https://ria.ru/20240221/donbass-1928663233.html
Красноярский край и Свердловский район ЛНР продолжат сотрудничество
Красноярский край и Свердловский район ЛНР продолжат сотрудничество - РИА Новости, 21.02.2024
Красноярский край и Свердловский район ЛНР продолжат сотрудничество
Губернатор Красноярского края Михаил Котюков и глава администрации Свердловского муниципального округа ЛНР Андрей Сухачёв договорились о сотрудничестве в сфере... РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T10:43
2024-02-21T10:43
2024-02-21T10:43
красноярский край
луганская народная республика
свердловский район
михаил котюков
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КРАСНОЯРСК, 21 фев – РИА Новости. Губернатор Красноярского края Михаил Котюков и глава администрации Свердловского муниципального округа ЛНР Андрей Сухачёв договорились о сотрудничестве в сфере развития предпринимательства, строительства и других областях экономики, сообщает пресс-служба главы Красноярского края. "Губернатор Красноярского края Михаил Котюков и глава администрации Свердловского муниципального округа ЛНР Андрей Сухачёв подписали соглашение о сотрудничестве. Документ направлен на взаимодействие территорий в сферах малого и среднего предпринимательства, инвестиционной деятельности, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, а также развитие гуманитарной сферы", - говорится в сообщении. Соглашение было подписано во время визита Котюкова в подшефную территорию – Свердловский округ Луганской Народной Республики. "Мы продолжим ремонтно-восстановительные работы в территории, работы на социальных объектах, часть из которых осмотрели сегодня. Соглашение расширяет границы нашего сотрудничества – мы переходим к наполнению инфраструктуры содержанием. В этой части предложим коллегам мероприятия и проекты, которые хорошо себя зарекомендовали в Красноярском крае. Безусловно, будем заниматься наполнением школ и библиотек, а также поддержим организацию отдыха школьников подшефной территории в других регионах России", - цитирует губернатора пресс-служба. Также Котюков оценил восстановление социальных объектов и жилых домов в подшефной территории. В этом году работы планируется провести на 71 объекте, в том числе в школах, интернате, санатории, объектах культуры и здравоохранения, водопроводе. В Свердловском районе построят новый детский сад на 100 мест. Кроме того, отремонтируют автомобильные дороги. За два года Красноярский край восстановил на подшефной территории 117 объектов, в их числе школы, больницы, жилые дома, дошкольные учреждения, объекты культуры, здравоохранения, спорта, дороги, МФЦ.
https://ria.ru/20240221/pomosch-1928652558.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
красноярский край, луганская народная республика, свердловский район, михаил котюков
Красноярский край, Луганская Народная Республика, Свердловский район, Михаил Котюков
Красноярский край и Свердловский район ЛНР продолжат сотрудничество
Главы Красноярского края и Свердловского района ЛНР подписали соглашение
КРАСНОЯРСК, 21 фев – РИА Новости. Губернатор Красноярского края Михаил Котюков и глава администрации Свердловского муниципального округа ЛНР Андрей Сухачёв договорились о сотрудничестве в сфере развития предпринимательства, строительства и других областях экономики, сообщает пресс-служба главы Красноярского края.
"Губернатор Красноярского края Михаил Котюков и глава администрации Свердловского муниципального округа ЛНР Андрей Сухачёв подписали соглашение о сотрудничестве. Документ направлен на взаимодействие территорий в сферах малого и среднего предпринимательства, инвестиционной деятельности, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, а также развитие гуманитарной сферы", - говорится в сообщении.
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Соглашение было подписано во время визита Котюкова в подшефную территорию – Свердловский округ Луганской Народной Республики.
"Мы продолжим ремонтно-восстановительные работы в территории, работы на социальных объектах, часть из которых осмотрели сегодня. Соглашение расширяет границы нашего сотрудничества – мы переходим к наполнению инфраструктуры содержанием. В этой части предложим коллегам мероприятия и проекты, которые хорошо себя зарекомендовали в Красноярском крае. Безусловно, будем заниматься наполнением школ и библиотек, а также поддержим организацию отдыха школьников подшефной территории в других регионах России", - цитирует губернатора пресс-служба.
Также Котюков оценил восстановление социальных объектов и жилых домов в подшефной территории. В этом году работы планируется провести на 71 объекте, в том числе в школах, интернате, санатории, объектах культуры и здравоохранения, водопроводе. В Свердловском районе построят новый детский сад на 100 мест. Кроме того, отремонтируют автомобильные дороги. За два года Красноярский край восстановил на подшефной территории 117 объектов, в их числе школы, больницы, жилые дома, дошкольные учреждения, объекты культуры, здравоохранения, спорта, дороги, МФЦ.
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