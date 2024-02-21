https://ria.ru/20240221/donbass-1928743568.html

Состояние раненных в ЛНР сестер улучшается, сообщили в республике

Состояние раненных в ЛНР сестер улучшается, сообщили в республике - РИА Новости, 21.02.2024

Состояние раненных в ЛНР сестер улучшается, сообщили в республике

Состояние двух сестер, пострадавших при обстреле украинскими войсками Новодружеска 29 января, стабильное с положительной динамикой, лечение они продолжат в... РИА Новости, 21.02.2024

2024-02-21T15:01

2024-02-21T15:01

2024-02-21T15:01

специальная военная операция на украине

общество

москва

луганская народная республика

лисичанск

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ЛУГАНСК, 21 фев - РИА Новости. Состояние двух сестер, пострадавших при обстреле украинскими войсками Новодружеска 29 января, стабильное с положительной динамикой, лечение они продолжат в Москве, сообщила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко в Telegram-канале. В конце января минздрав ЛНР сообщал о двух девочках, получивших ранения в результате обстрела жилого дома в Новодружеске, пригороде Лисичанска. Пащенко позднее говорила, что луганским медикам удалось спасти поврежденную от взрыва стопу старшей из сестер. "Состояние девочек-сестёр, получивших множественные травмы в Новодружевске (29 января 2024), стабильное с положительной динамикой", - говорится в сообщении министра. Отмечается, что им проведено несколько хирургических операций с элементами реконструкции, девочки в удовлетворительном состоянии, но процесс восстановления и реабилитации очень длительный. Кроме того, с целью оптимизации лечебного процесса и дальнейшего выздоровления и реабилитации пациенток было принято решение о переводе детей в отделение травматологии и ортопедии Российской детской клинической больницы в Москве.

https://ria.ru/20240220/obstrel-1928445937.html

https://ria.ru/20240221/pomosch-1928628509.html

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луганская народная республика

лисичанск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, москва, луганская народная республика, лисичанск