https://ria.ru/20240221/fotovystavka-1928645283.html

Фотовыставка "Освобождение. Путь к победе. Тыл" открылась в Тюмени

Фотовыставка "Освобождение. Путь к победе. Тыл" открылась в Тюмени - РИА Новости, 21.02.2024

Фотовыставка "Освобождение. Путь к победе. Тыл" открылась в Тюмени

Фотовыставка мультимедийного проекта "Освобождение. Путь к Победе", посвященная советской молодежи в тылу в годы Великой Отечественной войны, открылась в... РИА Новости, 21.02.2024

2024-02-21T09:23

2024-02-21T09:23

2024-02-21T09:43

тюмень

общество

великая отечественная война (1941-1945)

тюменский государственный университет

александр моор

наталья тюрина

миа "россия сегодня"

освобождение. путь к победе

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Москва, 21 фев – РИА Новости. Фотовыставка мультимедийного проекта "Освобождение. Путь к Победе", посвященная советской молодежи в тылу в годы Великой Отечественной войны, открылась в Тюменском государственном университете. Экспозиция стала частью торжественного мероприятия в честь запуска военно-учебного центра вуза.Это первая остановка в дорожной карте проекта, реализованного агентством РИА Новости при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. В течение 2024-2025 гг. фотовыставки о подвиге тыла откроются в Самаре, Луганске, Екатеринбурге, Челябинске, Красноярске, Дубне и Ярославле. Также архивные фотографии с каждой выставки можно будет увидеть в формате фотолент на сайте ria.ru и медиафасаде штаб-квартиры медиагруппы "Россия сегодня" на Зубовском бульваре, 4, в Москве."Мы не случайно отрываем в Тюмени первую фотовыставку проекта "Освобождение. Путь к Победе. Тыл". Одним из ключевых факторов образования в 1944 году Тюменской области, как центра уникальных советских технологий, стала работа производств, эвакуированных сюда в первые годы войны. Здесь, так же, как и сегодня, Победа буквально ковалась руками детей и женщин. Около 90 тысяч жителей региона получили медаль "За трудовую доблесть", — подчеркнула начальник Управления проектов в области образования международной медиагруппы "Россия сегодня", руководитель проекта Наталья Тюрина.Проект посвящен 80-летию освобождения Ленинграда и деоккупации территорий Советского Союза от немецко-фашистских захватчиков в 1944-45 годах. События этих лет отражены через образы простых людей на фронте, в тылу, в ходе освобождения территорий СССР, а также Восточной Европы. Особое внимание уделено подвигу советской молодежи в тылу."Выставка "Освобождение. Путь к Победе" - это не просто коллекция исторических фото. Это история великого подвига наших предков. Которые, несмотря на все трудности, устояли под тяжелыми ударами нацистов и пошли вперед, освободив не только наши земли, но и всю Европу от "коричневой чумы". Миллионы наших бойцов и мирных жителей отдали жизни во имя Победы - мы чтим их память", — сказал на открытии выставки губернатор Тюменской области Александр Моор."К сожалению, сейчас нацизм снова поднял свою голову. Внуки и правнуки наших солдат в рамках специальной военной операции в эти дни героически сражаются за свободу Родины, за мирное небо над головой. И Победа снова будет за нами", — добавил губернатор.В основе проекта "Освобождение. Путь к Победе" уникальный фотоархив Совинформбюро 1944-1945 гг., правообладателем которого является медиагруппа "Россия сегодня". Все фотографии на выставках будут снабжены QR-кодами для перехода на страницу с уникальным подкастом-аудиогидом "Освобождение", что позволит посетителям не просто посмотреть экспозицию, но и послушать информацию о данных событиях."Трудно переоценить инициативу информационного агентства "Россия сегодня" по организации проекта "Освобождение. Путь к Победе", который уже собрал многомиллионную аудиторию и стал победителем национальной программы "Лучшие социальные проекты России". Я уверен, что для Тюменского государственного университета и для всех тюменцев знакомство с выставкой из фондов Совинформбюро станет большим эмоциональным событием. Нас бесконечно трогают реальные свидетельства Великой Отечественной войны, каждый из нас примеряет на себя время испытаний, горестей и побед, которые пережили наши с вами предки", — отметил ректор Тюменского государственного университета Иван Романчук."Освобождение. Путь к Победе" — это продолжение проекта 2023 г., реализованного в рамках гранта Президентского фонда культурных инициатив. Проект "Освобождение" собрал многомиллионную аудиторию и стал победителем национальных премий "Лучшие социальные проекты России", "За верность науке" и "Лучшее журналистское произведение".

https://ria.ru/20240214/osvobozhdenie-1927075016.html

https://ria.ru/20240201/proekt-1924805556.html

https://ria.ru/20240127/leningrad-1923741292.html

тюмень

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

тюмень, общество, великая отечественная война (1941-1945), тюменский государственный университет, александр моор, наталья тюрина, миа "россия сегодня", освобождение. путь к победе, социальный навигатор