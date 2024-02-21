https://ria.ru/20240221/donbass-1928675557.html

21 февраля останется днем восстановления справедливости, заявил Пасечник

21 февраля останется днем восстановления справедливости, заявил Пасечник - РИА Новости, 21.02.2024

21 февраля останется днем восстановления справедливости, заявил Пасечник

Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил в Telegram-канале, что 21 февраля останется днем восстановления справедливости и торжества правды. РИА Новости, 21.02.2024

2024-02-21T11:36

2024-02-21T11:36

2024-02-21T11:36

общество

донецкая народная республика

россия

луганская народная республика

леонид пасечник

владимир путин

денис пушилин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/06/1894488905_0:38:3067:1763_1920x0_80_0_0_fded9e33ee9cbb9ea9812e574d419e33.jpg

ДОНЕЦК, 21 фев - РИА Новости. Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил в Telegram-канале, что 21 февраля останется днем восстановления справедливости и торжества правды. Два года назад, 21 февраля 2022 года, президент России Владимир Путин подписал указы о признании ДНР и ЛНР. "21 февраля навсегда останется для нас днем восстановления справедливости и торжества правды", - говорится в заявлении Пасечника. По его словам, жители Луганщины сделали свой выбор еще в 2014 году – хотели вернуться домой, в Россию, а президент своим решением воплотил волю миллионов россиян к единству. "Это было нашей мечтой, и на пути к ее воплощению мы пережили многое: украинскую агрессию, экономическую изоляцию, полное равнодушие к геноциду жителей Донбасса со стороны стран, которые называют себя цивилизованными. Только Россия открыто осуждала преступную политику Киева и помогала нам все эти трудные 8 лет", - добавил Пасечник. Глава ДНР Денис Пушилин в свою очередь заявил, что день признания ДНР стал точкой отсчета для будущей победы, которую сегодня добывает русская армия. Он также назвал февраль 2022 года судьбоносным. "(Он) принес нам уверенность и четкое осознание: с нами Россия – раз и навсегда", - написал он в своем Telegram-канале. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.

https://ria.ru/20240221/priznanie-1928626395.html

https://ria.ru/20240220/lechenie-1928383258.html

донецкая народная республика

россия

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, леонид пасечник, владимир путин, денис пушилин