В Симферополе открылась выставка фотографий "России сегодня" "Герои СВО"
В Симферополе на центральной площади открылась фотовыставка "Герои СВО"
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев — РИА Новости. В центре Симферополя, на площади Ленина, открылась фотовыставка "Герои СВО", рассказала РИА Новости руководитель проектов представительства медиагруппы "Россия сегодня" в столице Крыма Анна Дятлова.
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"Мы продолжаем цикл фотовыставок, связанных с темой специальной военной операции. Выставка включает в себя 20 фотографий, портретов простых солдат, которые находятся в зоне СВО и защищают нашу Родину", — сказала она.
На стендах представлены работы военных фотокорреспондентов медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрия Макеева и Константина Михальчевского, работавших в зоне спецоперации — на территории Запорожской и Херсонской областей, уточнила Дятлова.
"На одной из фотографий представлен военкор РИА Новости Ростилав Журавлев, который погиб под обстрелами в зоне СВО, Константин Михальчевский был ранен там же. Мы хотели показать, что представленные сегодня снимки — это тяжелый труд, на который идут наши военкоры с риском для своей жизни", — подчеркнула она.
Выставка посвящена военной спецоперации на Украине, Дню защитника Отечества и Дню защитника Республики Крым, который отмечается 26 февраля. Это совместный проект медиагруппы "Россия сегодня" и Министерства внутренней политики, информации и связи Крыма.
© Фото : РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВыставка фотографий военных фотокорреспондентов медиагруппы "Россия сегодня" "Герои СВО" в Симферополе
Выставка фотографий военных фотокорреспондентов медиагруппы "Россия сегодня" "Герои СВО" в Симферополе
© Фото : РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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© Фото : РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВыставка фотографий военных фотокорреспондентов медиагруппы "Россия сегодня" "Герои СВО" в Симферополе
Выставка фотографий военных фотокорреспондентов медиагруппы "Россия сегодня" "Герои СВО" в Симферополе
© Фото : РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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© Фото : РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВыставка фотографий военных фотокорреспондентов медиагруппы "Россия сегодня" "Герои СВО" в Симферополе
Выставка фотографий военных фотокорреспондентов медиагруппы "Россия сегодня" "Герои СВО" в Симферополе
© Фото : РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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