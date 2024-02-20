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В Симферополе открылась выставка фотографий "России сегодня" "Герои СВО"

В Симферополе открылась выставка фотографий "России сегодня" "Герои СВО" - РИА Новости, 20.02.2024

В Симферополе открылась выставка фотографий "России сегодня" "Герои СВО"

В центре Симферополя, на площади Ленина, открылась фотовыставка "Герои СВО", рассказала РИА Новости руководитель проектов представительства медиагруппы "Россия... РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T13:17

2024-02-20T13:17

2024-02-20T13:54

специальная военная операция на украине

симферополь

украина

республика крым

новости агентства

миа "россия сегодня"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев — РИА Новости. В центре Симферополя, на площади Ленина, открылась фотовыставка "Герои СВО", рассказала РИА Новости руководитель проектов представительства медиагруппы "Россия сегодня" в столице Крыма Анна Дятлова. "Мы продолжаем цикл фотовыставок, связанных с темой специальной военной операции. Выставка включает в себя 20 фотографий, портретов простых солдат, которые находятся в зоне СВО и защищают нашу Родину", — сказала она.На стендах представлены работы военных фотокорреспондентов медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрия Макеева и Константина Михальчевского, работавших в зоне спецоперации — на территории Запорожской и Херсонской областей, уточнила Дятлова. "На одной из фотографий представлен военкор РИА Новости Ростилав Журавлев, который погиб под обстрелами в зоне СВО, Константин Михальчевский был ранен там же. Мы хотели показать, что представленные сегодня снимки — это тяжелый труд, на который идут наши военкоры с риском для своей жизни", — подчеркнула она.Выставка посвящена военной спецоперации на Украине, Дню защитника Отечества и Дню защитника Республики Крым, который отмечается 26 февраля. Это совместный проект медиагруппы "Россия сегодня" и Министерства внутренней политики, информации и связи Крыма.

симферополь

украина

республика крым

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