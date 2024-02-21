https://ria.ru/20240221/chikhuakha-1928764672.html

В Волгограде владельцы бойцовой собаки заплатят за растерзанную чихуахуа

В Волгограде владельцы бойцовой собаки заплатят за растерзанную чихуахуа - РИА Новости, 21.02.2024

В Волгограде владельцы бойцовой собаки заплатят за растерзанную чихуахуа

В Волгограде владельцы собаки бойцовой породы выплатят более 100 тысяч рублей за то, что их пес на прогулке загрыз чихуахуа, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 21.02.2024

2024-02-21T16:04

2024-02-21T16:04

2024-02-21T17:23

волгоград

происшествия

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ВОЛГОГРАД, 21 фев — РИА Новости. В Волгограде владельцы собаки бойцовой породы выплатят более 100 тысяч рублей за то, что их пес на прогулке загрыз чихуахуа, сообщила пресс-служба Ворошиловского районного суда."Солидарно в <...> пользу (истца. — Прим. ред.) взыскано в счет возмещения ущерба 83 671 рубль и компенсация морального вреда в размере 20 000 рублей", — говорится в пресс-релизе.В суде уточнили, что исковые требования удовлетворены частично, также ответчик обязан будет оплатить судебные издержки. Решение в силу пока не вступило.Инцидент произошел в январе 2023 года. Жительница Волгограда выгуливала чихуахуа, когда на ее питомца набросился пес бойцовой породы без намордника и поводка. Он загрыз маленькую собаку насмерть.Хозяйка погибшего питомца обратилась в суд, считая, что владельцы пса нарушили привила содержания домашних животных. Она потребовала оплатить стоимость чихуахуа, а также компенсировать моральный вред.

https://ria.ru/20240204/kinolog-1925280688.html

волгоград

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

волгоград, происшествия