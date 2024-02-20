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В Симферополе открылась выставка фотографий "России сегодня" "Герои СВО" - РИА Новости, 20.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:17 20.02.2024 (обновлено: 13:54 20.02.2024)
https://ria.ru/20240220/vystavka-1928442994.html
В Симферополе открылась выставка фотографий "России сегодня" "Герои СВО"
В Симферополе открылась выставка фотографий "России сегодня" "Герои СВО" - РИА Новости, 20.02.2024
В Симферополе открылась выставка фотографий "России сегодня" "Герои СВО"
В центре Симферополя, на площади Ленина, открылась фотовыставка "Герои СВО", рассказала РИА Новости руководитель проектов представительства медиагруппы "Россия... РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T13:17
2024-02-20T13:54
специальная военная операция на украине
симферополь
украина
республика крым
новости агентства
миа "россия сегодня"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев — РИА Новости. В центре Симферополя, на площади Ленина, открылась фотовыставка "Герои СВО", рассказала РИА Новости руководитель проектов представительства медиагруппы "Россия сегодня" в столице Крыма Анна Дятлова. &quot;Мы продолжаем цикл фотовыставок, связанных с темой специальной военной операции. Выставка включает в себя 20 фотографий, портретов простых солдат, которые находятся в зоне СВО и защищают нашу Родину&quot;, — сказала она.На стендах представлены работы военных фотокорреспондентов медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрия Макеева и Константина Михальчевского, работавших в зоне спецоперации — на территории Запорожской и Херсонской областей, уточнила Дятлова. "На одной из фотографий представлен военкор РИА Новости Ростилав Журавлев, который погиб под обстрелами в зоне СВО, Константин Михальчевский был ранен там же. Мы хотели показать, что представленные сегодня снимки — это тяжелый труд, на который идут наши военкоры с риском для своей жизни", — подчеркнула она.Выставка посвящена военной спецоперации на Украине, Дню защитника Отечества и Дню защитника Республики Крым, который отмечается 26 февраля. Это совместный проект медиагруппы "Россия сегодня" и Министерства внутренней политики, информации и связи Крыма.
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РИА Новости
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96
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симферополь, украина, республика крым, новости агентства, миа "россия сегодня", фото
Специальная военная операция на Украине, Симферополь, Украина, Республика Крым, Новости агентства, МИА "Россия сегодня"
В Симферополе открылась выставка фотографий "России сегодня" "Герои СВО"

В Симферополе на центральной площади открылась фотовыставка "Герои СВО"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев — РИА Новости. В центре Симферополя, на площади Ленина, открылась фотовыставка "Герои СВО", рассказала РИА Новости руководитель проектов представительства медиагруппы "Россия сегодня" в столице Крыма Анна Дятлова.
«

"Мы продолжаем цикл фотовыставок, связанных с темой специальной военной операции. Выставка включает в себя 20 фотографий, портретов простых солдат, которые находятся в зоне СВО и защищают нашу Родину", — сказала она.

На стендах представлены работы военных фотокорреспондентов медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрия Макеева и Константина Михальчевского, работавших в зоне спецоперации — на территории Запорожской и Херсонской областей, уточнила Дятлова.
"На одной из фотографий представлен военкор РИА Новости Ростилав Журавлев, который погиб под обстрелами в зоне СВО, Константин Михальчевский был ранен там же. Мы хотели показать, что представленные сегодня снимки — это тяжелый труд, на который идут наши военкоры с риском для своей жизни", — подчеркнула она.
Выставка посвящена военной спецоперации на Украине, Дню защитника Отечества и Дню защитника Республики Крым, который отмечается 26 февраля. Это совместный проект медиагруппы "Россия сегодня" и Министерства внутренней политики, информации и связи Крыма.
© Фото : РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВыставка фотографий военных фотокорреспондентов медиагруппы "Россия сегодня" "Герои СВО" в Симферополе
Выставка фотографий военных фотокорреспондентов медиагруппы Россия сегодня Герои СВО в Симферополе
Выставка фотографий военных фотокорреспондентов медиагруппы "Россия сегодня" "Герои СВО" в Симферополе
© Фото : РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
1 из 3
© Фото : РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВыставка фотографий военных фотокорреспондентов медиагруппы "Россия сегодня" "Герои СВО" в Симферополе
Выставка фотографий военных фотокорреспондентов медиагруппы Россия сегодня Герои СВО в Симферополе
Выставка фотографий военных фотокорреспондентов медиагруппы "Россия сегодня" "Герои СВО" в Симферополе
© Фото : РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
2 из 3
© Фото : РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВыставка фотографий военных фотокорреспондентов медиагруппы "Россия сегодня" "Герои СВО" в Симферополе
Выставка фотографий военных фотокорреспондентов медиагруппы Россия сегодня Герои СВО в Симферополе
Выставка фотографий военных фотокорреспондентов медиагруппы "Россия сегодня" "Герои СВО" в Симферополе
© Фото : РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
3 из 3
 
Специальная военная операция на УкраинеСимферопольУкраинаРеспублика КрымНовости агентстваМИА "Россия сегодня"
 
 
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