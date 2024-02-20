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У бенефициаров нет интереса останавливать бои на Украине, заявил Лукашенко - РИА Новости, 20.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:16 20.02.2024
https://ria.ru/20240220/ukraina-1928423018.html
У бенефициаров нет интереса останавливать бои на Украине, заявил Лукашенко
У бенефициаров нет интереса останавливать бои на Украине, заявил Лукашенко - РИА Новости, 20.02.2024
У бенефициаров нет интереса останавливать бои на Украине, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у бенефициаров нет интереса останавливать боевые действия на Украине из-за баснословных доходов. РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T12:16
2024-02-20T12:16
специальная военная операция на украине
в мире
украина
белоруссия
александр лукашенко
нато
ситуация в днр и лнр
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МИНСК, 20 фев - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у бенефициаров нет интереса останавливать боевые действия на Украине из-за баснословных доходов. Во вторник Лукашенко проводит совещание с руководящим составом государственных органов системы обеспечения национальной безопасности. "У бенефициаров войны нет интереса останавливать бойню внутри чужого для них народа. Слишком высоки ставки, да и доходы баснословные. Цена одного натовского 155-миллиметрового артиллерийского снаряда, например, выросла с начала войны в Украине в 4 раза - с двух до восьми тысяч евро. Как говорится, без комментариев... Особенность нынешней фазы цивилизационного противостояния Восток - Запад я бы хотел охарактеризовать так: маски полностью сброшены", - приводит слова Лукашенко госагентство Белта. По его словам, если раньше для удовлетворения своих геополитических амбиций Вашингтон хотя бы придумывал веский предлог - инспирировал цветные революции, гибридные и прокси-войны по доверенности, то сегодня переходит к открытой агрессии и физическому уничтожению неугодных без каких-либо информационных прелюдий. "Сейчас нам вбрасывают тезис о том, что многополярный мир - это мир неконтролируемого роста агентов хаоса, нужен один глобальный полицейский... (так пишут на западе ведущие СМИ - готовят общественное мнение). Ложь. Так называемый неконтролируемый рост спровоцировал и все еще пытается контролировать Вашингтон. Это их агония", - отметил белорусский президент. Лукашенко уверен, что только многополярный мир способен установить равновесие и обеспечить безопасность на всех континентах. "Переход к нему очень стрессовый и драматичный. А по-другому и не может быть", - сказал президент.
https://ria.ru/20240213/ukraina-1927167219.html
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в мире, украина, белоруссия, александр лукашенко, нато, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Белоруссия, Александр Лукашенко, НАТО, Ситуация в ДНР и ЛНР
У бенефициаров нет интереса останавливать бои на Украине, заявил Лукашенко

Лукашенко: бенефициары получают баснословные доходы на боях на Украине

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 20 фев - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у бенефициаров нет интереса останавливать боевые действия на Украине из-за баснословных доходов.
Во вторник Лукашенко проводит совещание с руководящим составом государственных органов системы обеспечения национальной безопасности.
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"У бенефициаров войны нет интереса останавливать бойню внутри чужого для них народа. Слишком высоки ставки, да и доходы баснословные. Цена одного натовского 155-миллиметрового артиллерийского снаряда, например, выросла с начала войны в Украине в 4 раза - с двух до восьми тысяч евро. Как говорится, без комментариев... Особенность нынешней фазы цивилизационного противостояния Восток - Запад я бы хотел охарактеризовать так: маски полностью сброшены", - приводит слова Лукашенко госагентство Белта. По его словам, если раньше для удовлетворения своих геополитических амбиций Вашингтон хотя бы придумывал веский предлог - инспирировал цветные революции, гибридные и прокси-войны по доверенности, то сегодня переходит к открытой агрессии и физическому уничтожению неугодных без каких-либо информационных прелюдий.
"Сейчас нам вбрасывают тезис о том, что многополярный мир - это мир неконтролируемого роста агентов хаоса, нужен один глобальный полицейский... (так пишут на западе ведущие СМИ - готовят общественное мнение). Ложь. Так называемый неконтролируемый рост спровоцировал и все еще пытается контролировать Вашингтон. Это их агония", - отметил белорусский президент.
Лукашенко уверен, что только многополярный мир способен установить равновесие и обеспечить безопасность на всех континентах. "Переход к нему очень стрессовый и драматичный. А по-другому и не может быть", - сказал президент.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаБелоруссияАлександр ЛукашенкоНАТОСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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