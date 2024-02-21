21 февраля останется днем восстановления справедливости, заявил Пасечник
Глава ЛНР Пасечник: 21 февраля останется днем восстановления справедливости
Леонид Пасечник. Архивное фото
ДОНЕЦК, 21 фев - РИА Новости. Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил в Telegram-канале, что 21 февраля останется днем восстановления справедливости и торжества правды.
Два года назад, 21 февраля 2022 года, президент России Владимир Путин подписал указы о признании ДНР и ЛНР.
"21 февраля навсегда останется для нас днем восстановления справедливости и торжества правды", - говорится в заявлении Пасечника.
По его словам, жители Луганщины сделали свой выбор еще в 2014 году – хотели вернуться домой, в Россию, а президент своим решением воплотил волю миллионов россиян к единству. "Это было нашей мечтой, и на пути к ее воплощению мы пережили многое: украинскую агрессию, экономическую изоляцию, полное равнодушие к геноциду жителей Донбасса со стороны стран, которые называют себя цивилизованными. Только Россия открыто осуждала преступную политику Киева и помогала нам все эти трудные 8 лет", - добавил Пасечник.
Глава ДНР Денис Пушилин в свою очередь заявил, что день признания ДНР стал точкой отсчета для будущей победы, которую сегодня добывает русская армия. Он также назвал февраль 2022 года судьбоносным. "(Он) принес нам уверенность и четкое осознание: с нами Россия – раз и навсегда", - написал он в своем Telegram-канале.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.