https://ria.ru/20240221/donbass-1928663233.html

Красноярский край и Свердловский район ЛНР продолжат сотрудничество

Красноярский край и Свердловский район ЛНР продолжат сотрудничество - РИА Новости, 21.02.2024

Красноярский край и Свердловский район ЛНР продолжат сотрудничество

Губернатор Красноярского края Михаил Котюков и глава администрации Свердловского муниципального округа ЛНР Андрей Сухачёв договорились о сотрудничестве в сфере... РИА Новости, 21.02.2024

2024-02-21T10:43

2024-02-21T10:43

2024-02-21T10:43

красноярский край

луганская народная республика

свердловский район

михаил котюков

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КРАСНОЯРСК, 21 фев – РИА Новости. Губернатор Красноярского края Михаил Котюков и глава администрации Свердловского муниципального округа ЛНР Андрей Сухачёв договорились о сотрудничестве в сфере развития предпринимательства, строительства и других областях экономики, сообщает пресс-служба главы Красноярского края. "Губернатор Красноярского края Михаил Котюков и глава администрации Свердловского муниципального округа ЛНР Андрей Сухачёв подписали соглашение о сотрудничестве. Документ направлен на взаимодействие территорий в сферах малого и среднего предпринимательства, инвестиционной деятельности, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, а также развитие гуманитарной сферы", - говорится в сообщении. Соглашение было подписано во время визита Котюкова в подшефную территорию – Свердловский округ Луганской Народной Республики. "Мы продолжим ремонтно-восстановительные работы в территории, работы на социальных объектах, часть из которых осмотрели сегодня. Соглашение расширяет границы нашего сотрудничества – мы переходим к наполнению инфраструктуры содержанием. В этой части предложим коллегам мероприятия и проекты, которые хорошо себя зарекомендовали в Красноярском крае. Безусловно, будем заниматься наполнением школ и библиотек, а также поддержим организацию отдыха школьников подшефной территории в других регионах России", - цитирует губернатора пресс-служба. Также Котюков оценил восстановление социальных объектов и жилых домов в подшефной территории. В этом году работы планируется провести на 71 объекте, в том числе в школах, интернате, санатории, объектах культуры и здравоохранения, водопроводе. В Свердловском районе построят новый детский сад на 100 мест. Кроме того, отремонтируют автомобильные дороги. За два года Красноярский край восстановил на подшефной территории 117 объектов, в их числе школы, больницы, жилые дома, дошкольные учреждения, объекты культуры, здравоохранения, спорта, дороги, МФЦ.

https://ria.ru/20240221/pomosch-1928652558.html

https://ria.ru/20230504/alleya-1869568559.html

красноярский край

луганская народная республика

свердловский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

красноярский край, луганская народная республика, свердловский район, михаил котюков