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В Ульяновской области ликвидировали открытое горение в многоквартирном доме
В Ульяновской области ликвидировали открытое горение в многоквартирном доме - РИА Новости, 21.02.2024
В Ульяновской области ликвидировали открытое горение в многоквартирном доме
Открытое горение в многоквартирном доме в Ульяновской области ликвидировали, информирует пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T03:38
2024-02-21T03:38
2024-02-21T03:38
происшествия
ульяновская область
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Открытое горение в многоквартирном доме в Ульяновской области ликвидировали, информирует пресс-служба МЧС России. Ранее сообщалось, что квартира загорелась ночью во вторник в жилом доме в Ульяновской области, из здания эвакуировались 44 человека, для них подготовлен пункт временного размещения вместимостью на 100 человек. Предварительно, никто не пострадал. "На месте пожара объявлена ликвидация открытого горения. Проводится проливка и разборка конструкций", - говорится в сообщении.
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происшествия, ульяновская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Ульяновская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Ульяновской области ликвидировали открытое горение в многоквартирном доме
МЧС: в Ульяновской области ликвидировали открытое горение в многоквартирном доме
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Открытое горение в многоквартирном доме в Ульяновской области ликвидировали, информирует пресс-служба МЧС России.
Ранее сообщалось, что квартира загорелась ночью во вторник в жилом доме в Ульяновской области, из здания эвакуировались 44 человека, для них подготовлен пункт временного размещения вместимостью на 100 человек. Предварительно, никто не пострадал.
На западе Москвы загорелась многоэтажка
"На месте пожара объявлена ликвидация открытого горения. Проводится проливка и разборка конструкций", - говорится в сообщении.