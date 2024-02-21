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В Армении трудовые мигранты перекрыли автотрассу Ереван — Мартуни - РИА Новости, 21.02.2024
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12:01 21.02.2024 (обновлено: 12:04 21.02.2024)
https://ria.ru/20240221/armeniya-1928682564.html
В Армении трудовые мигранты перекрыли автотрассу Ереван — Мартуни
В Армении трудовые мигранты перекрыли автотрассу Ереван — Мартуни - РИА Новости, 21.02.2024
В Армении трудовые мигранты перекрыли автотрассу Ереван — Мартуни
Жители Гегаркуникской области Армении, выезжающие за заработки в зарубежные страны, перекрыли автотрассу Ереван — Мартуни, протестуя против налогообложения в... РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T12:01
2024-02-21T12:04
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ЕРЕВАН, 21 фев - РИА Новости. Жители Гегаркуникской области Армении, выезжающие за заработки в зарубежные страны, перекрыли автотрассу Ереван — Мартуни, протестуя против налогообложения в Армении, передает онлайн-ресурс news.am, которое ведет прямой репортаж с места акции. По данным издания, собравшиеся выступают против новых законодательных поправок, согласно которым, выезжающие на заработки за границу должны платить в Армении 20-процентный подоходный налог. Один из участников акции заявил, что гастарбайтеры уже получили уведомления о необходимости перечисления в бюджет 300-400 тысяч драмов (от 750 до 1 тысячи долларов). С протестующими встретился губернатор Гегаркуникской области Карен Саркисян. Он сообщил собравшимся, что проблема обсуждается соответствующими ведомствами. Полиция в действия протестующих пока не вмешивается. На Гегаркуникскую область приходится значительная часть трудовых мигрантов, которые выезжают на заработки за рубеж, в основном в Россию.
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в мире, армения, россия, ереван
В мире, Армения, Россия, Ереван
В Армении трудовые мигранты перекрыли автотрассу Ереван — Мартуни

В Армении трудовые мигранты перекрыли трассу, протестуя против налогообложения

© Sputnik / Асатур Есаянц | Перейти в медиабанкСотрудники полиции
Сотрудники полиции - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
© Sputnik / Асатур Есаянц
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ЕРЕВАН, 21 фев - РИА Новости. Жители Гегаркуникской области Армении, выезжающие за заработки в зарубежные страны, перекрыли автотрассу Ереван — Мартуни, протестуя против налогообложения в Армении, передает онлайн-ресурс news.am, которое ведет прямой репортаж с места акции.
По данным издания, собравшиеся выступают против новых законодательных поправок, согласно которым, выезжающие на заработки за границу должны платить в Армении 20-процентный подоходный налог.
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Один из участников акции заявил, что гастарбайтеры уже получили уведомления о необходимости перечисления в бюджет 300-400 тысяч драмов (от 750 до 1 тысячи долларов). С протестующими встретился губернатор Гегаркуникской области Карен Саркисян. Он сообщил собравшимся, что проблема обсуждается соответствующими ведомствами. Полиция в действия протестующих пока не вмешивается.
На Гегаркуникскую область приходится значительная часть трудовых мигрантов, которые выезжают на заработки за рубеж, в основном в Россию.
 
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