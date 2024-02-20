Рейтинг@Mail.ru
Подгузова: цифровизация в банках стимулирует корпоративное кредитование МСБ - РИА Новости, 20.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Твой бизнес
Твой бизнес
 
13:09 20.02.2024
https://ria.ru/20240220/tsifrovizatsiya-1928440703.html
Подгузова: цифровизация в банках стимулирует корпоративное кредитование МСБ
Подгузова: цифровизация в банках стимулирует корпоративное кредитование МСБ - РИА Новости, 20.02.2024
Подгузова: цифровизация в банках стимулирует корпоративное кредитование МСБ
Активная цифровизация кредитных процессов для бизнеса, которая получила новый импульс еще во время пандемии, продолжает открывать новые возможности, повышающие... РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T13:09
2024-02-20T13:09
твой бизнес
твой бизнес – новости
россия
псб (банк псб)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/14/1928439769_0:95:2810:1676_1920x0_80_0_0_7e6459efb39f61f6aa3f2181a735c812.jpg
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Активная цифровизация кредитных процессов для бизнеса, которая получила новый импульс еще во время пандемии, продолжает открывать новые возможности, повышающие доступность финансирования, в том числе для малого и микробизнеса, сообщила старший вице-президент, директор по внешним связям ПСБ Вера Подгузова. Заявление прозвучало во время выступления на форуме "Сильные идеи для нового времени" в рамках сессии "Инвестируя в экономику будущего: новые форматы капитала". "Индивидуальные предприниматели, которые раньше брали финансирование на свою деятельность как физические лица, начинают активно кредитоваться как юридические лица. Это объясняется тем, что такие ИП могут взять кредит так же легко, как и физические лица, но с лучшими условиями и по более выгодным ставкам — как раз за счет кредитных продуктов, которые разрабатываются банками специально для них, в том числе за счет цифровизации кредитного процесса", - цитирует пресс-служба ПСБ Подгузову. Она добавила, что в ближайшие годы ожидается развитие онлайн-кредитования и переход к полностью безбумажному финансированию бизнеса во всех его сегментах. Кроме того, цифровизация также позволит окончательно избавиться от бумаг в кредитном процессе. Говоря о трендах использования классических продуктов финансирования бизнеса, она также отметила еще одно направление развития банковского обслуживания в связи с переориентацией большей части экономической деятельности России на Восток. "Бизнес продолжает выстраивать новые каналы поставок товаров, для чего требуются и новые способы расчетов. С учетом динамичного развития экономической ситуации и внешних связей поиск оптимальных банковских решений в части ВЭД будет носить постоянный характер", - считает старший вице-президент банка. Участники дискуссии обсудили особенности привлечения инвестиций с позиции банков и бизнеса, альтернативные финансовые инструменты привлечения средств для развития, фондовый рынок и краудфандинг, а также развитие финансовой грамотности среди населения как инструмент достижения финансовой и инвестиционной культуры общества. В частности, по словам Подгузовой, только 17% россиян имеют опыт инвестирования за последние 12 месяцев. Такие результаты были получены в ходе исследования Индекса сберегательно-инвестиционной активности россиян (ИСИАР), проводимого ПСБ совместно с НИФИ Минфина России. Из этого числа опрошенных 30% покупали акции, 27% вкладывали деньги в иностранную валюту, 19% — в золото и драгметаллы, 17% делали вложения в недвижимость для получения от нее прибыли, по 6% от общего числа инвестировавших покупали государственные облигации, а также антиквариат и предметы искусства. Респонденты делали вложения в паевые, биржевые и негосударственные пенсионные фонды — таких было 5%. При этом практически невостребованными остались такие инструменты, как покупка корпоративных облигаций и передача капитала в доверительное управление.
https://ria.ru/20240219/psb-1928201015.html
https://ria.ru/20240216/psb-1927864217.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/14/1928439769_79:0:2810:2048_1920x0_80_0_0_a0d03c3e40d94d7e59c46a787a8ab6b5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
твой бизнес – новости, россия, псб (банк псб)
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Россия, ПСБ (Банк ПСБ)

Подгузова: цифровизация в банках стимулирует корпоративное кредитование МСБ

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкCтарший вице-президент, директор по внешним связям ПСБ Вера Подгузова
Cтарший вице-президент, директор по внешним связям ПСБ Вера Подгузова - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Cтарший вице-президент, директор по внешним связям ПСБ Вера Подгузова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Активная цифровизация кредитных процессов для бизнеса, которая получила новый импульс еще во время пандемии, продолжает открывать новые возможности, повышающие доступность финансирования, в том числе для малого и микробизнеса, сообщила старший вице-президент, директор по внешним связям ПСБ Вера Подгузова.
Заявление прозвучало во время выступления на форуме "Сильные идеи для нового времени" в рамках сессии "Инвестируя в экономику будущего: новые форматы капитала".
Здание офиса ПАО Промсвязьбанк в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
ПСБ и "Мосгорломбард" договорились о сотрудничестве в сфере сделок M&A
19 февраля, 12:18
"Индивидуальные предприниматели, которые раньше брали финансирование на свою деятельность как физические лица, начинают активно кредитоваться как юридические лица. Это объясняется тем, что такие ИП могут взять кредит так же легко, как и физические лица, но с лучшими условиями и по более выгодным ставкам — как раз за счет кредитных продуктов, которые разрабатываются банками специально для них, в том числе за счет цифровизации кредитного процесса", - цитирует пресс-служба ПСБ Подгузову.
Она добавила, что в ближайшие годы ожидается развитие онлайн-кредитования и переход к полностью безбумажному финансированию бизнеса во всех его сегментах. Кроме того, цифровизация также позволит окончательно избавиться от бумаг в кредитном процессе.
Говоря о трендах использования классических продуктов финансирования бизнеса, она также отметила еще одно направление развития банковского обслуживания в связи с переориентацией большей части экономической деятельности России на Восток.
"Бизнес продолжает выстраивать новые каналы поставок товаров, для чего требуются и новые способы расчетов. С учетом динамичного развития экономической ситуации и внешних связей поиск оптимальных банковских решений в части ВЭД будет носить постоянный характер", - считает старший вице-президент банка.
Здание офиса ПАО Промсвязьбанк в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
ПСБ и Институт ВЭБ провели исследование о "синей" экономике
16 февраля, 18:50
Участники дискуссии обсудили особенности привлечения инвестиций с позиции банков и бизнеса, альтернативные финансовые инструменты привлечения средств для развития, фондовый рынок и краудфандинг, а также развитие финансовой грамотности среди населения как инструмент достижения финансовой и инвестиционной культуры общества.
В частности, по словам Подгузовой, только 17% россиян имеют опыт инвестирования за последние 12 месяцев. Такие результаты были получены в ходе исследования Индекса сберегательно-инвестиционной активности россиян (ИСИАР), проводимого ПСБ совместно с НИФИ Минфина России. Из этого числа опрошенных 30% покупали акции, 27% вкладывали деньги в иностранную валюту, 19% — в золото и драгметаллы, 17% делали вложения в недвижимость для получения от нее прибыли, по 6% от общего числа инвестировавших покупали государственные облигации, а также антиквариат и предметы искусства. Респонденты делали вложения в паевые, биржевые и негосударственные пенсионные фонды — таких было 5%. При этом практически невостребованными остались такие инструменты, как покупка корпоративных облигаций и передача капитала в доверительное управление.
 
Твой бизнесТвой бизнес – новостиРоссияПСБ (Банк ПСБ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала