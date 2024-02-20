https://ria.ru/20240220/ukraina-1928423018.html
У бенефициаров нет интереса останавливать бои на Украине, заявил Лукашенко
У бенефициаров нет интереса останавливать бои на Украине, заявил Лукашенко - РИА Новости, 20.02.2024
У бенефициаров нет интереса останавливать бои на Украине, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у бенефициаров нет интереса останавливать боевые действия на Украине из-за баснословных доходов. РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T12:16
2024-02-20T12:16
2024-02-20T12:16
специальная военная операция на украине
в мире
украина
белоруссия
александр лукашенко
нато
ситуация в днр и лнр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1c/1924006243_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_68f429545575b77125549aafd415df9f.jpg
МИНСК, 20 фев - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у бенефициаров нет интереса останавливать боевые действия на Украине из-за баснословных доходов. Во вторник Лукашенко проводит совещание с руководящим составом государственных органов системы обеспечения национальной безопасности. "У бенефициаров войны нет интереса останавливать бойню внутри чужого для них народа. Слишком высоки ставки, да и доходы баснословные. Цена одного натовского 155-миллиметрового артиллерийского снаряда, например, выросла с начала войны в Украине в 4 раза - с двух до восьми тысяч евро. Как говорится, без комментариев... Особенность нынешней фазы цивилизационного противостояния Восток - Запад я бы хотел охарактеризовать так: маски полностью сброшены", - приводит слова Лукашенко госагентство Белта. По его словам, если раньше для удовлетворения своих геополитических амбиций Вашингтон хотя бы придумывал веский предлог - инспирировал цветные революции, гибридные и прокси-войны по доверенности, то сегодня переходит к открытой агрессии и физическому уничтожению неугодных без каких-либо информационных прелюдий. "Сейчас нам вбрасывают тезис о том, что многополярный мир - это мир неконтролируемого роста агентов хаоса, нужен один глобальный полицейский... (так пишут на западе ведущие СМИ - готовят общественное мнение). Ложь. Так называемый неконтролируемый рост спровоцировал и все еще пытается контролировать Вашингтон. Это их агония", - отметил белорусский президент. Лукашенко уверен, что только многополярный мир способен установить равновесие и обеспечить безопасность на всех континентах. "Переход к нему очень стрессовый и драматичный. А по-другому и не может быть", - сказал президент.
https://ria.ru/20240213/ukraina-1927167219.html
https://ria.ru/20240110/svo-1920390427.html
украина
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1c/1924006243_236:0:2967:2048_1920x0_80_0_0_b954d61598645752bd7e473c5a272a89.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, белоруссия, александр лукашенко, нато, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Белоруссия, Александр Лукашенко, НАТО, Ситуация в ДНР и ЛНР
У бенефициаров нет интереса останавливать бои на Украине, заявил Лукашенко
Лукашенко: бенефициары получают баснословные доходы на боях на Украине
МИНСК, 20 фев - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у бенефициаров нет интереса останавливать боевые действия на Украине из-за баснословных доходов.
Во вторник Лукашенко проводит совещание с руководящим составом государственных органов системы обеспечения национальной безопасности.
Медведчук назвал прекращение конфликта на Украине своей политической целью
"У бенефициаров войны нет интереса останавливать бойню внутри чужого для них народа. Слишком высоки ставки, да и доходы баснословные. Цена одного натовского 155-миллиметрового артиллерийского снаряда, например, выросла с начала войны в Украине в 4 раза - с двух до восьми тысяч евро. Как говорится, без комментариев... Особенность нынешней фазы цивилизационного противостояния Восток - Запад я бы хотел охарактеризовать так: маски полностью сброшены", - приводит слова Лукашенко госагентство Белта. По его словам, если раньше для удовлетворения своих геополитических амбиций Вашингтон
хотя бы придумывал веский предлог - инспирировал цветные революции, гибридные и прокси-войны по доверенности, то сегодня переходит к открытой агрессии и физическому уничтожению неугодных без каких-либо информационных прелюдий.
"Сейчас нам вбрасывают тезис о том, что многополярный мир - это мир неконтролируемого роста агентов хаоса, нужен один глобальный полицейский... (так пишут на западе ведущие СМИ - готовят общественное мнение). Ложь. Так называемый неконтролируемый рост спровоцировал и все еще пытается контролировать Вашингтон. Это их агония", - отметил белорусский президент.
Лукашенко уверен, что только многополярный мир способен установить равновесие и обеспечить безопасность на всех континентах. "Переход к нему очень стрессовый и драматичный. А по-другому и не может быть", - сказал президент.
Давайте договариваться: Запад просит Россию завершить СВО в 2024 году