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Костромская область совершила прорыв по газификации, заявил Ситников - РИА Новости, 20.02.2024
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Костромская область
Костромская область
 
18:14 20.02.2024
https://ria.ru/20240220/sitnikov-1928545694.html
Костромская область совершила прорыв по газификации, заявил Ситников
Костромская область совершила прорыв по газификации, заявил Ситников - РИА Новости, 20.02.2024
Костромская область совершила прорыв по газификации, заявил Ситников
Программа президента России Владимира Путина позволила Костромской области совершить прорыв по газификации региона, заявил губернатор Сергей Ситников. РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T18:14
2024-02-20T18:14
костромская область
костромская область
россия
сергей ситников
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КОСТРОМА, 20 фев – РИА Новости. Программа президента России Владимира Путина позволила Костромской области совершить прорыв по газификации региона, заявил губернатор Сергей Ситников. Костромская область является активным участником программы по догазификации. По требованию главы региона в Костромской области приняты все необходимые организационные и административные решения, установлены меры социальной поддержки для подведения газа непосредственно к домовладению и приобретению внутридомового оборудования. Так, для многодетных и малоимущих семей, граждан старше 65 лет установлена единовременная выплата до 100 тысяч рублей. С 2023 года в рамках инициированной губернатором комплексной программы поддержки костромичей - участников спецоперации компенсация установлена также для ветеранов и инвалидов боевых действий, семей погибших ветеранов и инвалидов боевых действий. "Исторически и с учетом географии сложилось так, что Костромская область оказалась в значительной степени обойденной в части газификации. Благодаря решению президента сегодня Костромская область совершает прорыв в плане газификации… Сегодня, когда люди в отдельных селах и деревнях подходят, обращаются, спрашивают про газификацию, у меня уже нет пессимизма, что им сказать. Я знаю, что эти вопросы можно решить, и сегодня они успешно решаются", - отметил Сергей Ситников. В Костромской области только в 2023 году по сравнению с предыдущим годом число получателей мер социальной поддержки на догазификацию выросло почти в 2,5 раза. По информации директора департамента строительства, ЖКХ и ТЭК Сергея Кралина, с начала реализации программы в Костромской области заключено 4602 договора на догазификацию. Техническая возможность подключения обеспечена для 4967 объектов, сети выполнены до границ земельного участка 3948 домовладений, в 1838 осуществлен пуск газа. По поручению губернатора разработана схема газоснабжения региона, в которую входят все районы Костромской области. "Для нас принципиально важно, чтобы газ приходил, в том числе, к социальным учреждениям, которые ранее не были газифицированы. Поэтому к вопросу догазификации прошу относиться очень основательно и те задачи, которые поставил президент, и то, о чем просят наши люди, должно быть без сомнения выполнено", - подчеркнул глава региона, обращаясь к главам муниципалитетов.
https://ria.ru/20240203/operatsiya-1925220759.html
https://ria.ru/20240125/kostroma-1923448895.html
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костромская область, россия, сергей ситников
Костромская область, Костромская область, Россия, Сергей Ситников

Костромская область совершила прорыв по газификации, заявил Ситников

© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкСергей Ситников
Сергей Ситников - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
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Сергей Ситников . Архивное фото
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КОСТРОМА, 20 фев – РИА Новости. Программа президента России Владимира Путина позволила Костромской области совершить прорыв по газификации региона, заявил губернатор Сергей Ситников.
Костромская область является активным участником программы по догазификации. По требованию главы региона в Костромской области приняты все необходимые организационные и административные решения, установлены меры социальной поддержки для подведения газа непосредственно к домовладению и приобретению внутридомового оборудования.
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Так, для многодетных и малоимущих семей, граждан старше 65 лет установлена единовременная выплата до 100 тысяч рублей. С 2023 года в рамках инициированной губернатором комплексной программы поддержки костромичей - участников спецоперации компенсация установлена также для ветеранов и инвалидов боевых действий, семей погибших ветеранов и инвалидов боевых действий.
"Исторически и с учетом географии сложилось так, что Костромская область оказалась в значительной степени обойденной в части газификации. Благодаря решению президента сегодня Костромская область совершает прорыв в плане газификации… Сегодня, когда люди в отдельных селах и деревнях подходят, обращаются, спрашивают про газификацию, у меня уже нет пессимизма, что им сказать. Я знаю, что эти вопросы можно решить, и сегодня они успешно решаются", - отметил Сергей Ситников.
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В Костромской области только в 2023 году по сравнению с предыдущим годом число получателей мер социальной поддержки на догазификацию выросло почти в 2,5 раза. По информации директора департамента строительства, ЖКХ и ТЭК Сергея Кралина, с начала реализации программы в Костромской области заключено 4602 договора на догазификацию. Техническая возможность подключения обеспечена для 4967 объектов, сети выполнены до границ земельного участка 3948 домовладений, в 1838 осуществлен пуск газа.
По поручению губернатора разработана схема газоснабжения региона, в которую входят все районы Костромской области.
"Для нас принципиально важно, чтобы газ приходил, в том числе, к социальным учреждениям, которые ранее не были газифицированы. Поэтому к вопросу догазификации прошу относиться очень основательно и те задачи, которые поставил президент, и то, о чем просят наши люди, должно быть без сомнения выполнено", - подчеркнул глава региона, обращаясь к главам муниципалитетов.
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Костромская областьКостромская областьРоссияСергей Ситников
 
 
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