https://ria.ru/20240220/veneseula-1928582615.html
Россия готова помочь Венесуэле в диалоге с оппозицией, сообщил Лавров
Россия готова помочь Венесуэле в диалоге с оппозицией, сообщил Лавров - РИА Новости, 20.02.2024
Россия готова помочь Венесуэле в диалоге с оппозицией, сообщил Лавров
Россия готова в приемлемой для властей Венесуэлы форме и дальше содействовать диалогу между официальным Каракасом и венесуэльской оппозицией, сообщил глава МИД... РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T20:52
2024-02-20T20:52
2024-02-20T20:52
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КАРАКАС, 20 фев - РИА Новости. Россия готова в приемлемой для властей Венесуэлы форме и дальше содействовать диалогу между официальным Каракасом и венесуэльской оппозицией, сообщил глава МИД России Сергей Лавров. Лавров прибыл в Каракас после посещения Кубы, с которой началось его латиноамериканское турне. После Венесуэлы Лавров отправится в Бразилию на заседание глав МИД стран "Большой двадцатки". "Мы готовы содействовать в той степени и в тех формах, в которых заинтересовано законное правительство Боливарианской республики. Это наша твердая позиция, она никогда не менялась, и она остается в силе", - сказал Лавров, отвечая на соответствующий вопрос на пресс-конференции со своим венесуэльским коллегой Иваном Хилем. Правительство Венесуэлы и представители правой оппозиции возобновили 17 октября официальные переговоры в Барбадосе с подписания частичных соглашений о поощрении политических прав и избирательных гарантий, а также о защите активов страны за рубежом. Минфин США после этого сообщил о выпуске генлицензий сроком на шесть месяцев, которые разрешают некоторые операции с нефтегазовым сектором Венесуэлы и взаимодействие с золотодобывающей компанией Minerven. Кроме того, минфин снял вторичный запрет на торговлю некоторыми суверенными облигациями, долговыми обязательствами и акциями PDVSA. Ослабление санкций США против Венесуэлы не коснулось замороженных активов и нефтяной компании CITGO, а также компаний, связанных с Россией. В МИД России в октябре сообщили, что приветствуют прошедший раунд переговоров между властями Венесуэлы и оппозицией. Представители РФ как страны сопровождения участвовали в процессе, подчеркнули тогда в министерстве.
https://ria.ru/20240220/briks-1928384189.html
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в мире, венесуэла, россия, сша, сергей лавров
В мире, Венесуэла, Россия, США, Сергей Лавров
Россия готова помочь Венесуэле в диалоге с оппозицией, сообщил Лавров
Лавров: Россия готова помогать властям Венесуэлы и оппозиции налаживать диалог
КАРАКАС, 20 фев - РИА Новости. Россия готова в приемлемой для властей Венесуэлы форме и дальше содействовать диалогу между официальным Каракасом и венесуэльской оппозицией, сообщил глава МИД России Сергей Лавров.
Лавров прибыл в Каракас
после посещения Кубы
, с которой началось его латиноамериканское турне. После Венесуэлы Лавров отправится в Бразилию
на заседание глав МИД стран "Большой двадцатки".
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"Мы готовы содействовать в той степени и в тех формах, в которых заинтересовано законное правительство Боливарианской республики. Это наша твердая позиция, она никогда не менялась, и она остается в силе", - сказал Лавров, отвечая на соответствующий вопрос на пресс-конференции со своим венесуэльским коллегой Иваном Хилем.
Правительство Венесуэлы и представители правой оппозиции возобновили 17 октября официальные переговоры в Барбадосе
с подписания частичных соглашений о поощрении политических прав и избирательных гарантий, а также о защите активов страны за рубежом. Минфин США после этого сообщил о выпуске генлицензий сроком на шесть месяцев, которые разрешают некоторые операции с нефтегазовым сектором Венесуэлы и взаимодействие с золотодобывающей компанией Minerven. Кроме того, минфин снял вторичный запрет на торговлю некоторыми суверенными облигациями, долговыми обязательствами и акциями PDVSA
. Ослабление санкций США против Венесуэлы не коснулось замороженных активов и нефтяной компании CITGO, а также компаний, связанных с Россией.
В МИД России в октябре сообщили, что приветствуют прошедший раунд переговоров между властями Венесуэлы и оппозицией. Представители РФ как страны сопровождения участвовали в процессе, подчеркнули тогда в министерстве.
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