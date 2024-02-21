https://ria.ru/20240221/assanzh-1928840197.html

В Лондоне завершилось заседание по экстрадиции Ассанжа в США, сообщили СМИ

В Лондоне завершилось заседание по экстрадиции Ассанжа в США, сообщили СМИ - РИА Новости, 21.02.2024

В Лондоне завершилось заседание по экстрадиции Ассанжа в США, сообщили СМИ

Заседание Высокого суда Лондона по делу об экстрадиции в США основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа завершилось, решение пока не вынесено, сообщает издание... РИА Новости, 21.02.2024

2024-02-21T20:18

2024-02-21T20:18

2024-02-21T20:29

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сша

дело против основателя wikileaks джулиана ассанжа

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Заседание Высокого суда Лондона по делу об экстрадиции в США основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа завершилось, решение пока не вынесено, сообщает издание Independent.Слушания об экстрадиции Ассанжа в США проходили в Высоком суде Лондона 20 и 21 февраля. Ассанжу предъявлены 18 уголовных обвинений, по которым ему грозит в общей сложности до 175 лет тюрьмы. Одной из последних возможностей, чтобы не допустить его передачу в США, может стать обращение в Европейский суд по правам человека."Слушание сейчас завершилось", - говорится в сообщении издания.Отмечается, что судьи вынесут решение позднее.Австралийский журналист Ассанж приобрел известность в 2006 году в связи с работой над сайтом WikiLeaks, основанным для публикации секретных документов. В 2010 году сайт предал огласке секретный видеоматериал американских военных, на котором можно было увидеть, как после атаки американского вертолета в Багдаде в 2007 году погибли как минимум 18 мирных жителей. В 2010 году сайт начал также публикацию 250 тысяч американских документов дипломатического характера.Ассанж скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США после выдворения с территории посольства, после чего он был помещен в лондонскую тюрьму Белмарш.В июне 2022 года занимавшая тогда должность министра внутренних дел Великобритании Прити Пател одобрила экстрадицию основателя WikiLeaks в США после рассмотрения дела вестминстерским магистратским судом и высоким судом Лондона. Британские суды не посчитали, что экстрадиция Ассанжа была бы репрессивной или несправедливой.В июне 2023 года Ассанж подал последнюю апелляцию в высокий суд Лондона в попытке оспорить решение судьи Джонатана Свифта, который отклонил по всем восьми пунктам апелляцию адвокатов журналиста на ордер об его экстрадиции.

https://ria.ru/20240221/assanzh-1928713010.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, лондон, сша, дело против основателя wikileaks джулиана ассанжа