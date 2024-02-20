https://ria.ru/20240220/ukraina-1928423018.html

У бенефициаров нет интереса останавливать бои на Украине, заявил Лукашенко

У бенефициаров нет интереса останавливать бои на Украине, заявил Лукашенко - РИА Новости, 20.02.2024

У бенефициаров нет интереса останавливать бои на Украине, заявил Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у бенефициаров нет интереса останавливать боевые действия на Украине из-за баснословных доходов. РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T12:16

2024-02-20T12:16

2024-02-20T12:16

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МИНСК, 20 фев - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у бенефициаров нет интереса останавливать боевые действия на Украине из-за баснословных доходов. Во вторник Лукашенко проводит совещание с руководящим составом государственных органов системы обеспечения национальной безопасности. "У бенефициаров войны нет интереса останавливать бойню внутри чужого для них народа. Слишком высоки ставки, да и доходы баснословные. Цена одного натовского 155-миллиметрового артиллерийского снаряда, например, выросла с начала войны в Украине в 4 раза - с двух до восьми тысяч евро. Как говорится, без комментариев... Особенность нынешней фазы цивилизационного противостояния Восток - Запад я бы хотел охарактеризовать так: маски полностью сброшены", - приводит слова Лукашенко госагентство Белта. По его словам, если раньше для удовлетворения своих геополитических амбиций Вашингтон хотя бы придумывал веский предлог - инспирировал цветные революции, гибридные и прокси-войны по доверенности, то сегодня переходит к открытой агрессии и физическому уничтожению неугодных без каких-либо информационных прелюдий. "Сейчас нам вбрасывают тезис о том, что многополярный мир - это мир неконтролируемого роста агентов хаоса, нужен один глобальный полицейский... (так пишут на западе ведущие СМИ - готовят общественное мнение). Ложь. Так называемый неконтролируемый рост спровоцировал и все еще пытается контролировать Вашингтон. Это их агония", - отметил белорусский президент. Лукашенко уверен, что только многополярный мир способен установить равновесие и обеспечить безопасность на всех континентах. "Переход к нему очень стрессовый и драматичный. А по-другому и не может быть", - сказал президент.

https://ria.ru/20240213/ukraina-1927167219.html

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Кирилл Волков

в мире, украина, белоруссия, александр лукашенко, нато, ситуация в днр и лнр