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ЦБ выявил манипуляции с рынком при торгах акциями "СПБ Биржи" - РИА Новости, 21.02.2024
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15:07 21.02.2024 (обновлено: 15:56 21.02.2024)
https://ria.ru/20240221/birzha-1928745215.html
ЦБ выявил манипуляции с рынком при торгах акциями "СПБ Биржи"
ЦБ выявил манипуляции с рынком при торгах акциями "СПБ Биржи" - РИА Новости, 21.02.2024
ЦБ выявил манипуляции с рынком при торгах акциями "СПБ Биржи"
Банк России установил факт манипулирования рынком на торгах акциями ПАО "СПБ Биржа" в ноябре, когда якобы от биржи подали заявление о банкротстве, сообщил... РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T15:07
2024-02-21T15:56
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Банк России установил факт манипулирования рынком на торгах акциями ПАО "СПБ Биржа" в ноябре, когда якобы от биржи подали заявление о банкротстве, сообщил регулятор.&quot;Банк России установил факт манипулирования рынком на организованных торгах обыкновенными акциями ПАО &quot;СПБ Биржа&quot; (ISIN RU000A0JQ9P9). 27.11.2023 в течение 19 минут после открытия основной торговой сессии произошло резкое снижение цены акций: на торгах ПАО &quot;Московская Биржа&quot; — на 35,8%, на торгах ПАО &quot;СПБ Биржа&quot; — на 13,4%&quot;, — отметили в ЦБ.Там уточнили, что снижение произошло из-за распространения недостоверной информации о подаче ПАО "СПБ Биржа" заявления о признании его банкротом в Арбитражный суд города Москвы, что привело к существенным отклонениям параметров торгов.Из-за этого участники рынка продавали акции на невыгодных для них условиях и фиксировали убытки.Как показала проверка Банка России, ПАО "СПБ Биржа" не подавало заявление о банкротстве. Центробанк расценивает подготовку заявления якобы от имени биржи и направление его в суд как умышленные действия, повлиявшие на ход торгов. &quot;Действия, направленные на распространение таких сведений, являются манипулированием рынком в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 5 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ &quot;О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации&quot;, — указали в Банке России.Как объяснил регулятор, информация о движении судебных дел в обязательном порядке размещается в Картотеке арбитражных дел — общедоступной системе в интернете, находящейся в зоне внимания телеграм-каналов и средств массовой информации. Поэтому сведения о регистрации заявления получили широкое распространение, отметили в ЦБ.Банк России направил результаты проверки в правоохранительные органы.
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
ЦБ выявил манипуляции с рынком при торгах акциями "СПБ Биржи"

ЦБ: проверка показала, что "СПБ Биржа" не подавала заявление о банкротстве

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка РФ в Москве
Здание Центрального банка РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Здание Центрального банка РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Банк России установил факт манипулирования рынком на торгах акциями ПАО "СПБ Биржа" в ноябре, когда якобы от биржи подали заявление о банкротстве, сообщил регулятор.
«

"Банк России установил факт манипулирования рынком на организованных торгах обыкновенными акциями ПАО "СПБ Биржа" (ISIN RU000A0JQ9P9). 27.11.2023 в течение 19 минут после открытия основной торговой сессии произошло резкое снижение цены акций: на торгах ПАО "Московская Биржа" — на 35,8%, на торгах ПАО "СПБ Биржа" — на 13,4%", — отметили в ЦБ.

Там уточнили, что снижение произошло из-за распространения недостоверной информации о подаче ПАО "СПБ Биржа" заявления о признании его банкротом в Арбитражный суд города Москвы, что привело к существенным отклонениям параметров торгов.
Из-за этого участники рынка продавали акции на невыгодных для них условиях и фиксировали убытки.
Арбитражный суд Москвы - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
СМИ раскрыли детали поддельного заявления о банкротстве СПБ Биржи
15 января, 10:24
Как показала проверка Банка России, ПАО "СПБ Биржа" не подавало заявление о банкротстве. Центробанк расценивает подготовку заявления якобы от имени биржи и направление его в суд как умышленные действия, повлиявшие на ход торгов.
«

"Действия, направленные на распространение таких сведений, являются манипулированием рынком в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 5 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", — указали в Банке России.

Как объяснил регулятор, информация о движении судебных дел в обязательном порядке размещается в Картотеке арбитражных дел — общедоступной системе в интернете, находящейся в зоне внимания телеграм-каналов и средств массовой информации. Поэтому сведения о регистрации заявления получили широкое распространение, отметили в ЦБ.
Банк России направил результаты проверки в правоохранительные органы.
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
Набиуллина заявила, что "СПБ Биржа" адаптируется к работе под санкциями
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ЭкономикаРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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