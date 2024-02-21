https://ria.ru/20240221/diplomatiya-1928739136.html

ЕС и США начинают понимать невозможность победить Россию, заявили в МИД

ЕС и США начинают понимать невозможность победить Россию, заявили в МИД - РИА Новости, 21.02.2024

ЕС и США начинают понимать невозможность победить Россию, заявили в МИД

В Европе и США начинают понимать невозможность нанести поражение России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ее комментарий размещен на на... РИА Новости, 21.02.2024

2024-02-21T14:52

2024-02-21T14:52

2024-02-21T15:05

россия

европа

сша

евросоюз

в мире

мария захарова

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. В Европе и США начинают понимать невозможность нанести поражение России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ее комментарий размещен на на сайте МИД РФ."От былого оптимизма западников не осталось и следа. Если год назад они были полны уверенности в скорой победе своих киевских марионеток, то на этот раз едва скрывали скепсис и пессимизм. Видимо, в Европе и США начинают понимать невозможность нанести поражение России", - говорится в комментарии Захаровой.Говоря о прошедшей на днях 60-й Мюнхенской конференции по безопасности, она отметила "унылую атмосферу встречи", тогда как все обсуждение свелось к дискуссиям о том, как избежать провала украинских военных.

https://ria.ru/20240221/tramp-1928622179.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, европа, сша, евросоюз, в мире, мария захарова