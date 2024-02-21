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21 февраля останется днем восстановления справедливости, заявил Пасечник - РИА Новости, 21.02.2024
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11:36 21.02.2024
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21 февраля останется днем восстановления справедливости, заявил Пасечник
21 февраля останется днем восстановления справедливости, заявил Пасечник - РИА Новости, 21.02.2024
21 февраля останется днем восстановления справедливости, заявил Пасечник
Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил в Telegram-канале, что 21 февраля останется днем восстановления справедливости и торжества правды. РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T11:36
2024-02-21T11:36
общество
донецкая народная республика
россия
луганская народная республика
леонид пасечник
владимир путин
денис пушилин
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ДОНЕЦК, 21 фев - РИА Новости. Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил в Telegram-канале, что 21 февраля останется днем восстановления справедливости и торжества правды. Два года назад, 21 февраля 2022 года, президент России Владимир Путин подписал указы о признании ДНР и ЛНР. "21 февраля навсегда останется для нас днем восстановления справедливости и торжества правды", - говорится в заявлении Пасечника. По его словам, жители Луганщины сделали свой выбор еще в 2014 году – хотели вернуться домой, в Россию, а президент своим решением воплотил волю миллионов россиян к единству. "Это было нашей мечтой, и на пути к ее воплощению мы пережили многое: украинскую агрессию, экономическую изоляцию, полное равнодушие к геноциду жителей Донбасса со стороны стран, которые называют себя цивилизованными. Только Россия открыто осуждала преступную политику Киева и помогала нам все эти трудные 8 лет", - добавил Пасечник. Глава ДНР Денис Пушилин в свою очередь заявил, что день признания ДНР стал точкой отсчета для будущей победы, которую сегодня добывает русская армия. Он также назвал февраль 2022 года судьбоносным. "(Он) принес нам уверенность и четкое осознание: с нами Россия – раз и навсегда", - написал он в своем Telegram-канале. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
https://ria.ru/20240221/priznanie-1928626395.html
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общество, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, леонид пасечник, владимир путин, денис пушилин
Общество, Донецкая Народная Республика, Россия, Луганская Народная Республика, Леонид Пасечник, Владимир Путин, Денис Пушилин
21 февраля останется днем восстановления справедливости, заявил Пасечник

Глава ЛНР Пасечник: 21 февраля останется днем восстановления справедливости

© РИА Новости / Максим Захаров | Перейти в медиабанкЛеонид Пасечник
Леонид Пасечник - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
© РИА Новости / Максим Захаров
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ДОНЕЦК, 21 фев - РИА Новости. Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил в Telegram-канале, что 21 февраля останется днем восстановления справедливости и торжества правды.
Два года назад, 21 февраля 2022 года, президент России Владимир Путин подписал указы о признании ДНР и ЛНР.
Артем Туров - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
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05:17
"21 февраля навсегда останется для нас днем восстановления справедливости и торжества правды", - говорится в заявлении Пасечника.
По его словам, жители Луганщины сделали свой выбор еще в 2014 году – хотели вернуться домой, в Россию, а президент своим решением воплотил волю миллионов россиян к единству. "Это было нашей мечтой, и на пути к ее воплощению мы пережили многое: украинскую агрессию, экономическую изоляцию, полное равнодушие к геноциду жителей Донбасса со стороны стран, которые называют себя цивилизованными. Только Россия открыто осуждала преступную политику Киева и помогала нам все эти трудные 8 лет", - добавил Пасечник.
Глава ДНР Денис Пушилин в свою очередь заявил, что день признания ДНР стал точкой отсчета для будущей победы, которую сегодня добывает русская армия. Он также назвал февраль 2022 года судьбоносным. "(Он) принес нам уверенность и четкое осознание: с нами Россия – раз и навсегда", - написал он в своем Telegram-канале.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
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Вчера, 09:36
 
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