложные базовые элементы: скольжение, вращения, шаги. Те, кто захочет продолжить обучение фигурному катанию, смогут это сделать в профессиональной школе Анастасии Гребенкиной: подопечные фонда получат в подарок сертификаты на бесплатные занятия с тренерами.Лечение рака у детей — это сложный и дорогостоящий процесс, касающийся всей семьи. Каждый год около 400 тысяч детей и подростков сталкиваются с этим страшным диагнозом.Но большинство видов рака у детей можно вылечить! Мы верим, что вместе мы справимся!Фонд "WorldVita Вместе мы справимся" помогает больным детям проходить лечение в лучших медицинских учреждениях России, обеспечивая необходимую помощь и поддержку. Не теряйте надежду, не опускайте руки — вместе мы сможем преодолеть все трудности.Присоединяйтесь к нам на ГУМ-Катке и поддержите фонд, помогая детям и семьям вернуться к здоровой и счастливой жизни!Возрастная категория 0+.Реклама, АО "ТД ГУМ", ИНН 7710035963, erid: 4CQwVszH9pWvp5caMZEПартнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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2024

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

пресс-релизы