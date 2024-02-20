https://ria.ru/20240220/tsifrovizatsiya-1928440703.html

Подгузова: цифровизация в банках стимулирует корпоративное кредитование МСБ

Подгузова: цифровизация в банках стимулирует корпоративное кредитование МСБ - РИА Новости, 20.02.2024

Подгузова: цифровизация в банках стимулирует корпоративное кредитование МСБ

Активная цифровизация кредитных процессов для бизнеса, которая получила новый импульс еще во время пандемии, продолжает открывать новые возможности, повышающие... РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T13:09

2024-02-20T13:09

2024-02-20T13:09

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Активная цифровизация кредитных процессов для бизнеса, которая получила новый импульс еще во время пандемии, продолжает открывать новые возможности, повышающие доступность финансирования, в том числе для малого и микробизнеса, сообщила старший вице-президент, директор по внешним связям ПСБ Вера Подгузова. Заявление прозвучало во время выступления на форуме "Сильные идеи для нового времени" в рамках сессии "Инвестируя в экономику будущего: новые форматы капитала". "Индивидуальные предприниматели, которые раньше брали финансирование на свою деятельность как физические лица, начинают активно кредитоваться как юридические лица. Это объясняется тем, что такие ИП могут взять кредит так же легко, как и физические лица, но с лучшими условиями и по более выгодным ставкам — как раз за счет кредитных продуктов, которые разрабатываются банками специально для них, в том числе за счет цифровизации кредитного процесса", - цитирует пресс-служба ПСБ Подгузову. Она добавила, что в ближайшие годы ожидается развитие онлайн-кредитования и переход к полностью безбумажному финансированию бизнеса во всех его сегментах. Кроме того, цифровизация также позволит окончательно избавиться от бумаг в кредитном процессе. Говоря о трендах использования классических продуктов финансирования бизнеса, она также отметила еще одно направление развития банковского обслуживания в связи с переориентацией большей части экономической деятельности России на Восток. "Бизнес продолжает выстраивать новые каналы поставок товаров, для чего требуются и новые способы расчетов. С учетом динамичного развития экономической ситуации и внешних связей поиск оптимальных банковских решений в части ВЭД будет носить постоянный характер", - считает старший вице-президент банка. Участники дискуссии обсудили особенности привлечения инвестиций с позиции банков и бизнеса, альтернативные финансовые инструменты привлечения средств для развития, фондовый рынок и краудфандинг, а также развитие финансовой грамотности среди населения как инструмент достижения финансовой и инвестиционной культуры общества. В частности, по словам Подгузовой, только 17% россиян имеют опыт инвестирования за последние 12 месяцев. Такие результаты были получены в ходе исследования Индекса сберегательно-инвестиционной активности россиян (ИСИАР), проводимого ПСБ совместно с НИФИ Минфина России. Из этого числа опрошенных 30% покупали акции, 27% вкладывали деньги в иностранную валюту, 19% — в золото и драгметаллы, 17% делали вложения в недвижимость для получения от нее прибыли, по 6% от общего числа инвестировавших покупали государственные облигации, а также антиквариат и предметы искусства. Респонденты делали вложения в паевые, биржевые и негосударственные пенсионные фонды — таких было 5%. При этом практически невостребованными остались такие инструменты, как покупка корпоративных облигаций и передача капитала в доверительное управление.

https://ria.ru/20240219/psb-1928201015.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

твой бизнес – новости, россия, псб (банк псб)