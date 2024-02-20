https://ria.ru/20240220/tekhnologii-1928576507.html
Путин рассказал о возможностях развития современных технологий в России
Путин рассказал о возможностях развития современных технологий в России - РИА Новости, 20.02.2024
Путин рассказал о возможностях развития современных технологий в России
В России открывается все больше и больше окон возможностей для развития современных технологий, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T20:08
2024-02-20T20:08
2024-02-20T20:08
специальная военная операция на украине
технологии
россия
владимир путин
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. В России открывается все больше и больше окон возможностей для развития современных технологий, сообщил президент РФ Владимир Путин. "Будем и дальше двигаться по этому направлению очень востребованному. Ну что говорить, даже не хочется и время тратить, и так всем понятно, насколько это важно. И с точки зрения обеспечения безопасности, причем в самых разных направлениях. Безопасность не только имеется ввиду на боевые действиях, в самом широком смысле этого слова. Что касается почвы… больше и больше окон возможности открывается, например, использования современных технологий", - сказал Путин во время пленарной сессии форума "Сильные идеи для нового времени".
https://ria.ru/20240220/strategy-1928572943.html
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технологии, россия, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Технологии, Россия, Владимир Путин
Путин рассказал о возможностях развития современных технологий в России
Путин: в РФ открывается все больше возможностей для современных технологий
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. В России открывается все больше и больше окон возможностей для развития современных технологий, сообщил президент РФ Владимир Путин.
"Будем и дальше двигаться по этому направлению очень востребованному. Ну что говорить, даже не хочется и время тратить, и так всем понятно, насколько это важно. И с точки зрения обеспечения безопасности, причем в самых разных направлениях. Безопасность не только имеется ввиду на боевые действиях, в самом широком смысле этого слова. Что касается почвы… больше и больше окон возможности открывается, например, использования современных технологий", - сказал Путин во время пленарной сессии форума "Сильные идеи для нового времени".
Путин обсудил с Шойгу стратстабильность, Авдеевку и оружие в космосе