https://ria.ru/20240220/vystavka-1928536202.html
Выставка фотографий "Жены героев" открылась в нижегородском парламенте
Выставка фотографий "Жены героев" открылась в нижегородском парламенте - РИА Новости, 20.02.2024
Выставка фотографий "Жены героев" открылась в нижегородском парламенте
Председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин принял участие в открытии фотогалереи "Жёны героев" в здании регионального... РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T17:53
2024-02-20T17:53
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 фев - РИА Новости. Председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин принял участие в открытии фотогалереи "Жёны героев" в здании регионального парламента, сообщает пресс-служба заксобрания. Героинями выставки стали жительницы Борского округа - жёны, вдовы и матери бойцов специальной военной операции. Именно там экспозиция была презентована впервые. "Каждую портретную фотографию сопровождают короткие выдержки из писем, которые женщины посвятили своим героям. На всех фотографиях женщины одеты в мундиры своих мужей, многие делали семейные снимки вместе с детьми, что придаёт выставке особую трогательность", - говорится в сообщении. По признанию самих участниц проекта, быть эмоционально ближе к своим мужьям им помогает волонтёрская работа. "Для меня стать частью этого проекта очень волнительно, ещё и потому, что с недавнего времени я являюсь волонтёром. Вместе с единомышленниками мы отправляем гуманитарную помощь нашим бойцам и таким образом ощущаем свою сопричастность к их подвигам", - приводятся сообщении слова супруги участника СВО Кристины. Как отметил спикер нижегородского парламента, эта выставка особенно актуальна в преддверии Дня защитника Отечества. "Перед нами предстают образы сильных и красивых женщин, чьи мужья принимали и сейчас принимают участие в специальной военной операции, сражаются за интересы России. И пока в нашей стране есть такие вдохновляющие женщины – мы непобедимы", - цитирует пресс-служба слова Люлина. После открытия выставки женщины смогли побеседовать с председателем регионального парламента и задать вопросы о мерах поддержки семей участников СВО и их психологической адаптации. "Военные конфликты ранят кого-то физически, но всех без исключения – психологически. Мы помним это по опыту афганской войны, двум чеченским кампаниям. Сейчас, когда идет спецоперация, задача государства подготовить мощности для оказания всех видов поддержки – и ветеранам, и их семьям, чтобы потом помочь всем вернуться в мирную жизнь", - отметил Люлин. Он подчеркнул, что внимание и забота к участникам СВО и их семьям должны быть на всех уровнях власти, не должно быть никакой бумажной волокиты, нужны простые и четкие правила для реализации всех мер поддержки - льготы, замороженные кредиты, работа, образование для детей. "Общались почти 2 часа, и ни одна из женщин ничего не попросила для себя, только для мужей: коптеры, танковые ключи, гуманитарку. Горжусь такими женщинами! Мы обязаны всё сделать, чтобы после окончания СВО семьи героев не чувствовали себя забытыми", - подчеркнул спикер регионального парламента.
https://ria.ru/20240206/sudoverf-1925644403.html
https://ria.ru/20240112/konsultatsii-1920957199.html
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Нижегородская область, Нижегородская область, Россия
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 фев - РИА Новости. Председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин принял участие в открытии фотогалереи "Жёны героев" в здании регионального парламента, сообщает пресс-служба заксобрания.
Героинями выставки стали жительницы Борского округа - жёны, вдовы и матери бойцов специальной военной операции. Именно там экспозиция была презентована впервые.
«
"Каждую портретную фотографию сопровождают короткие выдержки из писем, которые женщины посвятили своим героям. На всех фотографиях женщины одеты в мундиры своих мужей, многие делали семейные снимки вместе с детьми, что придаёт выставке особую трогательность", - говорится в сообщении.
По признанию самих участниц проекта, быть эмоционально ближе к своим мужьям им помогает волонтёрская работа. "Для меня стать частью этого проекта очень волнительно, ещё и потому, что с недавнего времени я являюсь волонтёром. Вместе с единомышленниками мы отправляем гуманитарную помощь нашим бойцам и таким образом ощущаем свою сопричастность к их подвигам", - приводятся сообщении слова супруги участника СВО Кристины.
Как отметил спикер нижегородского парламента, эта выставка особенно актуальна в преддверии Дня защитника Отечества. "Перед нами предстают образы сильных и красивых женщин, чьи мужья принимали и сейчас принимают участие в специальной военной операции, сражаются за интересы России. И пока в нашей стране есть такие вдохновляющие женщины – мы непобедимы", - цитирует пресс-служба слова Люлина.
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После открытия выставки женщины смогли побеседовать с председателем регионального парламента и задать вопросы о мерах поддержки семей участников СВО и их психологической адаптации. "Военные конфликты ранят кого-то физически, но всех без исключения – психологически. Мы помним это по опыту афганской войны, двум чеченским кампаниям. Сейчас, когда идет спецоперация, задача государства подготовить мощности для оказания всех видов поддержки – и ветеранам, и их семьям, чтобы потом помочь всем вернуться в мирную жизнь", - отметил Люлин.
Он подчеркнул, что внимание и забота к участникам СВО и их семьям должны быть на всех уровнях власти, не должно быть никакой бумажной волокиты, нужны простые и четкие правила для реализации всех мер поддержки - льготы, замороженные кредиты, работа, образование для детей. "Общались почти 2 часа, и ни одна из женщин ничего не попросила для себя, только для мужей: коптеры, танковые ключи, гуманитарку. Горжусь такими женщинами! Мы обязаны всё сделать, чтобы после окончания СВО семьи героев не чувствовали себя забытыми", - подчеркнул спикер регионального парламента.
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