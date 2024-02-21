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В Ульяновской области ликвидировали открытое горение в многоквартирном доме

В Ульяновской области ликвидировали открытое горение в многоквартирном доме - РИА Новости, 21.02.2024

В Ульяновской области ликвидировали открытое горение в многоквартирном доме

Открытое горение в многоквартирном доме в Ульяновской области ликвидировали, информирует пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 21.02.2024

2024-02-21T03:38

2024-02-21T03:38

2024-02-21T03:38

происшествия

ульяновская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Открытое горение в многоквартирном доме в Ульяновской области ликвидировали, информирует пресс-служба МЧС России. Ранее сообщалось, что квартира загорелась ночью во вторник в жилом доме в Ульяновской области, из здания эвакуировались 44 человека, для них подготовлен пункт временного размещения вместимостью на 100 человек. Предварительно, никто не пострадал. "На месте пожара объявлена ликвидация открытого горения. Проводится проливка и разборка конструкций", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240220/pozhar-1928551724.html

ульяновская область

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происшествия, ульяновская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)