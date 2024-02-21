https://ria.ru/20240221/armeniya-1928682564.html
В Армении трудовые мигранты перекрыли автотрассу Ереван — Мартуни
В Армении трудовые мигранты перекрыли автотрассу Ереван — Мартуни - РИА Новости, 21.02.2024
В Армении трудовые мигранты перекрыли автотрассу Ереван — Мартуни
Жители Гегаркуникской области Армении, выезжающие за заработки в зарубежные страны, перекрыли автотрассу Ереван — Мартуни, протестуя против налогообложения в... РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T12:01
2024-02-21T12:01
2024-02-21T12:04
в мире
армения
россия
ереван
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0a/1600641160_0:38:3171:1822_1920x0_80_0_0_80eaf765e0d3765e1bce6cbf5eae1447.jpg
ЕРЕВАН, 21 фев - РИА Новости. Жители Гегаркуникской области Армении, выезжающие за заработки в зарубежные страны, перекрыли автотрассу Ереван — Мартуни, протестуя против налогообложения в Армении, передает онлайн-ресурс news.am, которое ведет прямой репортаж с места акции. По данным издания, собравшиеся выступают против новых законодательных поправок, согласно которым, выезжающие на заработки за границу должны платить в Армении 20-процентный подоходный налог. Один из участников акции заявил, что гастарбайтеры уже получили уведомления о необходимости перечисления в бюджет 300-400 тысяч драмов (от 750 до 1 тысячи долларов). С протестующими встретился губернатор Гегаркуникской области Карен Саркисян. Он сообщил собравшимся, что проблема обсуждается соответствующими ведомствами. Полиция в действия протестующих пока не вмешивается. На Гегаркуникскую область приходится значительная часть трудовых мигрантов, которые выезжают на заработки за рубеж, в основном в Россию.
https://ria.ru/20240219/peskov-1928211416.html
армения
россия
ереван
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0a/1600641160_235:0:2966:2048_1920x0_80_0_0_47399bed9c6eb7986c830310d8bb3c5e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, армения, россия, ереван
В мире, Армения, Россия, Ереван
В Армении трудовые мигранты перекрыли автотрассу Ереван — Мартуни
В Армении трудовые мигранты перекрыли трассу, протестуя против налогообложения
ЕРЕВАН, 21 фев - РИА Новости.
Жители Гегаркуникской области Армении, выезжающие за заработки в зарубежные страны, перекрыли автотрассу Ереван — Мартуни, протестуя против налогообложения в Армении, передает онлайн-ресурс news.am
, которое ведет прямой репортаж с места акции.
По данным издания, собравшиеся выступают против новых законодательных поправок, согласно которым, выезжающие на заработки за границу должны платить в Армении 20-процентный подоходный налог.
Россия не согласна с позицией Армении по Украине, заявил Песков
Один из участников акции заявил, что гастарбайтеры уже получили уведомления о необходимости перечисления в бюджет 300-400 тысяч драмов (от 750 до 1 тысячи долларов). С протестующими встретился губернатор Гегаркуникской области Карен Саркисян. Он сообщил собравшимся, что проблема обсуждается соответствующими ведомствами. Полиция в действия протестующих пока не вмешивается.
На Гегаркуникскую область приходится значительная часть трудовых мигрантов, которые выезжают на заработки за рубеж, в основном в Россию.