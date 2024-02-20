https://ria.ru/20240220/veneseula-1928582615.html

Россия готова помочь Венесуэле в диалоге с оппозицией, сообщил Лавров

Россия готова помочь Венесуэле в диалоге с оппозицией, сообщил Лавров - РИА Новости, 20.02.2024

Россия готова помочь Венесуэле в диалоге с оппозицией, сообщил Лавров

Россия готова в приемлемой для властей Венесуэлы форме и дальше содействовать диалогу между официальным Каракасом и венесуэльской оппозицией, сообщил глава МИД... РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T20:52

2024-02-20T20:52

2024-02-20T20:52

в мире

венесуэла

россия

сша

сергей лавров

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/08/1914679561_0:0:3007:1691_1920x0_80_0_0_d86fa154f49d485e78e925a43776976e.jpg

КАРАКАС, 20 фев - РИА Новости. Россия готова в приемлемой для властей Венесуэлы форме и дальше содействовать диалогу между официальным Каракасом и венесуэльской оппозицией, сообщил глава МИД России Сергей Лавров. Лавров прибыл в Каракас после посещения Кубы, с которой началось его латиноамериканское турне. После Венесуэлы Лавров отправится в Бразилию на заседание глав МИД стран "Большой двадцатки". "Мы готовы содействовать в той степени и в тех формах, в которых заинтересовано законное правительство Боливарианской республики. Это наша твердая позиция, она никогда не менялась, и она остается в силе", - сказал Лавров, отвечая на соответствующий вопрос на пресс-конференции со своим венесуэльским коллегой Иваном Хилем. Правительство Венесуэлы и представители правой оппозиции возобновили 17 октября официальные переговоры в Барбадосе с подписания частичных соглашений о поощрении политических прав и избирательных гарантий, а также о защите активов страны за рубежом. Минфин США после этого сообщил о выпуске генлицензий сроком на шесть месяцев, которые разрешают некоторые операции с нефтегазовым сектором Венесуэлы и взаимодействие с золотодобывающей компанией Minerven. Кроме того, минфин снял вторичный запрет на торговлю некоторыми суверенными облигациями, долговыми обязательствами и акциями PDVSA. Ослабление санкций США против Венесуэлы не коснулось замороженных активов и нефтяной компании CITGO, а также компаний, связанных с Россией. В МИД России в октябре сообщили, что приветствуют прошедший раунд переговоров между властями Венесуэлы и оппозицией. Представители РФ как страны сопровождения участвовали в процессе, подчеркнули тогда в министерстве.

https://ria.ru/20240220/briks-1928384189.html

https://ria.ru/20240220/lavrov-1928581745.html

венесуэла

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, венесуэла, россия, сша, сергей лавров