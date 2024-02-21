https://ria.ru/20240221/fotovystavka-1928645283.html
Фотовыставка "Освобождение. Путь к победе. Тыл" открылась в Тюмени
Фотовыставка "Освобождение. Путь к победе. Тыл" открылась в Тюмени - РИА Новости, 21.02.2024
Фотовыставка "Освобождение. Путь к победе. Тыл" открылась в Тюмени
Фотовыставка мультимедийного проекта "Освобождение. Путь к Победе", посвященная советской молодежи в тылу в годы Великой Отечественной войны, открылась в... РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T09:23
2024-02-21T09:23
2024-02-21T09:43
тюмень
общество
великая отечественная война (1941-1945)
тюменский государственный университет
александр моор
наталья тюрина
миа "россия сегодня"
освобождение. путь к победе
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/15/1928641779_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_37b46b6f699b9eb324a5de68eb9e6f17.jpg
Москва, 21 фев – РИА Новости. Фотовыставка мультимедийного проекта "Освобождение. Путь к Победе", посвященная советской молодежи в тылу в годы Великой Отечественной войны, открылась в Тюменском государственном университете. Экспозиция стала частью торжественного мероприятия в честь запуска военно-учебного центра вуза.Это первая остановка в дорожной карте проекта, реализованного агентством РИА Новости при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. В течение 2024-2025 гг. фотовыставки о подвиге тыла откроются в Самаре, Луганске, Екатеринбурге, Челябинске, Красноярске, Дубне и Ярославле. Также архивные фотографии с каждой выставки можно будет увидеть в формате фотолент на сайте ria.ru и медиафасаде штаб-квартиры медиагруппы "Россия сегодня" на Зубовском бульваре, 4, в Москве."Мы не случайно отрываем в Тюмени первую фотовыставку проекта "Освобождение. Путь к Победе. Тыл". Одним из ключевых факторов образования в 1944 году Тюменской области, как центра уникальных советских технологий, стала работа производств, эвакуированных сюда в первые годы войны. Здесь, так же, как и сегодня, Победа буквально ковалась руками детей и женщин. Около 90 тысяч жителей региона получили медаль "За трудовую доблесть", — подчеркнула начальник Управления проектов в области образования международной медиагруппы "Россия сегодня", руководитель проекта Наталья Тюрина.Проект посвящен 80-летию освобождения Ленинграда и деоккупации территорий Советского Союза от немецко-фашистских захватчиков в 1944-45 годах. События этих лет отражены через образы простых людей на фронте, в тылу, в ходе освобождения территорий СССР, а также Восточной Европы. Особое внимание уделено подвигу советской молодежи в тылу."Выставка "Освобождение. Путь к Победе" - это не просто коллекция исторических фото. Это история великого подвига наших предков. Которые, несмотря на все трудности, устояли под тяжелыми ударами нацистов и пошли вперед, освободив не только наши земли, но и всю Европу от "коричневой чумы". Миллионы наших бойцов и мирных жителей отдали жизни во имя Победы - мы чтим их память", — сказал на открытии выставки губернатор Тюменской области Александр Моор."К сожалению, сейчас нацизм снова поднял свою голову. Внуки и правнуки наших солдат в рамках специальной военной операции в эти дни героически сражаются за свободу Родины, за мирное небо над головой. И Победа снова будет за нами", — добавил губернатор.В основе проекта "Освобождение. Путь к Победе" уникальный фотоархив Совинформбюро 1944-1945 гг., правообладателем которого является медиагруппа "Россия сегодня". Все фотографии на выставках будут снабжены QR-кодами для перехода на страницу с уникальным подкастом-аудиогидом "Освобождение", что позволит посетителям не просто посмотреть экспозицию, но и послушать информацию о данных событиях."Трудно переоценить инициативу информационного агентства "Россия сегодня" по организации проекта "Освобождение. Путь к Победе", который уже собрал многомиллионную аудиторию и стал победителем национальной программы "Лучшие социальные проекты России". Я уверен, что для Тюменского государственного университета и для всех тюменцев знакомство с выставкой из фондов Совинформбюро станет большим эмоциональным событием. Нас бесконечно трогают реальные свидетельства Великой Отечественной войны, каждый из нас примеряет на себя время испытаний, горестей и побед, которые пережили наши с вами предки", — отметил ректор Тюменского государственного университета Иван Романчук."Освобождение. Путь к Победе" — это продолжение проекта 2023 г., реализованного в рамках гранта Президентского фонда культурных инициатив. Проект "Освобождение" собрал многомиллионную аудиторию и стал победителем национальных премий "Лучшие социальные проекты России", "За верность науке" и "Лучшее журналистское произведение".
