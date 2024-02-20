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Шойгу рассказал, сколько военнослужащих сходили в отпуск
Шойгу рассказал, сколько военнослужащих сходили в отпуск - РИА Новости, 20.02.2024
Шойгу рассказал, сколько военнослужащих сходили в отпуск
Около 500 тысяч военнослужащих, в том числе мобилизованных, сходили в отпуск, не вернулись оттуда 62 человека, но по уважительным причинам, это говорит о том,... РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T20:44
2024-02-20T20:44
2024-02-20T20:44
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Около 500 тысяч военнослужащих, в том числе мобилизованных, сходили в отпуск, не вернулись оттуда 62 человека, но по уважительным причинам, это говорит о том, что люди понимают ответственность, заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. "Вы знаете, что у нас мобилизованным предоставляется отпуск по решению президента. Раз в полгода, 14 суток без дороги. У нас 270 тысяч сходили в отпуск. Сейчас уже вторую часть отпуска, то есть еще 230 тысяч прошли. В общей сложности полмиллиона сходили в отпуск... Не вернулись из отпуска 62 человека, и то причина - либо болезнь, либо еще что-то. Люди понимают свою ответственность", - сказал Шойгу журналистам.
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безопасность, сергей шойгу, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Сергей Шойгу, Россия
Шойгу рассказал, сколько военнослужащих сходили в отпуск
Шойгу: около 500 тысяч военных сходили в отпуск, не вернулись лишь 62 человека
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Около 500 тысяч военнослужащих, в том числе мобилизованных, сходили в отпуск, не вернулись оттуда 62 человека, но по уважительным причинам, это говорит о том, что люди понимают ответственность, заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.
"Вы знаете, что у нас мобилизованным предоставляется отпуск по решению президента. Раз в полгода, 14 суток без дороги. У нас 270 тысяч сходили в отпуск. Сейчас уже вторую часть отпуска, то есть еще 230 тысяч прошли. В общей сложности полмиллиона сходили в отпуск... Не вернулись из отпуска 62 человека, и то причина - либо болезнь, либо еще что-то. Люди понимают свою ответственность", - сказал Шойгу журналистам.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине