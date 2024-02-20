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ВС России выстроили оборону по всей линии соприкосновения, заявил Шойгу - РИА Новости, 20.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:38 20.02.2024 (обновлено: 20:38 20.02.2024)
https://ria.ru/20240220/spetsoperatsiya-1928563133.html
ВС России выстроили оборону по всей линии соприкосновения, заявил Шойгу
ВС России выстроили оборону по всей линии соприкосновения, заявил Шойгу - РИА Новости, 20.02.2024
ВС России выстроили оборону по всей линии соприкосновения, заявил Шойгу
ВС РФ в преддверии украинского контрнаступления выстроили глубоко эшелонированную оборону по всей линии соприкосновения, не было известно, откуда будет нанесен... РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T19:38
2024-02-20T20:38
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
киев
сергей шойгу
владимир путин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. ВС РФ в преддверии украинского контрнаступления выстроили глубоко эшелонированную оборону по всей линии соприкосновения, не было известно, откуда будет нанесен главный удар ВСУ, заявил журналистам министр обороны России Сергей Шойгу."Понимая, что мы не можем тратить время на ожидание, президентом было принято решение создать глубоко эшелонированную линию обороны на всем протяжении линии соприкосновения", - сказал он по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.При этом, отметил министр, у ВС РФ оставалась задача определить на основе всех данных разведки, где и когда ВСУ нанесут свой главный удар в рамках контрнаступления.Украинское контрнаступление началось 4 июня 2023 года, а спустя три месяца Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". На начало декабря, попытки атаковать стоили Киеву потери более 125 тысяч военных убитыми и ранеными.Создание сплошной линии обороны по всему фронту, благодаря которой удалось остановить летом украинское контрнаступление, принадлежит президенту РФ Владимиру Путину, сообщил Шойгу."Примечательно тем, что создание этой линии обороны … почти 2 тысячи километров … это всё идея президента", - сказал Шойгу по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
https://ria.ru/20240207/ukraina-1925997798.html
https://ria.ru/20240220/shoygu-1928579574.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, россия, киев, сергей шойгу, владимир путин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Киев, Сергей Шойгу, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
ВС России выстроили оборону по всей линии соприкосновения, заявил Шойгу

Шойгу: ВС РФ выстроили оборону по линии, поскольку не знали откуда ударит ВСУ

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу во время встречи
Президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу во время встречи - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу во время встречи
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. ВС РФ в преддверии украинского контрнаступления выстроили глубоко эшелонированную оборону по всей линии соприкосновения, не было известно, откуда будет нанесен главный удар ВСУ, заявил журналистам министр обороны России Сергей Шойгу.
"Понимая, что мы не можем тратить время на ожидание, президентом было принято решение создать глубоко эшелонированную линию обороны на всем протяжении линии соприкосновения", - сказал он по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
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"Русские на самом деле идут!" Военный аналитик пытается предупредить Запад
7 февраля, 18:21
При этом, отметил министр, у ВС РФ оставалась задача определить на основе всех данных разведки, где и когда ВСУ нанесут свой главный удар в рамках контрнаступления.
Украинское контрнаступление началось 4 июня 2023 года, а спустя три месяца Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". На начало декабря, попытки атаковать стоили Киеву потери более 125 тысяч военных убитыми и ранеными.
Министр обороны Сергей Шойгу во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
Шойгу заявил, что военные докладывают Путину о ситуации по СВО ежедневно
Вчера, 20:33
Создание сплошной линии обороны по всему фронту, благодаря которой удалось остановить летом украинское контрнаступление, принадлежит президенту РФ Владимиру Путину, сообщил Шойгу.
"Примечательно тем, что создание этой линии обороны … почти 2 тысячи километров … это всё идея президента", - сказал Шойгу по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияКиевСергей ШойгуВладимир ПутинВооруженные силы Украины
 
 
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