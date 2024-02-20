https://ria.ru/20240220/zyuganov-1928401631.html

Зюганов рассказал, кому выгодна смерть Навального

Зюганов рассказал, кому выгодна смерть Навального - РИА Новости, 20.02.2024

Зюганов рассказал, кому выгодна смерть Навального

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов, комментируя смерть Алексея Навального, отметил, что нужно подождать исследований, чтобы определить, кто за этим стоит и кому это... РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T11:02

2024-02-20T11:02

2024-02-20T11:02

происшествия

мюнхен

геннадий зюганов

евгений ревенко

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

ив роше

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов, комментируя смерть Алексея Навального, отметил, что нужно подождать исследований, чтобы определить, кто за этим стоит и кому это выгодно, добавив, что смерть Навального может быть выгодна тем, кто собрался в Мюнхене. "Я подожду исследований всех, кому поручено в срочном порядке. Понять, почему это случилось, кто за этим стоит и кому это выгодно... кому выгодно, выгодно тем, кто собрался в Мюнхене", - сказал он на заседании фракции. Также он сравнил психотип Навального с Ельциным. "По психотипу это стопроцентный Ельцин молодой, только трезвый", - считает Зюганов. По данным ямальского управления ФСИН, 16 февраля после прогулки Навальный почувствовал себя плохо, потерял сознание и скончался. По предварительным данным источника RT, у осужденного оторвался тромб, точные причины смерти устанавливаются. СУСК по Ямало-Ненецкому автономному округу организовал процессуальную проверку по этому факту, все обстоятельства смерти Навального будут установлены. Как рассказали РИА Новости в Лабытнангской городской больнице, скорая помощь более получаса тщетно пыталась реанимировать Навального, а путь от станции до пациента занял у бригады около девяти минут. По факту случившегося начата доследственная проверка. В заключение Навальный попал после того, как в 2021 году условный срок по делу "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения. После нескольких процессов по другим уголовным статьям, включая создание экстремистского сообщества, мошенничество и неуважение к суду (оскорбление судьи, судившей его за клевету на ветерана войны) итоговый срок заключения вырос до 19 лет, а режим колонии - до особого. Ежегодный западный форум по безопасности – Мюнхенская конференция – состоялась 15-18 февраля. Супруга Алексея Навального "случайно" оказалась на Мюнхенской конференции в день его смерти, в результате она получила возможность выступить с "высокой трибуны", написал ранее замруководителя фракции "Единая Россия" в ГД Евгений Ревенко в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20240219/navalnyy-1928340136.html

https://ria.ru/20240219/tramp-1928350164.html

мюнхен

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происшествия, мюнхен, геннадий зюганов, евгений ревенко, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), ив роше