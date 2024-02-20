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Около 420 млн рублей направят на выплаты по экстренной соцпомощи в МО - РИА Новости, 20.02.2024
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Новости Подмосковья
 
18:57 20.02.2024
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Около 420 млн рублей направят на выплаты по экстренной соцпомощи в МО
Около 420 млн рублей направят на выплаты по экстренной соцпомощи в МО - РИА Новости, 20.02.2024
Около 420 млн рублей направят на выплаты по экстренной соцпомощи в МО
В Подмосковье из областного бюджета выделят около 420 миллионов рублей, которые пойдут на выплаты жителям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Об этом... РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T18:57
2024-02-20T18:57
новости подмосковья
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. В Подмосковье из областного бюджета выделят около 420 миллионов рублей, которые пойдут на выплаты жителям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на мингосуправления региона.Глава ведомства Людмила Болатаева напомнила, что экстренная социальная помощь положена один раз в год."Услуга доступна в электронном формате, и подать заявление можно из дома или с мобильного телефона", – обратила внимание Болатаева.В частности, эти выплаты могут получить люди, которые стали инвалидами. Также они полагаются тем, кто потерял работу или жилье в результате взрыва или аварии. Размер соцпомощи зависит от ситуации, в которой оказался человек.
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Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Около 420 млн рублей направят на выплаты по экстренной соцпомощи в МО

© РИА Новости / РИА НовостиЖенщина держит в руках купюры
Женщина держит в руках купюры - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
© РИА Новости / РИА Новости
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. В Подмосковье из областного бюджета выделят около 420 миллионов рублей, которые пойдут на выплаты жителям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на мингосуправления региона.
Глава ведомства Людмила Болатаева напомнила, что экстренная социальная помощь положена один раз в год.
"Услуга доступна в электронном формате, и подать заявление можно из дома или с мобильного телефона", – обратила внимание Болатаева.
В частности, эти выплаты могут получить люди, которые стали инвалидами. Также они полагаются тем, кто потерял работу или жилье в результате взрыва или аварии. Размер соцпомощи зависит от ситуации, в которой оказался человек.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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