https://ria.ru/20240220/zyuganov-1928401631.html
Зюганов рассказал, кому выгодна смерть Навального
Зюганов рассказал, кому выгодна смерть Навального - РИА Новости, 20.02.2024
Зюганов рассказал, кому выгодна смерть Навального
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов, комментируя смерть Алексея Навального, отметил, что нужно подождать исследований, чтобы определить, кто за этим стоит и кому это... РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T11:02
2024-02-20T11:02
2024-02-20T11:02
происшествия
мюнхен
геннадий зюганов
евгений ревенко
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ив роше
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов, комментируя смерть Алексея Навального, отметил, что нужно подождать исследований, чтобы определить, кто за этим стоит и кому это выгодно, добавив, что смерть Навального может быть выгодна тем, кто собрался в Мюнхене. "Я подожду исследований всех, кому поручено в срочном порядке. Понять, почему это случилось, кто за этим стоит и кому это выгодно... кому выгодно, выгодно тем, кто собрался в Мюнхене", - сказал он на заседании фракции. Также он сравнил психотип Навального с Ельциным. "По психотипу это стопроцентный Ельцин молодой, только трезвый", - считает Зюганов. По данным ямальского управления ФСИН, 16 февраля после прогулки Навальный почувствовал себя плохо, потерял сознание и скончался. По предварительным данным источника RT, у осужденного оторвался тромб, точные причины смерти устанавливаются. СУСК по Ямало-Ненецкому автономному округу организовал процессуальную проверку по этому факту, все обстоятельства смерти Навального будут установлены. Как рассказали РИА Новости в Лабытнангской городской больнице, скорая помощь более получаса тщетно пыталась реанимировать Навального, а путь от станции до пациента занял у бригады около девяти минут. По факту случившегося начата доследственная проверка. В заключение Навальный попал после того, как в 2021 году условный срок по делу "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения. После нескольких процессов по другим уголовным статьям, включая создание экстремистского сообщества, мошенничество и неуважение к суду (оскорбление судьи, судившей его за клевету на ветерана войны) итоговый срок заключения вырос до 19 лет, а режим колонии - до особого. Ежегодный западный форум по безопасности – Мюнхенская конференция – состоялась 15-18 февраля. Супруга Алексея Навального "случайно" оказалась на Мюнхенской конференции в день его смерти, в результате она получила возможность выступить с "высокой трибуны", написал ранее замруководителя фракции "Единая Россия" в ГД Евгений Ревенко в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20240219/navalnyy-1928340136.html
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происшествия, мюнхен, геннадий зюганов, евгений ревенко, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), ив роше
Происшествия, Мюнхен, Геннадий Зюганов, Евгений Ревенко, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), Ив Роше
Зюганов рассказал, кому выгодна смерть Навального
Зюганов: смерть Навального выгодна тем, кто собрался в Мюнхене
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов, комментируя смерть Алексея Навального, отметил, что нужно подождать исследований, чтобы определить, кто за этим стоит и кому это выгодно, добавив, что смерть Навального может быть выгодна тем, кто собрался в Мюнхене.
«
"Я подожду исследований всех, кому поручено в срочном порядке. Понять, почему это случилось, кто за этим стоит и кому это выгодно... кому выгодно, выгодно тем, кто собрался в Мюнхене", - сказал он на заседании фракции.
Также он сравнил психотип Навального с Ельциным. "По психотипу это стопроцентный Ельцин молодой, только трезвый", - считает Зюганов.
По данным ямальского управления ФСИН, 16 февраля после прогулки Навальный почувствовал себя плохо, потерял сознание и скончался. По предварительным данным источника RT, у осужденного оторвался тромб, точные причины смерти устанавливаются. СУСК по Ямало-Ненецкому автономному округу организовал процессуальную проверку по этому факту, все обстоятельства смерти Навального будут установлены.
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Как рассказали РИА Новости в Лабытнангской городской больнице, скорая помощь более получаса тщетно пыталась реанимировать Навального, а путь от станции до пациента занял у бригады около девяти минут. По факту случившегося начата доследственная проверка.
В заключение Навальный попал после того, как в 2021 году условный срок по делу "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения. После нескольких процессов по другим уголовным статьям, включая создание экстремистского сообщества, мошенничество и неуважение к суду (оскорбление судьи, судившей его за клевету на ветерана войны) итоговый срок заключения вырос до 19 лет, а режим колонии - до особого.
Ежегодный западный форум по безопасности – Мюнхенская конференция – состоялась 15-18 февраля. Супруга Алексея Навального "случайно" оказалась на Мюнхенской конференции в день его смерти, в результате она получила возможность выступить с "высокой трибуны", написал ранее замруководителя фракции "Единая Россия" в ГД Евгений Ревенко в своем Telegram-канале.
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