https://ria.ru/20240221/armeniya-1928682564.html

В Армении трудовые мигранты перекрыли автотрассу Ереван — Мартуни

В Армении трудовые мигранты перекрыли автотрассу Ереван — Мартуни - РИА Новости, 21.02.2024

В Армении трудовые мигранты перекрыли автотрассу Ереван — Мартуни

Жители Гегаркуникской области Армении, выезжающие за заработки в зарубежные страны, перекрыли автотрассу Ереван — Мартуни, протестуя против налогообложения в... РИА Новости, 21.02.2024

2024-02-21T12:01

2024-02-21T12:01

2024-02-21T12:04

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ЕРЕВАН, 21 фев - РИА Новости. Жители Гегаркуникской области Армении, выезжающие за заработки в зарубежные страны, перекрыли автотрассу Ереван — Мартуни, протестуя против налогообложения в Армении, передает онлайн-ресурс news.am, которое ведет прямой репортаж с места акции. По данным издания, собравшиеся выступают против новых законодательных поправок, согласно которым, выезжающие на заработки за границу должны платить в Армении 20-процентный подоходный налог. Один из участников акции заявил, что гастарбайтеры уже получили уведомления о необходимости перечисления в бюджет 300-400 тысяч драмов (от 750 до 1 тысячи долларов). С протестующими встретился губернатор Гегаркуникской области Карен Саркисян. Он сообщил собравшимся, что проблема обсуждается соответствующими ведомствами. Полиция в действия протестующих пока не вмешивается. На Гегаркуникскую область приходится значительная часть трудовых мигрантов, которые выезжают на заработки за рубеж, в основном в Россию.

https://ria.ru/20240219/peskov-1928211416.html

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в мире, армения, россия, ереван