https://ria.ru/20240214/osvobozhdenie-1927075016.html
https://ria.ru/20240201/proekt-1924805556.html
https://ria.ru/20240127/leningrad-1923741292.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тюмень, общество, великая отечественная война (1941-1945), тюменский государственный университет, александр моор, наталья тюрина, миа "россия сегодня", освобождение. путь к победе, социальный навигатор
Тюмень, Общество, Великая Отечественная война (1941-1945), Тюменский государственный университет, Александр Моор, Наталья Тюрина, МИА "Россия сегодня", Освобождение. Путь к Победе, Социальный навигатор
Москва, 21 фев – РИА Новости. Фотовыставка мультимедийного проекта "Освобождение. Путь к Победе", посвященная советской молодежи в тылу в годы Великой Отечественной войны, открылась в Тюменском государственном университете. Экспозиция стала частью торжественного мероприятия в честь запуска военно-учебного центра вуза.
Это первая остановка в дорожной карте проекта, реализованного агентством РИА Новости при поддержке Президентского фонда культурных инициатив
. В течение 2024-2025 гг. фотовыставки о подвиге тыла откроются в Самаре, Луганске, Екатеринбурге, Челябинске, Красноярске, Дубне и Ярославле. Также архивные фотографии с каждой выставки можно будет увидеть в формате фотолент на сайте ria.ru и медиафасаде штаб-квартиры медиагруппы "Россия сегодня" на Зубовском бульваре, 4, в Москве.
"Мы не случайно отрываем в Тюмени первую фотовыставку проекта "Освобождение. Путь к Победе. Тыл". Одним из ключевых факторов образования в 1944 году Тюменской области, как центра уникальных советских технологий, стала работа производств, эвакуированных сюда в первые годы войны. Здесь, так же, как и сегодня, Победа буквально ковалась руками детей и женщин. Около 90 тысяч жителей региона получили медаль "За трудовую доблесть", — подчеркнула начальник Управления проектов в области образования международной медиагруппы "Россия сегодня", руководитель проекта Наталья Тюрина.
Проект посвящен 80-летию освобождения Ленинграда и деоккупации территорий Советского Союза от немецко-фашистских захватчиков в 1944-45 годах. События этих лет отражены через образы простых людей на фронте, в тылу, в ходе освобождения территорий СССР, а также Восточной Европы. Особое внимание уделено подвигу советской молодежи в тылу.
Победа, собранная детскими руками. Скрытый подвиг тыла
"Выставка "Освобождение. Путь к Победе" - это не просто коллекция исторических фото. Это история великого подвига наших предков. Которые, несмотря на все трудности, устояли под тяжелыми ударами нацистов и пошли вперед, освободив не только наши земли, но и всю Европу от "коричневой чумы". Миллионы наших бойцов и мирных жителей отдали жизни во имя Победы - мы чтим их память", — сказал на открытии выставки губернатор Тюменской области Александр Моор.
"К сожалению, сейчас нацизм снова поднял свою голову. Внуки и правнуки наших солдат в рамках специальной военной операции в эти дни героически сражаются за свободу Родины, за мирное небо над головой. И Победа снова будет за нами", — добавил губернатор.
В основе проекта "Освобождение. Путь к Победе" уникальный фотоархив Совинформбюро 1944-1945 гг., правообладателем которого является медиагруппа "Россия сегодня". Все фотографии на выставках будут снабжены QR-кодами для перехода на страницу с уникальным подкастом-аудиогидом "Освобождение
", что позволит посетителям не просто посмотреть экспозицию, но и послушать информацию о данных событиях.
Стартовал второй этап проекта "Освобождение. Путь к Победе" о подвиге тыла
"Трудно переоценить инициативу информационного агентства "Россия сегодня" по организации проекта "Освобождение. Путь к Победе", который уже собрал многомиллионную аудиторию и стал победителем национальной программы "Лучшие социальные проекты России". Я уверен, что для Тюменского государственного университета и для всех тюменцев знакомство с выставкой из фондов Совинформбюро станет большим эмоциональным событием. Нас бесконечно трогают реальные свидетельства Великой Отечественной войны, каждый из нас примеряет на себя время испытаний, горестей и побед, которые пережили наши с вами предки", — отметил ректор Тюменского государственного университета Иван Романчук.
"Освобождение. Путь к Победе" — это продолжение проекта 2023 г., реализованного в рамках гранта Президентского фонда культурных инициатив. Проект "Освобождение" собрал многомиллионную аудиторию и стал победителем национальных премий "Лучшие социальные проекты России", "За верность науке" и "Лучшее журналистское произведение".
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