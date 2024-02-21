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В Волгограде владельцы бойцовой собаки заплатят за растерзанную чихуахуа - РИА Новости, 21.02.2024
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16:04 21.02.2024 (обновлено: 17:23 21.02.2024)
https://ria.ru/20240221/chikhuakha-1928764672.html
В Волгограде владельцы бойцовой собаки заплатят за растерзанную чихуахуа
В Волгограде владельцы бойцовой собаки заплатят за растерзанную чихуахуа - РИА Новости, 21.02.2024
В Волгограде владельцы бойцовой собаки заплатят за растерзанную чихуахуа
В Волгограде владельцы собаки бойцовой породы выплатят более 100 тысяч рублей за то, что их пес на прогулке загрыз чихуахуа, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T16:04
2024-02-21T17:23
волгоград
происшествия
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ВОЛГОГРАД, 21 фев — РИА Новости. В Волгограде владельцы собаки бойцовой породы выплатят более 100 тысяч рублей за то, что их пес на прогулке загрыз чихуахуа, сообщила пресс-служба Ворошиловского районного суда."Солидарно в &lt;...&gt; пользу (истца. — Прим. ред.) взыскано в счет возмещения ущерба 83 671 рубль и компенсация морального вреда в размере 20 000 рублей", — говорится в пресс-релизе.В суде уточнили, что исковые требования удовлетворены частично, также ответчик обязан будет оплатить судебные издержки. Решение в силу пока не вступило.Инцидент произошел в январе 2023 года. Жительница Волгограда выгуливала чихуахуа, когда на ее питомца набросился пес бойцовой породы без намордника и поводка. Он загрыз маленькую собаку насмерть.Хозяйка погибшего питомца обратилась в суд, считая, что владельцы пса нарушили привила содержания домашних животных. Она потребовала оплатить стоимость чихуахуа, а также компенсировать моральный вред.
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волгоград, происшествия
Волгоград, Происшествия
В Волгограде владельцы бойцовой собаки заплатят за растерзанную чихуахуа

Жители Волгограда, чей пес на выгуле загрыз чихуахуа, заплатят 100 тысяч рублей

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
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ВОЛГОГРАД, 21 фев — РИА Новости. В Волгограде владельцы собаки бойцовой породы выплатят более 100 тысяч рублей за то, что их пес на прогулке загрыз чихуахуа, сообщила пресс-служба Ворошиловского районного суда.
"Солидарно в <...> пользу (истца. — Прим. ред.) взыскано в счет возмещения ущерба 83 671 рубль и компенсация морального вреда в размере 20 000 рублей", — говорится в пресс-релизе.
В суде уточнили, что исковые требования удовлетворены частично, также ответчик обязан будет оплатить судебные издержки. Решение в силу пока не вступило.
Инцидент произошел в январе 2023 года. Жительница Волгограда выгуливала чихуахуа, когда на ее питомца набросился пес бойцовой породы без намордника и поводка. Он загрыз маленькую собаку насмерть.
Хозяйка погибшего питомца обратилась в суд, считая, что владельцы пса нарушили привила содержания домашних животных. Она потребовала оплатить стоимость чихуахуа, а также компенсировать моральный вред.
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