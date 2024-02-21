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ЕС и США начинают понимать невозможность победить Россию, заявили в МИД - РИА Новости, 21.02.2024
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14:52 21.02.2024 (обновлено: 15:05 21.02.2024)
https://ria.ru/20240221/diplomatiya-1928739136.html
ЕС и США начинают понимать невозможность победить Россию, заявили в МИД
ЕС и США начинают понимать невозможность победить Россию, заявили в МИД - РИА Новости, 21.02.2024
ЕС и США начинают понимать невозможность победить Россию, заявили в МИД
В Европе и США начинают понимать невозможность нанести поражение России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ее комментарий размещен на на... РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T14:52
2024-02-21T15:05
россия
европа
сша
евросоюз
в мире
мария захарова
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. В Европе и США начинают понимать невозможность нанести поражение России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ее комментарий размещен на на сайте МИД РФ."От былого оптимизма западников не осталось и следа. Если год назад они были полны уверенности в скорой победе своих киевских марионеток, то на этот раз едва скрывали скепсис и пессимизм. Видимо, в Европе и США начинают понимать невозможность нанести поражение России", - говорится в комментарии Захаровой.Говоря о прошедшей на днях 60-й Мюнхенской конференции по безопасности, она отметила "унылую атмосферу встречи", тогда как все обсуждение свелось к дискуссиям о том, как избежать провала украинских военных.
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россия, европа, сша, евросоюз, в мире, мария захарова
Россия, Европа, США, Евросоюз, В мире, Мария Захарова
ЕС и США начинают понимать невозможность победить Россию, заявили в МИД

Захарова: в ЕС и США начинают понимать невозможность нанести поражение России

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве.. Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. В Европе и США начинают понимать невозможность нанести поражение России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ее комментарий размещен на на сайте МИД РФ.
"От былого оптимизма западников не осталось и следа. Если год назад они были полны уверенности в скорой победе своих киевских марионеток, то на этот раз едва скрывали скепсис и пессимизм. Видимо, в Европе и США начинают понимать невозможность нанести поражение России", - говорится в комментарии Захаровой.
Говоря о прошедшей на днях 60-й Мюнхенской конференции по безопасности, она отметила "унылую атмосферу встречи", тогда как все обсуждение свелось к дискуссиям о том, как избежать провала украинских военных.
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