https://ria.ru/20240221/birzha-1928745215.html
ЦБ выявил манипуляции с рынком при торгах акциями "СПБ Биржи"
ЦБ выявил манипуляции с рынком при торгах акциями "СПБ Биржи" - РИА Новости, 21.02.2024
ЦБ выявил манипуляции с рынком при торгах акциями "СПБ Биржи"
Банк России установил факт манипулирования рынком на торгах акциями ПАО "СПБ Биржа" в ноябре, когда якобы от биржи подали заявление о банкротстве, сообщил... РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T15:07
2024-02-21T15:07
2024-02-21T15:56
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0a/1777512416_0:149:3072:1877_1920x0_80_0_0_a45c6fe5d546b75286dd7e132491ce8d.jpg
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Банк России установил факт манипулирования рынком на торгах акциями ПАО "СПБ Биржа" в ноябре, когда якобы от биржи подали заявление о банкротстве, сообщил регулятор."Банк России установил факт манипулирования рынком на организованных торгах обыкновенными акциями ПАО "СПБ Биржа" (ISIN RU000A0JQ9P9). 27.11.2023 в течение 19 минут после открытия основной торговой сессии произошло резкое снижение цены акций: на торгах ПАО "Московская Биржа" — на 35,8%, на торгах ПАО "СПБ Биржа" — на 13,4%", — отметили в ЦБ.Там уточнили, что снижение произошло из-за распространения недостоверной информации о подаче ПАО "СПБ Биржа" заявления о признании его банкротом в Арбитражный суд города Москвы, что привело к существенным отклонениям параметров торгов.Из-за этого участники рынка продавали акции на невыгодных для них условиях и фиксировали убытки.Как показала проверка Банка России, ПАО "СПБ Биржа" не подавало заявление о банкротстве. Центробанк расценивает подготовку заявления якобы от имени биржи и направление его в суд как умышленные действия, повлиявшие на ход торгов. "Действия, направленные на распространение таких сведений, являются манипулированием рынком в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 5 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", — указали в Банке России.Как объяснил регулятор, информация о движении судебных дел в обязательном порядке размещается в Картотеке арбитражных дел — общедоступной системе в интернете, находящейся в зоне внимания телеграм-каналов и средств массовой информации. Поэтому сведения о регистрации заявления получили широкое распространение, отметили в ЦБ.Банк России направил результаты проверки в правоохранительные органы.
https://ria.ru/20240115/detali-1921368412.html
https://ria.ru/20231225/adaptatsiya-1917838640.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0a/1777512416_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_f1c67ca43c9b8b836a30b20d2db54bd0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
ЦБ выявил манипуляции с рынком при торгах акциями "СПБ Биржи"
ЦБ: проверка показала, что "СПБ Биржа" не подавала заявление о банкротстве
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости.
Банк России установил факт манипулирования рынком на торгах акциями ПАО "СПБ Биржа" в ноябре, когда якобы от биржи подали заявление о банкротстве, сообщил
регулятор.
«
"Банк России установил факт манипулирования рынком на организованных торгах обыкновенными акциями ПАО "СПБ Биржа" (ISIN RU000A0JQ9P9). 27.11.2023 в течение 19 минут после открытия основной торговой сессии произошло резкое снижение цены акций: на торгах ПАО "Московская Биржа" — на 35,8%, на торгах ПАО "СПБ Биржа" — на 13,4%", — отметили в ЦБ.
Там уточнили, что снижение произошло из-за распространения недостоверной информации о подаче ПАО "СПБ Биржа" заявления о признании его банкротом в Арбитражный суд города Москвы
, что привело к существенным отклонениям параметров торгов.
Из-за этого участники рынка продавали акции на невыгодных для них условиях и фиксировали убытки.
СМИ раскрыли детали поддельного заявления о банкротстве СПБ Биржи
Как показала проверка Банка России, ПАО "СПБ Биржа" не подавало заявление о банкротстве. Центробанк расценивает подготовку заявления якобы от имени биржи и направление его в суд как умышленные действия, повлиявшие на ход торгов.
«
"Действия, направленные на распространение таких сведений, являются манипулированием рынком в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 5 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", — указали в Банке России.
Как объяснил регулятор, информация о движении судебных дел в обязательном порядке размещается в Картотеке арбитражных дел — общедоступной системе в интернете, находящейся в зоне внимания телеграм-каналов и средств массовой информации. Поэтому сведения о регистрации заявления получили широкое распространение, отметили в ЦБ.
Банк России направил результаты проверки в правоохранительные органы.
Набиуллина заявила, что "СПБ Биржа" адаптируется к работе под санкциями