https://ria.ru/20240221/birzha-1928745215.html

ЦБ выявил манипуляции с рынком при торгах акциями "СПБ Биржи"

ЦБ выявил манипуляции с рынком при торгах акциями "СПБ Биржи" - РИА Новости, 21.02.2024

ЦБ выявил манипуляции с рынком при торгах акциями "СПБ Биржи"

Банк России установил факт манипулирования рынком на торгах акциями ПАО "СПБ Биржа" в ноябре, когда якобы от биржи подали заявление о банкротстве, сообщил... РИА Новости, 21.02.2024

2024-02-21T15:07

2024-02-21T15:07

2024-02-21T15:56

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Банк России установил факт манипулирования рынком на торгах акциями ПАО "СПБ Биржа" в ноябре, когда якобы от биржи подали заявление о банкротстве, сообщил регулятор."Банк России установил факт манипулирования рынком на организованных торгах обыкновенными акциями ПАО "СПБ Биржа" (ISIN RU000A0JQ9P9). 27.11.2023 в течение 19 минут после открытия основной торговой сессии произошло резкое снижение цены акций: на торгах ПАО "Московская Биржа" — на 35,8%, на торгах ПАО "СПБ Биржа" — на 13,4%", — отметили в ЦБ.Там уточнили, что снижение произошло из-за распространения недостоверной информации о подаче ПАО "СПБ Биржа" заявления о признании его банкротом в Арбитражный суд города Москвы, что привело к существенным отклонениям параметров торгов.Из-за этого участники рынка продавали акции на невыгодных для них условиях и фиксировали убытки.Как показала проверка Банка России, ПАО "СПБ Биржа" не подавало заявление о банкротстве. Центробанк расценивает подготовку заявления якобы от имени биржи и направление его в суд как умышленные действия, повлиявшие на ход торгов. "Действия, направленные на распространение таких сведений, являются манипулированием рынком в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 5 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", — указали в Банке России.Как объяснил регулятор, информация о движении судебных дел в обязательном порядке размещается в Картотеке арбитражных дел — общедоступной системе в интернете, находящейся в зоне внимания телеграм-каналов и средств массовой информации. Поэтому сведения о регистрации заявления получили широкое распространение, отметили в ЦБ.Банк России направил результаты проверки в правоохранительные органы.

https://ria.ru/20240115/detali-1921368412.html

https://ria.ru/20231225/adaptatsiya-1917838640.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)