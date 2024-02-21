https://ria.ru/20240221/assanzh-1928840197.html
В Лондоне завершилось заседание по экстрадиции Ассанжа в США, сообщили СМИ
В Лондоне завершилось заседание по экстрадиции Ассанжа в США, сообщили СМИ - РИА Новости, 21.02.2024
В Лондоне завершилось заседание по экстрадиции Ассанжа в США, сообщили СМИ
Заседание Высокого суда Лондона по делу об экстрадиции в США основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа завершилось, решение пока не вынесено, сообщает издание... РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T20:18
2024-02-21T20:18
2024-02-21T20:29
в мире
лондон
сша
дело против основателя wikileaks джулиана ассанжа
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Заседание Высокого суда Лондона по делу об экстрадиции в США основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа завершилось, решение пока не вынесено, сообщает издание Independent.Слушания об экстрадиции Ассанжа в США проходили в Высоком суде Лондона 20 и 21 февраля. Ассанжу предъявлены 18 уголовных обвинений, по которым ему грозит в общей сложности до 175 лет тюрьмы. Одной из последних возможностей, чтобы не допустить его передачу в США, может стать обращение в Европейский суд по правам человека."Слушание сейчас завершилось", - говорится в сообщении издания.Отмечается, что судьи вынесут решение позднее.Австралийский журналист Ассанж приобрел известность в 2006 году в связи с работой над сайтом WikiLeaks, основанным для публикации секретных документов. В 2010 году сайт предал огласке секретный видеоматериал американских военных, на котором можно было увидеть, как после атаки американского вертолета в Багдаде в 2007 году погибли как минимум 18 мирных жителей. В 2010 году сайт начал также публикацию 250 тысяч американских документов дипломатического характера.Ассанж скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США после выдворения с территории посольства, после чего он был помещен в лондонскую тюрьму Белмарш.В июне 2022 года занимавшая тогда должность министра внутренних дел Великобритании Прити Пател одобрила экстрадицию основателя WikiLeaks в США после рассмотрения дела вестминстерским магистратским судом и высоким судом Лондона. Британские суды не посчитали, что экстрадиция Ассанжа была бы репрессивной или несправедливой.В июне 2023 года Ассанж подал последнюю апелляцию в высокий суд Лондона в попытке оспорить решение судьи Джонатана Свифта, который отклонил по всем восьми пунктам апелляцию адвокатов журналиста на ордер об его экстрадиции.
https://ria.ru/20240221/assanzh-1928713010.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, лондон, сша, дело против основателя wikileaks джулиана ассанжа
В мире, Лондон, США, Дело против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа
В Лондоне завершилось заседание по экстрадиции Ассанжа в США, сообщили СМИ
Independent: в Лондоне прошло заседание по экстрадиции Ассанжа, решения пока нет
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости.
Заседание Высокого суда Лондона по делу об экстрадиции в США основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа завершилось, решение пока не вынесено, сообщает издание Independent
.
Слушания об экстрадиции Ассанжа в США проходили в Высоком суде Лондона 20 и 21 февраля. Ассанжу предъявлены 18 уголовных обвинений, по которым ему грозит в общей сложности до 175 лет тюрьмы. Одной из последних возможностей, чтобы не допустить его передачу в США, может стать обращение в Европейский суд по правам человека.
Сторонники Ассанжа устроили акцию протеста перед зданием суда в Лондоне
«
"Слушание сейчас завершилось", - говорится в сообщении издания.
Отмечается, что судьи вынесут решение позднее.
Австралийский журналист Ассанж приобрел известность в 2006 году в связи с работой над сайтом WikiLeaks, основанным для публикации секретных документов. В 2010 году сайт предал огласке секретный видеоматериал американских военных, на котором можно было увидеть, как после атаки американского вертолета в Багдаде в 2007 году погибли как минимум 18 мирных жителей. В 2010 году сайт начал также публикацию 250 тысяч американских документов дипломатического характера.
Ассанж скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США после выдворения с территории посольства, после чего он был помещен в лондонскую тюрьму Белмарш.
В июне 2022 года занимавшая тогда должность министра внутренних дел Великобритании Прити Пател одобрила экстрадицию основателя WikiLeaks в США после рассмотрения дела вестминстерским магистратским судом и высоким судом Лондона. Британские суды не посчитали, что экстрадиция Ассанжа была бы репрессивной или несправедливой.
В июне 2023 года Ассанж подал последнюю апелляцию в высокий суд Лондона в попытке оспорить решение судьи Джонатана Свифта, который отклонил по всем восьми пунктам апелляцию адвокатов журналиста на ордер об его экстрадиции.
Методы работы Ассанжа отличались от журналистских, заявил Госдеп