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Состояние раненных в ЛНР сестер улучшается, сообщили в республике - РИА Новости, 21.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:01 21.02.2024
https://ria.ru/20240221/donbass-1928743568.html
Состояние раненных в ЛНР сестер улучшается, сообщили в республике
Состояние раненных в ЛНР сестер улучшается, сообщили в республике - РИА Новости, 21.02.2024
Состояние раненных в ЛНР сестер улучшается, сообщили в республике
Состояние двух сестер, пострадавших при обстреле украинскими войсками Новодружеска 29 января, стабильное с положительной динамикой, лечение они продолжат в... РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T15:01
2024-02-21T15:01
специальная военная операция на украине
общество
москва
луганская народная республика
лисичанск
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ЛУГАНСК, 21 фев - РИА Новости. Состояние двух сестер, пострадавших при обстреле украинскими войсками Новодружеска 29 января, стабильное с положительной динамикой, лечение они продолжат в Москве, сообщила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко в Telegram-канале. В конце января минздрав ЛНР сообщал о двух девочках, получивших ранения в результате обстрела жилого дома в Новодружеске, пригороде Лисичанска. Пащенко позднее говорила, что луганским медикам удалось спасти поврежденную от взрыва стопу старшей из сестер. "Состояние девочек-сестёр, получивших множественные травмы в Новодружевске (29 января 2024), стабильное с положительной динамикой", - говорится в сообщении министра. Отмечается, что им проведено несколько хирургических операций с элементами реконструкции, девочки в удовлетворительном состоянии, но процесс восстановления и реабилитации очень длительный. Кроме того, с целью оптимизации лечебного процесса и дальнейшего выздоровления и реабилитации пациенток было принято решение о переводе детей в отделение травматологии и ортопедии Российской детской клинической больницы в Москве.
https://ria.ru/20240220/obstrel-1928445937.html
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луганская народная республика
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общество, москва, луганская народная республика, лисичанск
Специальная военная операция на Украине, Общество, Москва, Луганская Народная Республика, Лисичанск
Состояние раненных в ЛНР сестер улучшается, сообщили в республике

Минздрав ЛНР: раненных при обстреле в республике сестер перевезут в Москву

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи в Москве
Автомобиль скорой помощи в Москве - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль скорой помощи в Москве. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 21 фев - РИА Новости. Состояние двух сестер, пострадавших при обстреле украинскими войсками Новодружеска 29 января, стабильное с положительной динамикой, лечение они продолжат в Москве, сообщила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко в Telegram-канале.
В конце января минздрав ЛНР сообщал о двух девочках, получивших ранения в результате обстрела жилого дома в Новодружеске, пригороде Лисичанска. Пащенко позднее говорила, что луганским медикам удалось спасти поврежденную от взрыва стопу старшей из сестер.
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"Состояние девочек-сестёр, получивших множественные травмы в Новодружевске (29 января 2024), стабильное с положительной динамикой", - говорится в сообщении министра.
Отмечается, что им проведено несколько хирургических операций с элементами реконструкции, девочки в удовлетворительном состоянии, но процесс восстановления и реабилитации очень длительный.
Кроме того, с целью оптимизации лечебного процесса и дальнейшего выздоровления и реабилитации пациенток было принято решение о переводе детей в отделение травматологии и ортопедии Российской детской клинической больницы в Москве.
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