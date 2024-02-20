https://ria.ru/20240220/vzryvy-1928357443.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске и Кременчуге
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске и Кременчуге - РИА Новости, 20.02.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске и Кременчуге
Взрывы произошли в Днепропетровске (украинское название - Днепр), Кременчуге, а также подконтрольном ВСУ Запорожье, сообщает украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T01:17
2024-02-20T01:17
2024-02-20T01:17
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Взрывы произошли в Днепропетровске (украинское название - Днепр), Кременчуге, а также подконтрольном ВСУ Запорожье, сообщает украинское издание "Страна.ua". "Сообщают о взрывах в Запорожье и Днепре... Также сообщают о взрывах в Кременчуге Полтавской области", - пишет издание. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, днепр (город), кременчуг, запорожье, вооруженные силы украины, днепропетровск
Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепр (город), Кременчуг, Запорожье, Вооруженные силы Украины, Днепропетровск
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске и Кременчуге
"Страна.ua": в Днепропетровске и Кременчуге произошли взрывы