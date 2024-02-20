https://ria.ru/20240220/tyumen-1928531936.html

Тюменский губернатор призвал посещать спортивные события семьями

Тюменский губернатор призвал посещать спортивные события семьями - РИА Новости, 20.02.2024

Тюменский губернатор призвал посещать спортивные события семьями

Большие спортивные события очень важно посещать всей семьей, заявил губернатор Тюменской области Александр Моор, подводя итоги соревнований по лыжным гонкам... РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T17:29

2024-02-20T17:29

2024-02-20T17:29

тюменская область

спорт

россия

тюменская область

александр моор

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ТЮМЕНЬ, 20 фев – РИА Новости. Большие спортивные события очень важно посещать всей семьей, заявил губернатор Тюменской области Александр Моор, подводя итоги соревнований по лыжным гонкам Всероссийской спартакиады сильнейших, которые прошли в центре зимних видов спорта "Жемчужина Сибири". С 9 по 18 февраля лучшие лыжники России и Белоруссии в рамках Всероссийской спартакиады сильнейших соревновались в спринте, скиатлоне, раздельном старте, командном спринте, эстафете и масс-старте. По данным организаторов, за все дни соревнований "Жемчужину Сибири" посетили более 20 тысяч болельщиков. "Важно, чтобы мы в своих семьях культивировали здоровый образ жизни, регулярные занятия физической культурой и спортом. И, конечно же, нужно привлекать наших детей на такие большие соревнования. Потому что я знаю по себе, с детства занимаясь спортом, когда ты смотришь на выступления спортсменов, видишь результаты, чувствуешь эту атмосферу, эмоции, которые переживают атлеты, – это очень сильный мотивирующий фактор", – подчеркнул Александр Моор. По мнению Моора, такая инициатива полностью соответствует проекту "Всей семьей", приуроченному к объявленному президентом Российской Федерации Году семьи и направленному на укрепление семейных ценностей. Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе отметила, что для лыжников Всероссийская спартакиада сильнейших - главный старт сезона, и в Тюмени он прошел "просто суперуспешно", "организационные моменты были на самом высоком уровне". При этом она высоко оценила уровень развития массового лыжного спорта в Тюменской области. В пресс-службе губернатора сообщили, что Александр Моор личным примером показал, как нужно поддерживать спортсменов: за участниц женского масс-старта в заключительный день соревнований он болел вместе со своей семьей. Жители и гости региона эту инициативу смогут поддержать уже совсем скоро - в марте в "Жемчужине Сибири" планируется провести чемпионат России по биатлону.

https://ria.ru/20240212/tyumen-1926841956.html

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спорт, россия, тюменская область, александр моор